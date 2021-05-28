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«Малага» — «Кастельон». Прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 18:54

«Малага»

«Малага» проиграла в трех последних поединках. Никаких шансов на выход в Примеру или вылет из Сегунды нет. Можно сосредоточиться исключительно на том, чтобы подготовиться к выступлению в рамках следующего сезона.

«Кастельон»

«Кастельон», к сожалению, не выдержал конкуренцию со стороны всех клубов Сегунды. Команда могла исправить ситуацию, но проиграла в четырех последних поединках.

Информация для ставок

  • Победит «Малага» – 2,18

  • Ничья – 3,14

  • Победит «Кастельона» — 3,70

Статистика

  • «Малага» не выигрывает на протяжении семи последних туров
  • «Кастельон» уступил в четырех последних играх подряд
  • «Малага» в четырех последних играх была сильнее «Кастельона»

Прогноз

Обе команды не решают никаких турнирных задач. Мы считаем, что игра раскроется. Оба клуба постараются проявить свои лучшие игровые сочетания и добьются успеха. Предлагаем сделать ставку на результативную игру в исполнении обоих клубов – тотал больше двух голов за 1,71.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Кастельон»
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