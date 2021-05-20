Грустный финал Кубка Франции. Головин без трофея, футбол без огонька

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сегодня, 01:43

Финал Кубка Франции обещал стать захватывающей битвой ярких команд, а вышло всё весьма уныло. «Соккер.ру» — о невпечатляющем противостоянии.

Всё случилось очень невовремя для монегасков. Они ведь в этом матче не были аутсайдерами или заведомо более слабой стороной, несмотря на грозный статус ПСЖ , который 13 раз до этого выигрывал Кубок Франции. Для нынешних парижан этот турнир как чистка зубов по утрам — обыденность. Но в нынешнем сезоне «Монако» дважды обыгрывал ПСЖ : со счетом 3:2 и 2:0. Дело было в чемпионате Франции. Да и в целом в Лиге 1 монегаски не слишком-то уступают столичному клубу. Перед последним туром «Монако» отстает от идущих вторыми парижан всего на два очка, то есть теоретически может ещё и обойти своих обидчиков.

Ненужный финал

Возможно, важность развязки борьбы в чемпионате наложила свой отпечаток на то, что увидели телезрители, а вместе с ними и президент Франции Эммануэль Макрон с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Финал Кубка Франции как решающий матч знакового турнира и как поединок между яркими командами оказался провальным. Командам явно не хватало скорости, азарта, огня в глазах и ярости в борьбе.

Все вели себя так, словно им дела нет до этого турнира. Но тогда возникает вопрос: зачем они с таким трудом пробивались к финалу? У «Монако» критический момент был в четвертьфинале, когда монегаски прошли «Лион» (2:0) в феноменальном по борьбе и драматургии поединке. А ПСЖ пришлось попотеть в полуфинале с «Монпелье», который дал мощный отпор (2:2) и проиграл только в серии пенальти.

Кажется, эти два матча и были своего рода финалами для «Монако» и ПСЖ . Во всяком случае, они так смотрелись, так воспринимались, так игрались и так развивались. А нынешний реальный финал больше напоминал контрольный предсезонный поединок.

Можно попытаться объяснить сдержанность обеих команд тем, что они друг друга слишком опасались. Но тогда игра должна была раскрыться после гола или чуть позже. Этого не произошло. Колоссальной разницы в классе тоже не было, учитывая то, как соперники играли в Лиге 1.

Возможно, футболисты не могли выбросить из головы как раз предстоящий финальный тур чемпионата. Слишком многое там стоит на кону. У ПСЖ – чемпионский титул, у «Монако» — путевка в Лигу чемпионов. Наверное, каждый из игроков этих команд предпочтет успех в достижении этих целей в чемпионате, а не победу в Кубке Франции. В том числе поэтому никто не хотел особенно перенапрягаться.

Другим фактором стал грядущий чемпионат Европы. Тренеры сборных назвали предварительные и окончательные составы. И попавшие в списки футболисты волей-неволей будут осторожничать, опасаясь получить травму. Никому не хочется пахать весь сезон, завоевать место в сборной на крутой турнир, а потом пролететь мимо него из-за неудачного стыка или жесткой борьбы в последнем-предпоследнем матче сезона. Сколько мы таких обидных историй знаем.

Не стоит забывать и о стандартном факторе концовки сезона – об усталости. Для «Монако» и ПСЖ этот сезон получился очень насыщенным и изнурительным. Причем как физически, так и психологически. В других условиях эти команды могли бы расслабиться, сбросить груз в каких-то матчах чемпионата, которые к концу сезона обычно мало что решают. Но не в этот раз.

Сейчас в Лиге 1 борьба ведется за каждое очко и до самого последнего тура. То есть напряжение колоссальное. А жить постоянно, от матча к матчу, с одинаковым напряжением невозможно. Вот и произошла разрядка, расслабление в игре, которая вроде как это позволяет, раз уж мы выяснили, что турнир не так важен, как решение задач в Лиге 1.

Свои проблемы

Но это общие для обеих команд факторы. А были ведь и специфические. У ПСЖ этим фактором стали кадровые потери. В первую очередь речь о Неймаре, Верратти и Кимпембе. Без первых двух парижане лишились большой доли креатива, а без Преснеля – надежности. Поэтому впереди ПСЖ вынужден был играть попроще и сдержаннее, а сзади – с дополнительной страховкой и осторожностью. Эта манера также определяла поведение команд на поле, их склонность к консервативной игре.

«Монако» же изначально выбрал почему-то весьма аккуратный подход. В первом тайме он совершенно не сработал. Мало того что был пропущен гол, так еще и эффективность игры оказалась околонулевой. «Монако» владел мячом в первом тайме 35 процентов времени и не пробил ни разу в створ ворот Наваса. Гол же был пропущен после грубой персональной ошибки Дисаси, который подарил мяч Мбаппе, а тот вывел на ворота Икарди.

Признавая ошибку, в перерыве Ковач заменил пятого защитника Агилара на Диатту. Это разнообразило игру «Монако», но в малой степени. Парочку моментов всё же монегаски организовали, но и ПСЖ был близок к повторному успеху, а в конце игры и добился его: блестящий проход и пас Ди Марии завершил голом Мбаппе, который за несколько минут до этого сотряс перекладину ворот «Монако» красивым дальним ударом. К слову, у монегасков тоже было попадание в каркас – с острого угла в перекладину угодил Мартинш. Но то была скорее случайность. Что характерно: свой едва ли не самый острый момент «Монако» создал случайно.

Звезда матча

Если же говорить об игре Головина, то она не выбивалась из того, что показал «Монако» в целом: Александр растворился. Да, он чаще многих других в «Монако» брал на себя инициативу и ответственность. Это подчеркивает его статус одного из лидеров. Впрочем, как и другие лидеры (например, Бен-Йеддер), Головин не получал должной поддержки. Парижане умело разбили игру «Монако», разделив в ней исполнителей в бессвязный набор игроков.