«Малага» — «Кастельон». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 18:54

«Малага»

«Малага» проиграла в трех последних поединках. Никаких шансов на выход в Примеру или вылет из Сегунды нет. Можно сосредоточиться исключительно на том, чтобы подготовиться к выступлению в рамках следующего сезона.

«Кастельон»

«Кастельон», к сожалению, не выдержал конкуренцию со стороны всех клубов Сегунды. Команда могла исправить ситуацию, но проиграла в четырех последних поединках.

Информация для ставок

Победит «Малага» – 2,18

Ничья – 3,14

Победит «Кастельона» — 3,70

Статистика

«Малага» не выигрывает на протяжении семи последних туров

«Кастельон» уступил в четырех последних играх подряд

«Малага» в четырех последних играх была сильнее «Кастельона»

Прогноз

Обе команды не решают никаких турнирных задач. Мы считаем, что игра раскроется. Оба клуба постараются проявить свои лучшие игровые сочетания и добьются успеха. Предлагаем сделать ставку на результативную игру в исполнении обоих клубов – тотал больше двух голов за 1,71.