«Арсенал» – «Брайтон»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1621593415

вчера, 13:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брайтон», который состоится 23 мая 2021 года.

«Арсенал»

Лондонский клуб может претендовать только на седьмое место, которое дает путевку в Лигу Конференций, однако даже на эту позицию слишком много конкурентов, что делает шансы совсем призрачными. «Канониры» провалили сезон, чем очень недовольно руководство клуба и болельщики. Команда обязана выигрывать у «Брайтона» и следить за результатами конкурентов.

19 мая «Арсенал» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» (3:1), а 12 числа победил в принципиальном поединке «Челси» (1:0).

«Брайтон»

«Брайтон» уже давно обезопасил себя от зоны вылета и спокойно доигрывает чемпионат. Команда в прошлом туре даже обыграла чемпиона страны, несмотря на отсутствие мотивации обеих команд. В последних пяти турах коллектив набрал семь очков, что является вполне удовлетворительным результатом.

18 мая «Брайтон» вырвал победу у «Манчестер Сити» (3:2), а 15 мая сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.632

Ничья – 4.43

Победит «Брайтон» – 5.35

Статистика

«Арсенал» выиграл четыре игры подряд в чемпионате

«Брайтон» проиграл пять из семи последних игр на выезде

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

«Брайтон» выиграл два из последних пяти матчей против «Арсенала», а «канониры» оказались сильнее лишь однажды при двух ничейных результатах.

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.632. «Арсенал» набрал хорошую форму и имеет теоретические шансы попасть в Лигу Конференций. Хозяева смогут добыть победу в этом поединке.