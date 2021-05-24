«Телави» — «Сабуртало»: очередное поражение аутсайдера?

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сегодня, 15:42

«Телави» выглядит пока главным аутсайдером чемпионата Грузии и заслуженно расположился на дне турнирной таблицы. У команды худшая атака и оборона вместе с «Самтредиа» в национальном первенстве. На протяжении двух последних туров клуб проигрывает. В последней игре зафиксировано минимальное поражение от лидера «Динамо» Тбилиси (0:1).

«Сабуртало» идет на пятом месте с отрывом от Топ-3 в три балла. Сейчас у команды кризис. На протяжении трех поединков не удается добыть победу. В двух последних играх были зафиксированы поражения от «Динамо» Тбилиси (0:4) и «Динамо» Батуми (1:4). Крайне важно в ближайших поединках наладить свою игру в обороне.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Телави – 4,10

Ничья – 3,20

Победа Сабуртало – 1,92

Прогноз

«Телави» в последних встречах не демонстрирует высокий уровень индивидуального мастерства из-за чего уже проиграл в трех последних поединках с разницей забитых и пропущенных мячей (0:7). «Сабуртало» имеет преимущество в классе, что должно отразиться на перспективах клуба в ближайших встречах. Мы считаем, что гости оправданно являются фаворитами предстоящей встречи. Предлагаем уйти от экспериментов и сыграть их чистую победу.

Наш прогноз – победа «Сабуртало» Тбилиси по линии Pinnacle за 1,92