Мозес спас «Спартак» от провала. Красно-белые выцарапали путёвку в ЛЧ в Грозном

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сегодня, 17:02

Вот это развязка – сумасшедшие повороты сюжетов в Москве и Грозном.

«Спартак» суетился в дебюте и перенервничал

В последние годы матчи в Грозном складывались для «красно-белых» удачно. Одержали четыре подряд победы, далеко не со всеми соперниками так удачно играют в гостях. Вот только до этого было два поражения, но еще от «Терека». Да и в Москве «Ахмат» дважды выигрывал пару лет назад. То есть непонятно, зачем команда Тедеско, хотя ее устраивала ничья, так наивно работала на старте поединка, открываясь, словно устраивали только три очка. И еще хорошо для гостей, что поход вперед большими силами – с включениями Айртона и Крала, не говоря о трио атаки, завершался ударами. Но слишком откровенно «Спартак» обозначил желание именно победить, оставляли пустые зоны в обороне и опорной зоне. В таких случаях нужна стопроцентная реализация собственных шансов и идеальная игра в защите. Не показали ни того, ни другого.

Промес не реализовал два выхода на ворота

Квинси удивляет. Столь опытный человек, которого Де Бур включил в расширенную заявку Нидерландов на Евро-2020, не имеет права так безалаберно играть в решающем поединке сезона. Еще против «Химок», когда «Спартаку» для выхода на вторую строчку нужны были именно три очка, у Промеса случился приступ странных решений. Но тогда Соболев и Ларссон подстраховали. А в Грозном все началось именно с невероятных промахов Квинси после выхода один на один. В человека, у которого есть хобби – записывать рэп-треки, вселился дух российского рэпера – без школы, без социального подтекста в лирике и с ворованными у других идеями. Голландец плохо исполнил два удара, оказываясь с глазу на глаз против Шелии. А дальше сработала поговорка, которую вы все знаете, и которую обожают повторять российские комментаторы.

Владимир Ильин в прекрасной форме весной

Ильин так настроен, что готов забивать руками, как уже делал в недавнем прошлом. Бывают такие отрезки в конце сезона, когда один человек в команде начинает набирать, хотя знает – сезон догорает и скоро можно будет отправиться в отпуск, отрабатывать социальный контракт с близкими людьми. Иногда в РПЛ это связано с подписанием нового контракта, а чаще просто речь о вдохновении на отрезке. Ильин забил и отдал голевую передачу против «Химок», отличился против «Тамбова», а теперь сделал дубль «Спартаку» за тайм. Самое время вспомнить, что Владимир родом из Санкт-Петербурга. Несколько лет в детстве провел в школе «Зенита». Играл немного за тамошнее «Динамо» — прародители «Сочи». Теперь оказался в Грозном, и передал привет «Спартаку» от исторического врага. Его дубль существенно осложнил задачу для команды Тедеско – нужно было забивать дважды, чтобы не зависеть от «Урала».

Клуб из Екатеринбурга помнил финалы Кубка

Как и предполагалось, «Урал» не сдавался против «Локомотива», хотя поединок не имел малейшего турнирного значения. Команда из Екатеринбурга уже не могла изменить позицию в таблице, финишировали двенадцатыми. Но принципиальность виднелась в каждом действии, поэтому работали жестко. Фаворит не создавал моменты, но Аугустиняк ошибся позиционно, страхуя оборону, и явно сбил Крыховяка со спины. Поскольку Гжегож выбегал на ворота, а у его оппонента уже была желтая карточка, то Безбородов без вариантов должен был показывать второе предупреждение. «Локомотив» оказался в большинстве, но это еще сильнее мотивировало «Урал» сушить игру до самого конца. После первого тайма счет по точным ударам был 2:1 в пользу москвичей, а после перерыва по мячу не попал Крыховяк, пока Жиго пробил выше ворот в Грозном.

«Спартак» показывал поперечный футбол

Обидно в 29 матчах многое делать верно, потом неплохо подходить к воротам «Ахмата» — создавать моменты, но промахиваться. Но били мимо до определенного момента. Тедеско должен теперь персональный прощальный подарок Кралу – Алекс пошел в чужую штрафную площадь и грамотно катнул на Промеса. Из такой позиции никто из профессионалов не мог промахнуться. Квинси оставили без опеки в десяти метрах от ворот – голландец легко попал в пустой угол. Важный гол случился, но попытки собраться не приводили к темповому футболу от «Спартака». Возможно, сказывалась погода, ведь было жарко – плюс 32 градуса по шкале Цельсия. Да и Талалаев отдал приказ своей команде работать низко за линией мяча. Так обычно играют многие соперники «красно-белых», когда ведут в счете – заставляют москвичей много катать мяч, но показывать разорванную на лоскутки игру без вала точных ударов.

Гол Виктора Мозеса спас сезон «Спартака»

Немножко статистики для понимания. Счет по ударам – 4:21. Но если «Ахмат» реализовал 2 удара из 3 точных, то у гостей было 8 таких попыток, и шесть раз промахнулись. А выручил тот, в ком сомневались. Помним забавную трансферную эпопею – поиски правого латераля для «Спартака». Тедеско ждал человека на эту позицию очень долго, Зобнин привык играть справа, а затем пришел Мозес. Не всегда у нигерийца шла игра, вернее, были откровенно слабые матчи. Но со временем Виктор обжился, и теперь есть смысл подписать с ним полноценный контракт, ведь футболист в аренде из «Челси». «Спартак» отдал все силы, а если бы не случился богатырский удар правого латераля – «Локомотив» отправился бы прямиком в Лигу чемпионов.

«Урал» отбивался против «Локомотива», но Безбородов показал две красные карточки – второй фол Мишкича был очевидным, подкат сзади, игрок получил два предупреждения подряд. А затем Рыбчинский после передачи Смолова защитил для «Локомотива» третью строчку в таблице, они отправляются в Лигу Европы. А второе место с огромными боями забрал себе «Спартак». «Ахмату» не хватило сил, и хотя команда Тедеско тоже явно устала, нашлись две грамотные атаки с правильными финальными ударами. В финальном матче для Доменико «Спартак» был ровно таким, как в большинстве случаев – валидольным, интригующим, достаточно агрессивным и не всегда сообразительным при игре первым номером.

Но Доменико подтащил команду с середины таблицы к вершине. Не все так легко, как у «Зенита» в этом сезоне, зато делал лучше, чем у «Краснодара» или ЦСКА . «Спартак» в целом заслуженно попадает в квалификацию Лиги чемпионов. Но новый тренер должен внимательно проанализировать игру команды до мелочей. Если бы Полярус попал в дальний угол после удара головой, то гол Мозеса не спас бы от поражения. Вот так бывает – один промах соперника и два правильных удара после проваленного первого тайма позволяют превратить сложный сезон в успешный.

«Спартак» показал характер, что с ним бывало не раз – очередной волевой результат. Но пора взрослеть, понимать соперников и не допускать счет 2:0 к перерыву, когда хватало нулевой ничьей с постоянными атаками для гарантии попадания в Лигу чемпионов. В этом турнире похожие ошибки могут не простить. Потому-то не было особой радости от футболистов Тедеско после матча – понимали, что прошли по канату над пропастью.