«Гомель» — «Минск»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:57

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок на матч 11 тура чемпионата Беларуси «Гомель» — «Минск», который пройдет 30 мая 2021 года.

«Гомель»

«Гомель», набравший 18 очков в десяти турах, занимает четвертое место в турнирной таблице Высшей лиги. В активе команды пять побед и три ничьи. Еще в двух поединках «Гомель» терпел поражения – от «Динамо» Брест» (0:1) и БАТЭ (2:3).

В последней игре чемпионата «Гомель» победил в гостях «Славию» (4:2). Отметим, что в трех из четырех домашних матчах команды выиграла ставка ТМ(2,5).

«Минск»

«Минск», занимающий девятую строчку в общем зачете, положил себе на счет 13 баллов. Команда выиграла три поединка в лиге, четыре раза сыграла вничью и трех поединках проиграла. К очередному туру «Минск» подходит на серии из трех поединков без поражений.

Помимо ничейных встреч с «Витебском» (3:3) и «Слуцком» (2:2) «Минск» одержал домашнюю победу над «Динамо» Брест (1:0). К вышесказанному добавим, что оба поражения в чемпионате команда потерпела в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гомель» — 1.662

Ничья – 4.060

Победит «Минск» — 4.840

Статистика

«Гомель» выиграл 5 из последних 6 домашних матчей на своем поле

«Минск» пропускал и забивал голы в 2 последних гостевых матчах

В 2 из 3 прошлых очных встречах «Гомель» и «Минск» обменивались голами

Прогноз

Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская контора Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.806. «Гомель» забивал и пропускал голы в двух последних матчах на своем поле. Также этот исход сыграл в двух предыдущих гостевых матчах «Минска».