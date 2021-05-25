«Црвена Звезда» – «Партизан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал кубка Сербии «Црвена Звезда» – «Партизан», который состоится 26 мая 2021 года.

«Црвена Звезда»

В этом сезоне команда достаточно уверенно выиграла чемпионат и обошла «Партизан» на 13 очков. Чтобы сделать золотой дубль, «Црвене Звезде» необходимо обыграть самого принципиального соперника в стране, который захочет частично реабилитироваться перед болельщиками в кубке. В последних пяти матчах коллектив набрал 13 очков и находится в хорошей форме.

19 мая «Црвена Звезда» обыграла «Металац» (5:1), а 14 числа крупно разгромила «Бачку» (5:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Сербии.

«Партизан»

Клуб отыграл сезон достаточно уверенно, но был объективно слабее «Црвены Звезды», что в конечном результате и вылилось в итог чемпионата. Матчи этих команд между собой всегда принципиальные и отличаются множеством стычек и пререканий. Поединок станет интересным не только для поклонников команд, но и нейтральным болельщикам. «Партизан» набрал 12 очков в пяти последних матчах чемпионата.

18 мая «Партизан» минимально уступил на выезде «Младости» (0:1), а 15 числа крупно обыграл «Вождоцац» (3:0) на своем поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Црвена Звезда» – 2.27

Ничья – 3.2

Победит «Партизан» – 3.19

Статистика

«Црвена Звезда» не проигрывает уже более 40 матчей во всех турнирах

«Партизан» проиграл только две игры в последних 20 матчах и ни одного раза не сыграл вничью

«Црвена Звезда» выиграла только один матч из последних шести против «Партизана»

Шесть последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Црвену Звезду», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Чемпион страны выглядит немного стабильнее оппонента, и мы предполагаем, что в тяжелой борьбе, минимальный перевес останется за «Црвеной Звездой».