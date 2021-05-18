Новинки и сюрпризы сезона РПЛ: баны арбитров, молодежь, прерванная серия ЦСКА, «Сочи» в еврокубках

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вчера, 10:21

Говорим о том, чем сезон 2020/21 удивил или отличался от остальных.

ЦСКА впервые за двадцать лет без еврокубков

Два десятилетия выходили в один из международных кубков, а теперь Гинер извинился перед фанатами. А стоило извиниться команде, ведь у «армейцев» было все для финиша в первой четверке, пусть даже на последнем месте в квартете. Недоработала оборона, не справился центр поля, промахивались нападающие, редко левый фланг был равен правому по влиянию на игру. Опорная зона – мимо кассы имени Вернблума, а усилий Акинфеева, Влашича и Фернандеса не хватило. ЦСКА закономерно не вышел в еврокубки, но для РПЛ это необычно.

- когда последний раз ЦСКА не вышел в еврокубки, Марадишвили учился ходить, а Карпова не было даже в проекте. Неудача «армейцев» — редкость для РПЛ .

«Химки» заскочили в первую восьмерку РПЛ

«Тамбов» сохранил прописку годом ранее, а сейчас развалился. «Ротор» — еще одна команда родом из ФНЛ , вылетел обратно. А вот новички лиги из Подмосковья справились с глобальной задачей, более того – совершили прорыв, когда в них уже никто особо не верил. Если вспомнить осень, то после 10 туров команда набрала 6 очков из 30 возможных. А еще через десять матчей уже имели в активе 28 пунктов – невероятный рывок с семью победами. Словно ниоткуда появилась игра в защите, Лантратов не растерял кураж, Глушаков и Идову помогали, Черевченко оказался подходящим наставником. В первой восьмерке «Химки» точно не ждали – сюрприз. Жаль лишь, что денег у них больше не стало, а еще могут быть проблемы с финансированием в будущем сезоне.

- «Оренбург» несколько лет назад показывал похожий рывок, но для клубов ФНЛ , если у них нет денег, как у «Краснодара», такие прыжки – большая редкость. «Химкам» будет сложно удержаться в первой восьмерке, но набрать на 4 очка больше, чем «Краснодар», — достойный комплиментов результат.

«Краснодар» из ЛЧ отправился на десятое место

Сыграли так, как середняк Ла Лиги начала века, когда случайно попадал в еврокубки – провалились в национальной лиге. Но ведь у «быков» и бюджет большой, и трансферы совершали, и школа есть, и тренер работал с командой давно. Лига чемпионов утомила, но вряд ли теряли очки в РПЛ строго из-за травм или усталости. Характера не хватило, тренерское мастерство не подстраховало команду. «Краснодар» ниже всех фаворитов сезона, хотя на 10-м месте были лишь раз – в 2013 году. Даже в дебютном сезоне в высшей лиге клуб Галицкого финишировал на одну позицию выше. Спустя восемь лет вернулись в отправную точку – надо делать выводы и перестраиваться с Ганчаренко.

- «быки» лишь 5 раз сыграли вничью – год назад мировой синдром (10 матчей без победителя) стоил им прямой путевки в ЛЧ , но теперь уступили в 13 матчах. Ниже нет никого богаче, поэтому у них один путь в новом чемпионате без бремени еврокубков – на вершину.

«Сочи» впервые в истории вышел в еврокубки

В целом для РПЛ это не новый сюжет – в еврокубках бывали «Уфа» и «Арсенал», но клуб Газизова поднялся тогда с седьмого места на шестое, как и туляки. А вот «Сочи» — это двенадцатая команда прошлого сезона, которая была в двух очках от прямого вылета. Сейчас стали пятыми, и перемены можно связывать с именами тренеров – Федотова и Фоменко, а также с вдохновением ветеранов, вроде Нобоа, Юсупова или двух Заболотных – голкипера и форварда. Мевля, Терехов или Бурмистров тоже в списке героев, как и Жоаозиньо. Состав оказался достаточно глубоким, чтобы не зависеть от точечных травм, а игра в три защитника сломала планы многим фаворитам. Лига Конференций стала наградой за старания, но теперь на сцену пусть выходит владелец клуба – нужно перезаключать контракты, чтобы не потерять половину команды.

- подняться с 11-13 места на пятое в РПЛ непросто – оно обычно занято фаворитом, что потерпел неудачу. «Сочи» повторил фокус «Сатурна» 2007 года. Другие трюки этого клуба им лучше не копировать.

Молодые игроки составляют конкуренцию

Ветераны, как и в топ-5, на первом плане – Месси, Роналду или Левандовски не сдают позиции. Но фиксируем, что в РПЛ 96 игроков до 22 лет. А если поднять планку чуточку выше, то окажется, что 185 игроков (это 35.4 % ото всех) не старше двадцати трех лет. На треть получается молодежный турнир. Причем Влашич, Ларссон, Кварацхелия, Вендел, Лесовой, Шиманьски, Макаров, Захарян, Эджуке, Дивеев, Мухин или Крал выдавали качественные матчи или отрезки. Также в списке десятки тех, кто может прибавить летом и осенью, набравшись опыта – Евгеньев, Зайнутдинов, Самошников, Кучаев, Хаджикадунич, Марадишвили, Бохинен. Да что там, Сафонову всего 22 года, а он уже в обойме сборной России, а Максименко всего на год старше, и без его подвигов не видать «Спартаку» группы в ЛЧ . Опытные часто стабильнее – Дзюба, Нобоа, Сантос или Азмун это доказали, но РПЛ перестала быть лигой стариков. Это важно.

- в чемпионате России сыграло 13 человек не старше восемнадцати. 17-летний Захарян, 18-летние Тюкавин и Карпов провели на поле свыше 700 минут. Давно не было такой ориентации на молодежь, и это здорово.

Вилков и Еськов получили пожизненный бан

Лучше бы Вилков кирпичами торговал, ведь хвастался, что это прибыльно. Люди со свистками объективно вредили российскому футболу – результаты этого сезона ими тоже искажены, хорошо, что хоть не в части борьбы за титул. И если бы всюду речь шла о некомпетентности или человеческом факторе. Казарцев, из-за которого «Спартак» «снимался с чемпионата», спокойно работал игру ЦСКА и «Уфы» первого мая, то есть далеко не всех одиозных заменили. Но Еськов завершил карьеру «по состоянию здоровья», а Вилкова пнули показательно – Хачатурянц обозначил, что у него есть право не устраивать долгие разбирательства с полиграфами, а просто, имея внутренние данные РФС , увольнять тех, кто вредит футболу. Карасев ведь показал, что если хочешь – можешь развиваться в профессии. Вот и другим пора брать пример с него, а не с Вилкова. Например, Левникову-младшему лучше консультироваться у Мерка, чем у Сухины. Кстати, бан последнего – тоже новинка сезона. Посмотрим, что получится, но шажки в правильном направлении есть.