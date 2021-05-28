«Хольштайн Киль» — «Кёльн». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:51

«Хольштайн Киль»

«Хольштайн Киль» сумел добиться важной для себя победы на выезде над «Кельном». Сейчас команда можно даже не сомневаться будет делать ставку на оборонительную игру и ожидать ошибки от соперника. В таком режиме команде будет очень комфортно чувствовать себя в матче против столь солидного оппонента.

«Кельн»

«Кельн», провалился в этом сезоне в Бундеслиге, но дома команда не сумела воспользоваться предоставленным шансом и уступила «Хольштайн Килю». Сейчас нужно активизироваться, так как без забитого мяча шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе не предоставляется практически никаких.

Информация для ставок

Победит «Хольштайн Киль» — 3,88

Ничья – 3,58

Победит «Кёльн» — 2,08

Статистика

«Хольштайн Киль» выиграл 8 из 9 последних домашних матчей

«Кёльн» выиграл два из 10 последних выездных поединков

Восемь из 10 последних выездных матчей «Кельна» были результативными

Прогноз

Гостям нужно с первых минут поединка раскрываться и действовать первым номером. В противном случае рассчитывать на то, что удастся сохранить за собой прописку в элитном дивизионе Германии нельзя. Мы считаем, что «Киль» и «Хольштайн Киль» сыграют результативно и предлагаем ставку на тотал больше 2,5 голов.