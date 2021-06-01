Первый чекпоинт сборной России перед Евро-2020. Левандовски и Крыховяк проверят команду Черчесова

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сегодня, 14:53

Контролируем готовность сборной России.

Ближайшие приключения сборной России

Время летит незаметно, до старта чемпионата Европы осталось всего лишь 10 дней, поэтому самое время изучить график ближайших матчей сборной России.

1 июня, 21:45. Контрольный матч Польша — Россия (Вроцлав)

5 июня, 18:00. Контрольный матч Россия — Болгария (Москва)

12 июня. Евро-2020, 1 тур группового этапа. Бельгия — Россия (Санкт-Петербург)

16 июня. Евро-2020, 2 тур группового этапа. Финляндия — Россия (Санкт-Петербург)

21 июня. Евро-2020, 3 тур группового этапа. Россия — Дания (Копенгаген)

- На этапе подготовки к чемпионату Европу сборная России проведет два контрольных матча — против Польши и Болгарии. Оба состоятся на этой неделе, во вторник (1 июня) и в субботу (5 июня).

- К стартовой встрече Евро-2020 против Бельгии (суббота, 12 июня) команда Станислава Черчесова будет готовиться в недельном цикле.

- Наш сегодняшний соперник тоже является участником Евро-2020. Польша начнет свой путь на чемпионате Европы 14 июня матчем против Словакии, также соперниками поляков по группе «E» являются Испания и Швеция.

Польша не слишком похожа на Данию или Бельгию

Тренеры национальных сборных перед крупными турнирами предпочитают в контрольных матчах сыграть против команд, которые стилистически похожи на соперников по групповому этапу грядущего форума. Но Станислав Черчесов, кажется, не верит, что это хоть как-то помогает. Так, накануне ЧМ -2018 сборная России встречалась с Австрией и Турцией, имея в соперниках по группе Саудовскую Аравию, Египет и Уругвай. Казалось, должны были играть с Алжиром/Марокко/Тунисом и Колумбией/Перу/Венесуэлой, но нет. И ничего, добрались до четвертьфинала чемпионата мира, были в парочке точных ударов от полуфинала.

Перед Евро-2020 сборная России снова не ищет «похожих» на конкурентов по группе спарринг-партнеров. У Польши в начале года сменился главный тренер, сейчас «Кадрой» руководит португалец Паулу Соуза, эта команда точно не похожа на Финляндию и имеет мало общего с Данией и Бельгией, хотя в двух матчах отбора ЧМ -2022 поляки играли по схеме с тремя центральными защитниками, как «Красные Дьяволы» Роберто Мартинеса. Видимо, Станислав Черчесов не видит смысла проверять тонкие тактические настройки в контрольных матчах, сейчас нужен просто крепкий соперник, на фоне которого он хочет посмотреть на своих футболистов.

Отдел кадров: Россия без Фернандеса, Польша без Левандовски в старте

Главная новость из стана сегодняшних противников: Роберт Левандовски не сыграет против России с первых минут. Возможно, капитан сборной Польши получит игровое время во втором тайме, но пока Роберта берегут к Евро: у форварда «Баварии» позади насыщенный сезон, Левандовски утомлен и все последние дни работает над восстановлением, чтобы во всеоружии подойти к большому старту.

Кроме того, у форварда «Марселя» Аркадиуша Милика небольшое повреждение, которое не дает ему тренироваться в полную силу. Ожидается, что Милика тоже поберегут. Не ждут на поле и Петра Зелинского, который получил разрешение отлучиться из расположения сборной на два дня по счастливому поводу — у хавбека «Наполи» пополнение в семье.

Также планируется, что место в воротах займет не Войцех Щесны, а 36-летний Лукаш Фабьянски. В общем, Польша сыграет далеким от оптимального состава, так что не спешите впадать в эйфорию в случае положительного для сборной России результата. Счет на табло — последнее, на что нужно смотреть в таких матчах.

Ориентировочный состав сборной Польши (3-4-1-2): Фабьянски — Хелик, Глик, Беднарек — Берешиньски, Крыховяк, Модер, Рыбус — Плачета — Свидерски, Ковнацки.

Станислав Черчесов ушел от прямого ответа на вопрос о том, собирается ли он выставить основной состав на контрольную игру с поляками, пообещал только «готовиться максимально четко». Также главный тренер сборной России подчеркнул, что не собирается рисковать здоровьем футболистов, у которых есть повреждения. Таким образом, сегодня точно не увидим на поле Марио Фернандеса, Илью Самошникова и Дениса Черышева.

Думаю, сегодня возможны и другие сюрпризы в составе, а вот в ближайшую субботу, за неделю до матча с Бельгией, состоится генеральная репетиция, и состав на матч против Болгарии будет максимально близким к тому, что начнет Евро-2020. Вряд ли стоит ждать перемен в центре обороны, где сыграют Джикия и Семенов — другой основной пары на сегодняшний день у сборной России просто нет, а Дзюба будет на острие. В остальном возможны варианты.

Ориентировочный состав сборной России (4-2-3-1): Шунин — Караваев, Семенов, Джикия, Кудряшов — Баринов, Зобнин — Алексей Миранчук, Головин, Кузяев — Дзюба.

Ожидания и пожелания

1. Узнать основного вратаря сборной России

Не думаю, что Черчесов будет дергать первого номера сборной перед Евро: в контрольных матчах против Польши и Болгарии сыграет тот, на кого делает ставку тренерский штаб. В последнее время фаворитом был Шунин, но допускаю, что на вратарской позиции произойдут перемены. Может быть, сегодня нас ждет даже некое откровение.

2. Соединить в созидательном блоке Алексея Миранчука и Александра Головина

Два наших самых креативных футболиста, выступающие в топ-чемпионатах, почти не играли за сборную России вместе. Чтобы максимально раскрыть потенциал этой команды, полузащитники «Монако» и «Аталанты» должны играть вместе, и задача тренера — сделать так, чтобы они органично влились в игру и были полезны.

3. Подобрать оптимальное сочетание в центре полузащиты

В мартовских матчах отбора ЧМ -2022 в опорной зоне сборной России действовали Фомин, Кузяев, Оздоев и даже Ахметов, которого сейчас нет в составе. Роман Зобнин пропускал матчи с Мальтой, Словенией и Словакией из-за травмы, но сейчас спартаковец в строю. Станислав Черчесов знает, какой объем работы Роман может выдать и почти наверняка видит его в стартовом составе, но вместе с кем? Фомин, Оздоев, Кузяев, Баринов, Мухин — у сборной России богатый выбор полузащитников, и с учетом стиля команды Черчесова здесь очень важно не промахнуться с основным сочетанием хавбеков.

4. Дать шанс Денису Макарову

Нередко видели на правом фланге атаки сборной России Алексея Ионова, в мартовских матчах проверили Рифата Жемалетдинова, теперь было бы интересно посмотреть на этой позиции игрока с рабочей левой ногой и хорошей динамикой. Денис Макаров — это шанс разнообразить атаку сборной России. Надеюсь, вингер «Рубина» получит свой шанс.

5. Не Дзюбой единым