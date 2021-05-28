«Малага» — «Кастельон». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Малага»
«Малага» проиграла в трех последних поединках. Никаких шансов на выход в Примеру или вылет из Сегунды нет. Можно сосредоточиться исключительно на том, чтобы подготовиться к выступлению в рамках следующего сезона.
«Кастельон»
«Кастельон», к сожалению, не выдержал конкуренцию со стороны всех клубов Сегунды. Команда могла исправить ситуацию, но проиграла в четырех последних поединках.
Информация для ставок
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Победит «Малага» – 2,18
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Ничья – 3,14
- Победит «Кастельона» — 3,70
Статистика
- «Малага» не выигрывает на протяжении семи последних туров
- «Кастельон» уступил в четырех последних играх подряд
- «Малага» в четырех последних играх была сильнее «Кастельона»
Прогноз
Обе команды не решают никаких турнирных задач. Мы считаем, что игра раскроется. Оба клуба постараются проявить свои лучшие игровые сочетания и добьются успеха. Предлагаем сделать ставку на результативную игру в исполнении обоих клубов – тотал больше двух голов за 1,71.