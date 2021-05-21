Угадали чемпиона и вылетевших, не ждали «Спартак» и «Локо» так высоко. Таблица РПЛ-2020/21: прогноз «Соккер.ру» против реальности

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вчера, 14:28

Но и пальцем в небо стреляли метко.

Одно из самых любимых занятий в концовке сезона — сверить собственные пророчества с реальной картиной. Читатели «Соккер.ру» со стажем знают, что мы никогда не бежим от ответственности за собственные прогнозы, хотя и даем их регулярно. Перед стартом каждого чемпионата России мы традиционно рисуем «итоговую таблицу», в которой пытаемся угадать рассадку команд в табели о рангах по итогам 30 туров. Никакого обмана нет, вот здесь прогнозируемая в августе турнирная таблица, а ниже — то, как мы справились.

«Тамбов» — 16 место

Прогноз «Соккер.ру»: 16 место

В сезоне 2019/20 «Тамбов» прыгнул выше головы, были предпосылки для чисто игрового спада. Впрочем, утопили команду Сергея Первушина нефутбольные моменты: «волки» лишились финансирования, провели весеннюю часть сезона в состоянии живого трупа и вполне ожидаемо проиграли все матчи обновившимся составом. Клуб под названием «Тамбов» покидает РПЛ после двух лет пребывания в элите и отказывается от профессионального статуса, так и не сыграв ни одного матча Премьер-Лиги в Тамбове. Страничка из истории нашего футбола.

«Ротор» — 15 место

Прогноз «Соккер.ру»: 15 место

«Ротор» до последнего тура и до последних минут в РПЛ боролся за выживание в РПЛ . Роковой гол волгоградцы пропустили от «Рубина» на 90+3 минуте с пенальти, а тут еще прямые конкуренты перенесли свой матч на более позднее время из-за жары и оказались в выигрышном положении. Как бы то ни было, такой итог был предсказан «Соккер.ру». Кажется, впервые нам удалось угадать обоих неудачников сезона, да еще и правильно расставить их по местам.

«Арсенал» — 14 место

Прогноз «Соккер.ру»: 12 место

Туляков ждали немного повыше, но промахнулись не сильно. «Арсенал» до последнего тура вел борьбу за выживание в непростом сезоне, по ходу которого сменил тренерский штаб. Наверное, от Дмитрия Парфенова ждали большего, поэтому кресло под ним заметно шаталось в последние недели, ходили слухи о возвращении Олега Кононова, но в конце концов было принято решение о продолжении сотрудничества с Парфеновым.

«Уфа» — 13 место

Прогноз «Соккер.ру»: 11 место

Здесь тоже промахнулись на две позиции. После ухода Шамиля Газизова в «Спартак» ожидалось, что «Уфа» сползет в турнирной таблице (в сезоне 2019/20 было 9-е место), но мы не предполагали, что «горожане» падут так низко, а ведь над ними до последнего тура довлела угроза вылета. «Уфа» спаслась «на флажке», Шамиль Газизов вернулся в родной клуб и произвел судьбоносную рокировку на тренерском мостике, заменив Рахимова на Стукалова. Рашида Маматкуловича футболисты не поняли и даже добрых слов для него не находят.

«Урал» — 12 место

Прогноз «Соккер.ру»: 13 место

Снова близко, снова рядом. «Урал» вознесся над четверкой сражавшихся за выживание команд и продолжил планомерный спуск по турнирной таблице РПЛ : 10-е место в сезоне 2018/19, затем 11-е в кампании 2019/20, а теперь и 12-е. Не учли эту читаемую тенденцию.

«Ахмат» — 11 место

Прогноз «Соккер.ру»: 9 место

«Ахмат» ждали немного выше, но если вы посмотрите в турнирную таблицу, то подтвердите, что от прогнозируемой 9-й строчки команду Андрея Талалаева отделяют всего лишь 3 очка. Взаимное расположение «Ростова», «Краснодара» и «Ахмата» в турнирной таблице мог изменить результат одного единственного матча.

«Краснодар» — 10 место

Прогноз «Соккер.ру»: 3 место

Согласитесь, судьбы шести предыдущих команд были предсказаны неплохо, расхождение между прогнозом и реальностью составляло всего-то пару позиций. Но здесь настоящий провал. Провал «Краснодара», конечно, ведь кто мог представить, что «быки» упадут в нижнюю часть турнирной таблицы после двух финишей на пьедестале и с добротным составом? На то она и сенсация, чтобы быть непредсказуемой.

«Ростов» — 9 место

Прогноз «Соккер.ру»: 6 место

После 20 туров «Ростов» как раз шел шестым, но последнюю треть чемпионата команда «желто-синие» провели неудачно. Традиционный для Карпина весенний кризис оказался на этот раз весьма разрушительным: 11 очков в 11 матчах после зимней паузы спустили «Ростов» в нижнюю половину турнирной таблицы.

«Химки» — 8 место

Прогноз «Соккер.ру»: 14 место

«Химки» в какой-то момент тоже полностью оправдывали прогноз: после восьми туров подмосковная команда шла в зоне вылета, а экватор чемпионата встретила на обещанной 14-й позиции. Все изменил Игорь Черевченко, при котором «красно-черные» прыгнули выше головы. И это не просто форма речи: оверперфоминг «Химок» подтвержден в таблице, построенной на ожидаемых забитых и пропущенных голах, где эта команда заняла 13-е место. Лантратов часто выручал там, где было не стыдно пропустить, а нападающие с завидным хладнокровием реализовывали моменты.

«Динамо» — 7 место

Прогноз «Соккер.ру»: 5 место

Напомню, что прогноз давался, когда тренером был еще Кирилл Новиков, а о Сандро Шварце и Арсене Захаряне мы ничего не знали. И хотя «Динамо» как будто преобразилось по ходу чемпионата, траектория «бело-голубых» оказалась ниже предсказанной. До обещанного пятого места всего в 3 очка и 2 позиции, но это судьбоносное отставание, ведь пятое место — еврокубковое.

ЦСКА — 6 место

Прогноз «Соккер.ру»: 2 место

В начале сезона ЦСКА высоко метил и подтвердил свои амбиции мощной трансферной кампанией, которая, впрочем, не принесла ожидаемых дивидендов: Фукс провел сезон в лазарете, Гайч не заиграл, а Эджуке между эффективностью и эффектностью зачастую делал выбор в пользу последней. Но, кажется, «армейцы» все равно могли бы завоевать путевку в Лигу чемпионов с Ганчаренко, который был уволен, когда ЦСКА шел третьим с отставанием в 4 очка от второго места. В 7 турах при Оличе обыграли только «Тамбов», «Ротор» и лишившийся турнирной мотивации «Краснодар» под началом своего бывшего тренера. В матчах со «Спартаком», «Сочи», «Уфой» и «Динамо» удалось набрать только 1 очко, что и стало залогом удручающего финиша на шестом месте. ЦСКА впервые за 20 лет остался без еврокубков.

«Сочи» — 5 место

Прогноз «Соккер.ру»: 10 место

Мы отправляли «Сочи» в уютную середину таблицы — между 8-м и 10-м местами, но команда Владимира Федотова превзошла ожидания. «Сочи» полностью заслужил свою пятую строчку, заведомый середняк оказался куда лучше, чем о нем думали.

«Рубин» — 4 место

Прогноз «Соккер.ру»: 8 место

Образ «Рубина» был предсказан довольно точно: мы говорили, что казанцы могут принять на себя амплуа «Робин Гуда», который отбирает очки у «богатых» и дарит «бедным». Команда Слуцкого придерживалась этого принципа на протяжении двух третей чемпионата: например, после 23 туров «Рубин» действительно шел восьмым, имея на своем счету по две победы над «Зенитом» и ЦСКА , гостевой успех в матче со «Спартаком». Зато были осечки в матчах с «Уралом», «Ахматом» и даже «Тамбовом», а еще два поражения от «Химок». И все-таки весной «Рубин» сумел добиться определенной стабильности результатов, что и позволило заскочить на еврокубковую позицию.

«Локомотив» — 3 место

Прогноз «Соккер.ру»: 7 место

Сейчас вы можете потешаться, но по-прежнему считаю, что это был неплохой прогноз. Во-первых, в августе сложно давать прогнозы на весеннюю часть РПЛ , ведь зимние паузы часто преображают команды до неузнаваемости. В «Локомотиве», например, сменилось руководство. Во-вторых, провал «железнодорожников» первой части сезона совпал с нашими ожиданиями: осеннюю часть сезона команда Марко Николича завершила на 9-й строчке. В-третьих, весенняя серия побед — жуткий оверперфоминг, «Локо» взломал статистику, согласно ключевым компонентам которой оставался середняком лиги по игре. Так, по xPTS (ожидаемые набранные очки) команда Николича и вовсе на 9-й строчке.

«Спартак» — 2 место

Прогноз «Соккер.ру»: 4 место

Под руководством Доменико Тедеско «Спартак» прогрессировал медленно, но верно, поэтому талантливую команду «красно-белых» ждали в еврокубковой зоне. После седьмого места в прошлом сезоне даже четвертая строчка стала бы успехом, но «Спартак» завоевал «серебро» и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Это максимум, на который могла рассчитывать команда в нынешнем сезоне.

«Зенит» — 1 место

Прогноз «Соккер.ру»: 1 место