«Црвена Звезда» – «Партизан»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал кубка Сербии «Црвена Звезда» – «Партизан», который состоится 26 мая 2021 года.
«Црвена Звезда»
В этом сезоне команда достаточно уверенно выиграла чемпионат и обошла «Партизан» на 13 очков. Чтобы сделать золотой дубль, «Црвене Звезде» необходимо обыграть самого принципиального соперника в стране, который захочет частично реабилитироваться перед болельщиками в кубке. В последних пяти матчах коллектив набрал 13 очков и находится в хорошей форме.
19 мая «Црвена Звезда» обыграла «Металац» (5:1), а 14 числа крупно разгромила «Бачку» (5:0). Оба матча прошли в рамках чемпионата Сербии.
«Партизан»
Клуб отыграл сезон достаточно уверенно, но был объективно слабее «Црвены Звезды», что в конечном результате и вылилось в итог чемпионата. Матчи этих команд между собой всегда принципиальные и отличаются множеством стычек и пререканий. Поединок станет интересным не только для поклонников команд, но и нейтральным болельщикам. «Партизан» набрал 12 очков в пяти последних матчах чемпионата.
18 мая «Партизан» минимально уступил на выезде «Младости» (0:1), а 15 числа крупно обыграл «Вождоцац» (3:0) на своем поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Црвена Звезда» – 2.27
- Ничья – 3.2
- Победит «Партизан» – 3.19
Статистика
- «Црвена Звезда» не проигрывает уже более 40 матчей во всех турнирах
- «Партизан» проиграл только две игры в последних 20 матчах и ни одного раза не сыграл вничью
- «Црвена Звезда» выиграла только один матч из последних шести против «Партизана»
- Шесть последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Црвену Звезду», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Чемпион страны выглядит немного стабильнее оппонента, и мы предполагаем, что в тяжелой борьбе, минимальный перевес останется за «Црвеной Звездой».