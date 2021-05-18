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«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Вулверхэмптон», который состоится 19 мая 2021 года.

«Эвертон»

«Эвертон» в последних матчах не оправдывает надежд болельщиков. Команда растеряла много очков и потеряла хорошие позиции, которые могли бы дать им право на участие в еврокубках. Коллектив имеет теоретические шансы на седьмое или шестое место, но за два матча обойти соперников будет очень сложно.

16 мая «Эвертон» проиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а 13 числа команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ.

«Вулверхэмптон»

Команда занимает место в середине таблицы и не может похвастаться высокими результатами. Коллектив не оправдал ожидания болельщиков, которые хотели бы видеть клуб в зоне еврокубков. Команда набрала семь очков в последних пяти матчах и выше 11 места в чемпионате уже не поднимется.

16 мая «Вулверхэмптон» проиграл «Тотенхему» (0:2), а 9 числа минимально обыграл «Брайтон» (2:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» – 1.9
  • Ничья – 3.68
  • Победит «Вулверхэмптон» — 4.3

Статистика

  • Семь из десяти последних матчей «Эвертона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Эвертон» не выигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд
  • Пять последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять последних встреч коллективов на поле «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «обе забьют» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Оба коллектива отличаются хорошей игрой в нападении и имеют определенные проблемы в защите. Предполагаем, что минимум по одному разу клубы забьют в ворота друг друга.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 15:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Вулверхэмптон»
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