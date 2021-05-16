Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021

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вчера, 18:09

В чемпионате России завершились все матчи заключительного, 30-го тура. Сезон-2020/2021 в РПЛ завершен.

Первое место занял «Зенит», набрав 65 очков. Второй — «Спартак» (57). Эти два клуба представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, «Зенит» начнет в групповом этапе, «Спартак» — в 3-м раунде квалификации.

На третьем месте сезон завершил «Локомотив» (56), «железнодорожники» сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртый — «Рубин», на пятом месте — «Сочи». В активе обоих клубов по 53 очка. Обе команды сыграют в квалификации Лиги конференций.

Шестой — ЦСКА (50). Седьмое место заняло «Динамо» (50). На восьмой строчке — «Химки» (45). Девятый — «Ростов» (43). На десятом — «Краснодар» (41).

13-е место заняла «Уфа» (25). 14-е место — тульский «Арсенал».

В зоне вылета финишировали «Ротор» (22) и «Тамбов» (13).