«Лестер» больше не зависит от себя. «Челси» отомстил «лисам»

«Лестер» проиграл «Челси» в чемпионате Англии и потерял инициативу в борьбе за Лигу чемпионов. «Соккер.ру» — о новой интриге в АПЛ.
Месть за Кубок Англии
Сейчас у многих промелькнула мысль о том, что зря «Лестер» обыгрывал в финале Кубка Англии несколько дней назад «Челси». Тот миг триумфа может теперь дорого обойтись «лисам». Ведь можно было себя поймать на мысли о том, что «Челси» мстит. Свежая рана от обидного поражения в финале жгла на протяжении всей игры и заставляла футболистов «Челси» выкладываться с особой энергией. В том числе поэтому лондонцы просто по всем статьям превосходили гостей и подавляли их – доминирование «Челси» временами ужасало. Поражение в финале Кубка Англии придало дополнительных сил и настроя команде Томаса Тухеля.
Особо стоит выделить старания Вернера, который мог упростить задачу «Челси» в этом матче, потому что только в первом тайме дважды мог забивать, но ВАР оба раза вмешивался и разочаровывал немецкого форварда. Тот в итоге не забил, но внес большой вклад в общее давление «Челси» на противника. И метко охарактеризовал игру лично для себя:
Первый тайм был вроде зеркала всего сезона. Всё близко, но в итоге не получается. Но когда ты молод и будешь играть в финале Лиги чемпионов, это не проблема.
Почему эта игра имела особое значение с турнирной точки зрения? Она определяла команду, которая теряет контроль над своим положением. Все тут гонятся за местом в первой четверке. Но есть теневой фаворит – «Ливерпуль». «Красные» ждали исхода этой встречи, чтобы понять, кто будет жертвой. Ею станет «Лестер».
Чтобы попасть в первую четверку и Лигу чемпионов, «Ливерпулю» нужно лишь обыграть «Бернли» и «Кристал Пэлас». И всё. И «Лестер» выпадет из четверки независимо от исхода последнего матча с «Тоттенхэмом». «Челси» и «Ливерпуль» — вот те участники гонки, которые сами свою судьбу определяют. «Лестер» — уже нет.
Цифры
Удары по воротам (в створ): 17 (6) –7 (3)
«Челси» тотально превзошел соперника по количеству созданных опасных моментов, что отразилось и на числе ударов, и на их степени остроты, и на точности. Показательно, что за первый тайм «Челси» нанес 11 ударов, а «Лестер» — всего один. При этом трижды в первой половине игры «Челси» попадал в створ, а «лисы» — ни разу.
Первый удар «Лестера» в створ ворот «Челси» случился после 70-й минуты. К тому времени «Челси» вел со счетом 2:0, нанес 14 ударов, из которых шесть пришлись в створ. То есть «синие» к этому моменту победили в матче, а остальное время просто его доигрывали. Самым бьющим на поле стал Тимо Вернер, на счету которого четыре попытки. Любопытно, что у центрального защитника «Челси» Тиаго Силвы три удара – столько же у самого бьющего из «Лестера», которым стал Ихеаначо, вышедший на поле лишь на 76-й минуте. Многое говорит о картине игры.
Владение мячом (точность передач): 58,5% (85%) — 41,5% (76%)
Тут тоже полностью показатели на стороне «Челси». Обычно этот второй ряд показателей не так красноречив, как первый. Но и здесь он отражает превосходство команды Тухеля над коллективом Роджерса. Причем это еще «Челси» себе подпортил статистику последними 20 минутами игры, когда просто дожидался финального свистка, а «Лестер» пытался что-то предпринять с великодушного разрешения противника. До того момента «Челси» почти безраздельно владел мячом, набивая попутно и точность передач, тогда как игроки «Лестера» не могли толком удержать мяч и сделать пару-тройку пасов вперед.
Слова
Тимо Вернер (нападающий «Челси»):
Хорошо, что на стадионе были фанаты. Мы так скучали. Ради полного стадиона все и играют. Сегодня на нем было всего 8 тысяч человек, но они звучали громко. Было весело играть. После поражения в финале Кубка Англии было очень тяжело. Хочется всегда выигрывать. Но мы сейчас не думали о финале – в голове была только нынешняя игра. Она всегда важнее, потому что если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, это серьезный удар.
Томас Тухель (главный тренер «Челси»):
Потрясающе. Это была выдающаяся игра, но работа еще не сделана. Осталось еще два матча. Болельщики сыграли огромную роль. Они придали скорости, голода, амбиции нам. Это было сильное выступление. Я рад, что мы показали себя перед болельщиками. Мы играли смело, агрессивно, интенсивно. Но я должен повторить: еще ничего не сделано.
Работа Вернера – участвовать во всех атаках. И он должен это делать уже в следующей игре. Сейчас не время для лишней похвалы. Нужно наслаждаться победой, выходным, а потом работать и готовиться дальше. Я не могу сейчас праздновать – я говорю, что нужно делать. Все нити в наших руках. Нам нужно сыграть снова на высоком уровне. Но играть против «Астон Виллы» с ее фанатами в последнем туре будет очень тяжело.
Келечи Ихеаначо (нападающий «Лестера»):
Это очень больно. Мы обязаны были побеждать. Первый тайм мы провели неважно, а второй — намного лучше. Но было тяжело вернуться. Мы выложились на все сто. Было тяжело. В последнем туре мы должны выиграть и попытаться попасть в Лигу чемпионов. Хорошо, что болельщики вернулись на стадион, но жалко, что здесь не было наших фанатов.
Брендан Роджерс (главный тренер «Лестера»):
Это была очень тяжелая игра. Мы разочарованы пропущенными голами. Пропустили с ненужного углового и не забили свои голы. Пенальти было жестоким наказанием для нас. Нужно извлекать уроки. Великолепно, что вернулись болельщики. Нам пришлось пережить бурю, но мы знали, чего ждать. Если бы чуть внимательнее сыграли, не допустили голов, то могли бы получить шанс или два, но этого не произошло. Горжусь игроками – они сделали всё.
Мы встречались с топовой командой, с лучшими игроками. Теперь нужно восстановиться. В этом сезоне мы выиграли много крупных матчей, но в этой игре упустили ряд деталей. В целом же игроки были великолепны. Нам сейчас нужно сосредоточиться на себе. У «Ливерпуля» еще две игры, «Челси» предстоит сыграть с «Астон Виллой» в гостях. Мы еще в первой четверке, и нам нужно сыграть еще один матч. Если победим и этого не хватит, что ж, примем ситуацию. Это все равно отличный сезон. Но выпасть из четверки было бы разочарованием. Мы в любом случае хорошо поборолись.
Ибо в Англии на первом месте разница забитых и пропущенных.
Пока у Ливерпуля +1.В случае 2-х минимальных побед будет +3.
Но фактор победы Лестера над ТТХ 4-0 все же вероятен - хотя слабо вериться.
Ибо в Англии на первом месте разница забитых и пропущенных.
Пока у Ливерпуля +1.В случае 2-х минимальных побед будет +3.
Но фактор победы Лестера над ТТХ 4-0 все же вероятен - хотя слабо вериться.