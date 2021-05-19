«Лестер» больше не зависит от себя. «Челси» отомстил «лисам»

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сегодня, 01:30

«Лестер» проиграл «Челси» в чемпионате Англии и потерял инициативу в борьбе за Лигу чемпионов. «Соккер.ру» — о новой интриге в АПЛ .

Месть за Кубок Англии

Сейчас у многих промелькнула мысль о том, что зря «Лестер» обыгрывал в финале Кубка Англии несколько дней назад «Челси». Тот миг триумфа может теперь дорого обойтись «лисам». Ведь можно было себя поймать на мысли о том, что «Челси» мстит. Свежая рана от обидного поражения в финале жгла на протяжении всей игры и заставляла футболистов «Челси» выкладываться с особой энергией. В том числе поэтому лондонцы просто по всем статьям превосходили гостей и подавляли их – доминирование «Челси» временами ужасало. Поражение в финале Кубка Англии придало дополнительных сил и настроя команде Томаса Тухеля.

Особо стоит выделить старания Вернера, который мог упростить задачу «Челси» в этом матче, потому что только в первом тайме дважды мог забивать, но ВАР оба раза вмешивался и разочаровывал немецкого форварда. Тот в итоге не забил, но внес большой вклад в общее давление «Челси» на противника. И метко охарактеризовал игру лично для себя:

Первый тайм был вроде зеркала всего сезона. Всё близко, но в итоге не получается. Но когда ты молод и будешь играть в финале Лиги чемпионов, это не проблема.

Почему эта игра имела особое значение с турнирной точки зрения? Она определяла команду, которая теряет контроль над своим положением. Все тут гонятся за местом в первой четверке. Но есть теневой фаворит – «Ливерпуль». «Красные» ждали исхода этой встречи, чтобы понять, кто будет жертвой. Ею станет «Лестер».

Чтобы попасть в первую четверку и Лигу чемпионов, «Ливерпулю» нужно лишь обыграть «Бернли» и «Кристал Пэлас». И всё. И «Лестер» выпадет из четверки независимо от исхода последнего матча с «Тоттенхэмом». «Челси» и «Ливерпуль» — вот те участники гонки, которые сами свою судьбу определяют. «Лестер» — уже нет.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (6) –7 (3)

«Челси» тотально превзошел соперника по количеству созданных опасных моментов, что отразилось и на числе ударов, и на их степени остроты, и на точности. Показательно, что за первый тайм «Челси» нанес 11 ударов, а «Лестер» — всего один. При этом трижды в первой половине игры «Челси» попадал в створ, а «лисы» — ни разу.

Первый удар «Лестера» в створ ворот «Челси» случился после 70-й минуты. К тому времени «Челси» вел со счетом 2:0, нанес 14 ударов, из которых шесть пришлись в створ. То есть «синие» к этому моменту победили в матче, а остальное время просто его доигрывали. Самым бьющим на поле стал Тимо Вернер, на счету которого четыре попытки. Любопытно, что у центрального защитника «Челси» Тиаго Силвы три удара – столько же у самого бьющего из «Лестера», которым стал Ихеаначо, вышедший на поле лишь на 76-й минуте. Многое говорит о картине игры.

Владение мячом (точность передач): 58,5% (85%) — 41,5% (76%)

Тут тоже полностью показатели на стороне «Челси». Обычно этот второй ряд показателей не так красноречив, как первый. Но и здесь он отражает превосходство команды Тухеля над коллективом Роджерса. Причем это еще «Челси» себе подпортил статистику последними 20 минутами игры, когда просто дожидался финального свистка, а «Лестер» пытался что-то предпринять с великодушного разрешения противника. До того момента «Челси» почти безраздельно владел мячом, набивая попутно и точность передач, тогда как игроки «Лестера» не могли толком удержать мяч и сделать пару-тройку пасов вперед.

Слова

Тимо Вернер (нападающий «Челси»):

Хорошо, что на стадионе были фанаты. Мы так скучали. Ради полного стадиона все и играют. Сегодня на нем было всего 8 тысяч человек, но они звучали громко. Было весело играть. После поражения в финале Кубка Англии было очень тяжело. Хочется всегда выигрывать. Но мы сейчас не думали о финале – в голове была только нынешняя игра. Она всегда важнее, потому что если ты не попадаешь в Лигу чемпионов, это серьезный удар.

Томас Тухель (главный тренер «Челси»):

Потрясающе. Это была выдающаяся игра, но работа еще не сделана. Осталось еще два матча. Болельщики сыграли огромную роль. Они придали скорости, голода, амбиции нам. Это было сильное выступление. Я рад, что мы показали себя перед болельщиками. Мы играли смело, агрессивно, интенсивно. Но я должен повторить: еще ничего не сделано. Работа Вернера – участвовать во всех атаках. И он должен это делать уже в следующей игре. Сейчас не время для лишней похвалы. Нужно наслаждаться победой, выходным, а потом работать и готовиться дальше. Я не могу сейчас праздновать – я говорю, что нужно делать. Все нити в наших руках. Нам нужно сыграть снова на высоком уровне. Но играть против «Астон Виллы» с ее фанатами в последнем туре будет очень тяжело.

Келечи Ихеаначо (нападающий «Лестера»):

Это очень больно. Мы обязаны были побеждать. Первый тайм мы провели неважно, а второй — намного лучше. Но было тяжело вернуться. Мы выложились на все сто. Было тяжело. В последнем туре мы должны выиграть и попытаться попасть в Лигу чемпионов. Хорошо, что болельщики вернулись на стадион, но жалко, что здесь не было наших фанатов.

Брендан Роджерс (главный тренер «Лестера»):