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Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021

вчера, 18:09

В чемпионате России завершились все матчи заключительного, 30-го тура. Сезон-2020/2021 в РПЛ завершен.

Первое место занял «Зенит», набрав 65 очков. Второй — «Спартак» (57). Эти два клуба представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, «Зенит» начнет в групповом этапе, «Спартак» — в 3-м раунде квалификации.

На третьем месте сезон завершил «Локомотив» (56), «железнодорожники» сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Четвёртый — «Рубин», на пятом месте — «Сочи». В активе обоих клубов по 53 очка. Обе команды сыграют в квалификации Лиги конференций.

Шестой — ЦСКА (50). Седьмое место заняло «Динамо» (50). На восьмой строчке — «Химки» (45). Девятый — «Ростов» (43). На десятом — «Краснодар» (41).

13-е место заняла «Уфа» (25). 14-е место — тульский «Арсенал».

В зоне вылета финишировали «Ротор» (22) и «Тамбов» (13).

Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021

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Палыч82
Палыч82 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:37
Падение давно назревало, оно и будет с меньшим количеством клубов в еврокубках, многие страны через это проходят. Но вот очевидно происходящее падение уровня игры, силы команд - более печально и неприятно
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:51
Сезон, прямо скажем, неординарный.

В лиге коэффициентов УЕФА опустились на две позиции, потеряв одну команду.

Сколько судейских ошибок:
- то там не дали пенальти, то там дали, но "левый";
- то там не дали карточку, то там дали но несправедливо, или карточка "не того цвета",
- то игру не в то время (не в тот день) назначили,
- то мало (много) времени добавили в конце матча,
- то была ли игра рукой, или это не в счёт, (такая же фигня с офсайдами!)
- то тренеры на судей бросаются,
- то представители клубов в судейскую комнату шляются, как к себе домой, и т.д. и т.п.

Сколько тренерских отставок, сколько "возвращений" в РПЛ "бывших", сколько "блеснуло" молодых талантов, сколько "померкло" т.н. "звёзд".

УЕФА снова переформатировал ЕК (а по сути: новое - хорошо забытое старое!)

- Раньше был Кубок Чемпионов, Кубок обладателей Кубков, Кубок УЕФА.

- Теперь Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций. (Как говорится - попробуйте найти разницу!!!)

Я так думаю, что следующий сезон будет ещё более непредсказуемым...
Лакшери
Лакшери ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 21:12
Спс за инфу. Да, если они еще и в ЛЕ на отбор упадут, тотэто 0 шансов на группу. Ага, еще бы эти три команды очки зарабатывали, 4ые места в группах ЛЕ уже берем.
pomor45
pomor45
вчера в 20:48
Квалификацию никто не пройдёт.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Лакшери (раскрыть)
вчера в 20:42, ред.
Я так понимаю, если Спартак проиграет в 3 квалификационном раунде ЛЧ, они попадут в плей-офф ЛЕ (так называется последний раунд квалификации ЛЕ за выход в группу).

Если Спартак проиграет в 4 квалификационном раунде ЛЧ, то тогда они попадут в группу ЛЕ.

То есть в теории возможно, что Спартак проиграет в 3 раунде в ЛЧ, затем в плей-офф ЛЕ и всё))) хотя не уверен, может тогда они будут в группе ЛК.

Так что 2е место от РПЛ сейчас так себе. Мне вообще кажется, что нам надо упасть на самое дно в рейтинге УЕФА, как в начале 2000х, а затем, за счёт того, что у нас будет 3 команды в Европе и все очки будут делиться на три, резко снова подняться за несколько сезонов до 6го места. В 2000х так и было.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:28
Я думаю что может и к лучшему, что шестое место, а не пятое или четвертое, что могло произойти по завершении этого тура.
С таким составом и с такой проблемой в обороне + смена главного тренера не лучший вариант для участия в еврокубках, тем более в третьеразрядном турнире ЛК. Пришёл Олич , которому руководство клуба доверили тяжёлую работу, строительство новой команды. А для этого необходимо время, очень многое нужно сделать в команде. Сейчас надо сосредоточиться на внутренних проблемах в команде и благополучно их решать. Пока другие будут пытаться опять не занять четвертые места в группе еврокубках.
mor57
mor57 ответ Shustriy (раскрыть)
вчера в 20:23
Вообще то при 14 играх между собой :
Уфа выиграла 6 игр
спам выиграл 4 игры
и 4 игры -ничья
Кто чей фарм ?!?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 20:10
Мы возили Севилью именно в испании, в Москве был равный матч, где у нас все залетело.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:07
Ну вот и полный Итог.
Спасибо SOCCER.RU за работу.
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:01
А во втором матче Севилья уже возила Спартак по игре,так что не надо рассказывать,да и очередной провал в Лиги Европы показал уровень той команды...
ТТ
ТТ
вчера в 19:58
Хотелось бы узреть турнирную таблицу по совокупности доходов арбитров и членов КДК РПЛ России !!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 19:56
Расскажи это кому-то другому, в гостях Спартак увозил Севилью по игре, тупо не везло как и во всей той компании. Тот Спартак был сильнейшей российской командой за последние годы
протон1
протон1
вчера в 19:53
огорчил краснодар и динамо. болел больше за эти клубы
yrasikos22
yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:49
Севильи Спартак второй матч проиграл,доказав что в первом матче была недооценка и это был единственный матч где Спартак победил так что Спартак за 1 место не боролся уж точно,в итоге 3е место и легкий вылет из Лиги Европы...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
вчера в 19:48
Да нет, даже ты не помнишь, что это за матч был, а ещё эксперту отвечаешь
Лакшери
Лакшери ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Я просто спросил у тех кто знает и хочу понять что будет если они вылетят с отбора. А верить, я не в 1 клуб из рф не верю , в Зените например тренера нету для игры в футбол
Rattlehead
Rattlehead ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 19:45
Ок. В рамках ЭТОЙ страны:
БЕЗ Лукойла - 8 чемпионских титулов и 3 Кубка России за 9 лет
С Лукойлом - 2 чемпионских титула и 1 Кубок России за 20 лет.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:42, ред.
Как вы играли с Ливерпулем 7-0 весь мир помнит.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:42
4-е место по любому выше, чем невыход из квалификации.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 19:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 19:38
    С ливерпулем мы играли матч за выход с первого места в плэй офф, с финалимтом, и чеиаертьфиналистом Севильей, которую порвали в клочья, это два гранда, не лионы
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 19:35
      vinyardrip
      vinyardrip ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 19:34, ред.
        vinyardrip
        vinyardrip ответ Rattlehead (раскрыть)
        вчера в 19:32
        фнл-2
        Garrincha58
        Garrincha58 ответ Rattlehead (раскрыть)
        вчера в 19:32
        тогда и у Спартака отнимите Лукойл у Локо РЖД у Динамо ВТБ да и у др. команд кормушки местных губернаторов и не будет у нас футбола будет любительская лига
        vinyardrip
        vinyardrip ответ Лакшери (раскрыть)
        вчера в 19:31
        а ты в зеню веришьэ????????????
        Garrincha58
        Garrincha58 ответ Rattlehead (раскрыть)
        вчера в 19:28
        так другая страна была
        Garrincha58
        Garrincha58 ответ particular (раскрыть)
        вчера в 19:27
        а где Сочи?
        yrasikos22
        yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 19:23
        Ладно Ливерпуль Спартак или как Спартак шел к рекорду 1-18...
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Shustriy (раскрыть)
        вчера в 19:13
        Брага гораздо сильнее зенита и всех наших клубов, она далеко прошла в ле
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