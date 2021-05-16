Итоги последнего тура РПЛ: «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, а у Дзюбы покер

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сегодня, 19:06

Хватало интриг, невзирая на досрочное определение чемпиона.

Дзюба – лучший снайпер сезона

Семак выпустил против «Тамбова» строго российский состав, и Артём обошел Азмуна в гонке снайперов. Начальство упрекало, что на поле слишком много иностранцев, вот Сергей Богданович исправился. «Тамбов» в таком состоянии, что его могла обыграть и детская команда из школы «Зенита». Уже не удивляет, как вальяжно играли защитники аутсайдера.

Капитан сборной России собрал четыре мяча. У Виктора Панченко и Олега Веретенникова было по пять, но и покеры видим редко. Предпоследний сделал Ерохин против « СКА -Хабаровска», а сегодня Дзюба повторил то достижение, первый его такой подвиг в РПЛ . У Артема не только 200-й гол в карьере, но и первое место по голам после образования РПЛ . За всю историю чемпионатов России выше только Веретенников.

«Сочи» Федотова совершил прорыв

Первый розыгрыш Лиги Конференций включит в себя дебют «Сочи» в еврокубках. Команда Федотова прошла сезон успешнее, чем «Краснодар», оказалась выше в таблице, чем «Динамо», «Ростов» и ЦСКА . Сюрприз, ведь прошлый летом были в шаге от прямого вылета. Но о возможном прорыве «Сочи» говорили загодя. Все-таки игроков набрали крепких – Мевля, Нобоа и Юсупов уже играли в еврокубках ранее.

Помним, как отдельные арбитры в начале сезона реагировали на «Сочи», но таковы реалии – Хачатурянцу нужно забанить многих рефери, чтобы навести порядок. Команда Федотова не ходит в любимчиках толпы, ультрас многих клубов запомнили их поведение против детей из «Ростова». Но чисто к футболу не придраться – у «Сочи» поставленная игра команды из ветеранов. Смогут найти замену Заболотному, что уходит в ЦСКА – вцепятся за группу нового еврокубка.

«Ротор» и «Тамбов» покинули РПЛ

Интрига жила за счет поединка «Арсенала» и «Уфы», который задержали из-за температуры искусственного поля. В случае ничьей «Ротор» оставался, но в итоге случилась победа хозяев. Аутсайдер сам вел против «Рубина», но допустил ошибку у своих ворот и потерял два очка. Это значило, что соперников устраивал любой результат, кроме победы «Арсенала».

В этой тройке только «Уфа» за счет концовки от Стукалова заслуживает место в РПЛ , туляки и «Ротор» сыграли вяло. Но если сравнивать, то у «Арсенала» больше опыта и возможностей, ведь им вряд ли существенно урежут финансирование – есть парочка влиятельных заступников и спонсоров. «Ротор» не потянул РПЛ по классу, и хотя «Арсенал» проигрывал еще чаще, он сохранил прописку.

ЦСКА пропустит сезон в Европе

Предыдущий раз «армейцы» не играли в еврокубках в далеком сезоне-2001/2002, но тогда команда стабильно была в середине таблицы. После этого увидели серию из 19 подряд выходов в Европу, мощно для РПЛ . Но сейчас речь о команде, которая не смогла финишировать выше «Сочи» и «Рубина», хотя в определенный момент даже о чемпионстве мечтали.

Так бывает, если нет четкого управления – Ганчаренко ссорился с Овчинниковым. На команду влияли травмы. Влашич разуверился в коллективе, как сказал его отец. Результат закономерный, и сегодня против «Динамо» увидели бессмысленное рвение – пользовались позиционными ошибками соперника, а потом пустили Грулева к дублю, а Захаряна к парашюту в стиле Тотти. ЦСКА сидит дома по Широкову.

«Рубин» играл с огнем, но не сгорел

Нормально для «драконов»? Против «Ротора» казанцы сыграли плохо, едва не уступили. Но получается живой клуб, открытый. Тут заслуга пресс-службы, но и тренера выбрали подходящего. Леонид Викторович получил молодой состав, который показал себя против «Зенита» — выдержали два матча и одержали две победы. Не всегда играли стабильно, «Рубин» точно не самая везучая команда лиги, но терпеть умеют.

Набирали очки там, где другие теряли. Кварацхелия, Абильдгор, Макаров, Деспотович, Самошников и Дюпин – среди героев сезона. Хотя и другие футболисты Слуцкого заслужили похвалу. Тот случай, когда выросла почти вся команда, и опытный Йевтич, и перспективный Хван Ин Бом, и младший Бакаев. Симпатичный коллектив. Будет жаль, если летом их попытаются растащить по примеру «Ростова» разных лет, чтобы не получить через год еще более опасного конкурента.

«Локомотив» остался с путевкой в ЛЕ

В УЕФА подтвердили изначальный расклад – путевка для будущего победителя Лиги Конференций в группу ЛЕ достанется в этом сезоне именно обладателям российского кубка. Но в Лигу чемпионов не попали. Судьба команды Николича после провала в Санкт-Петербурге и ничьей в дерби с «Динамо» зависела от результата матча «Спартака».

«Локомотиву» оставалось обыграть «Урал» ради гарантии третьего места. И обладатели Кубка России, невзирая на усталость и празднование победы, показали желание. Сил было мало, два удаления наоборот сплотили «Урал». Стали огрызаться, будто матч имел для них турнирное значение. Но снова выручил Смолов, на этот раз голевой передачей. «Локомотив» смог спасти сезон за счет победной серии весной.

«Спартак» не потерял Лигу чемпионов

А мог и нарывался на такой итог. «Ахмат» — особенный клуб. Когда фонд, что спонсирует спортивные команды Чеченской республики, попал под санкции, то экстренно собирали совещания и выделяли помощь. В этом сезоне у них не получилось стать сенсацией Кубка России, хотя по качеству футбола команда Талалаева частенько выделялась.

Для «Спартака» было важно не проиграть в гостях, но «красно-белые» всегда на своей волне. Сегодня в первом тайме увидели два промаха Промеса и два гола Ильина. Только после перерыва Тедеско дождался двух спасительных голов. Увидели камбэк тура, мячи Квинси и Виктора Мозеса отправляют команду в квалификацию ЛЧ . В еврокубках надо играть надежнее в защите и логичнее в атаке, но стали вторыми, после середины таблицы в прошлом году это успех: