«Хольштайн Киль» — «Кёльн». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Хольштайн Киль»
«Хольштайн Киль» сумел добиться важной для себя победы на выезде над «Кельном». Сейчас команда можно даже не сомневаться будет делать ставку на оборонительную игру и ожидать ошибки от соперника. В таком режиме команде будет очень комфортно чувствовать себя в матче против столь солидного оппонента.
«Кельн»
«Кельн», провалился в этом сезоне в Бундеслиге, но дома команда не сумела воспользоваться предоставленным шансом и уступила «Хольштайн Килю». Сейчас нужно активизироваться, так как без забитого мяча шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе не предоставляется практически никаких.
Информация для ставок
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Победит «Хольштайн Киль» — 3,88
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Ничья – 3,58
- Победит «Кёльн» — 2,08
Статистика
- «Хольштайн Киль» выиграл 8 из 9 последних домашних матчей
- «Кёльн» выиграл два из 10 последних выездных поединков
- Восемь из 10 последних выездных матчей «Кельна» были результативными
Прогноз
Гостям нужно с первых минут поединка раскрываться и действовать первым номером. В противном случае рассчитывать на то, что удастся сохранить за собой прописку в элитном дивизионе Германии нельзя. Мы считаем, что «Киль» и «Хольштайн Киль» сыграют результативно и предлагаем ставку на тотал больше 2,5 голов.