«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Вулверхэмптон», который состоится 19 мая 2021 года.

«Эвертон»

«Эвертон» в последних матчах не оправдывает надежд болельщиков. Команда растеряла много очков и потеряла хорошие позиции, которые могли бы дать им право на участие в еврокубках. Коллектив имеет теоретические шансы на седьмое или шестое место, но за два матча обойти соперников будет очень сложно.

16 мая «Эвертон» проиграл на своем поле «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а 13 числа команда сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Вулверхэмптон»

Команда занимает место в середине таблицы и не может похвастаться высокими результатами. Коллектив не оправдал ожидания болельщиков, которые хотели бы видеть клуб в зоне еврокубков. Команда набрала семь очков в последних пяти матчах и выше 11 места в чемпионате уже не поднимется.

16 мая «Вулверхэмптон» проиграл «Тотенхему» (0:2), а 9 числа минимально обыграл «Брайтон» (2:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 1.9

Ничья – 3.68

Победит «Вулверхэмптон» — 4.3

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Эвертона» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эвертон» не выигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд

Пять последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних встреч коллективов на поле «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «обе забьют» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Оба коллектива отличаются хорошей игрой в нападении и имеют определенные проблемы в защите. Предполагаем, что минимум по одному разу клубы забьют в ворота друг друга.