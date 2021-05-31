Возвращение Бензема и большие надежды. Франция — самый очевидный фаворит Евро-2020

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вчера, 21:00

Дидье Дешам намерен войти в историю.

Франция

Лучший результат на Евро: чемпион (1984 и 2000)

Результат на Евро-2016: «Серебро». Франция потерпела поражение в дополнительное время финального матча от Португалии (0:1). «Золотой гол» в финале предыдущего чемпионата Европы забил форвард «Локомотива» Эдер. Стоит напомнить, что Евро-2016 был для «Трехцветных» домашним, и команда Дидье Дешама считалась главным фаворитом турнира наравне с Германией, которую французы одолели в полуфинале благодаря дублю Гризманна (2:0)

Исторический факт: Дидье Дешам в качестве футболиста (и капитана) сборной Франции побеждал на ЧМ -1998 и Евро-2000. Выиграв чемпионат мира 2018 года в качестве тренера «Трехцветных», Дешам стал третьим после Марио Загалло и Франца Беккенбауэра, кому удалось выиграть Мундиаль и на футбольном поле, и на тренерской скамейке. Но еще никому в истории не удавалось стать и чемпионом мира, и чемпионом Европы в двух разных ипостасях. Мсье Дидье может установить уникальное достижение уже через несколько недель.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Турция, Исландия, Албания, Андорра, Молдавия.

Чемпионы мира без особых проблем квалифицировались на чемпионат Европы, одержав 8 побед в 10 матчах своей отборочной группы и заняв первое место с 25 очками. Все 5 очков «Трехцветные» потеряли в матчах с Турцией, которой проиграли 0:2 в выездном матче в Конье и не сумели отомстить на «Стад Де Франс» четыре месяца спустя — 1:1.

Зато в матчах с остальными соперниками команда Дидье Дешама ни в чем себе не отказывала, в первую очередь это касается забитых мячей. Так, в первых шести турах французы проиграли Турции и одержали 5 побед с крупным счетом — 4:1, 4:0, 4:0, 4:1, 3:0. В октябре и ноябре побеждали скромнее, но запас прочности чувствовался всегда. Франция, как и положено топ-сборной, квалифицировалась на Евро-2020 играючи.

Соперники по группе Евро-2020: Португалия, Германия, Венгрия.

- Матчи против Германии и Португалии станут для французов повторением соответственно полуфинала и финала Евро-2016.

- С венграми в финальных стадиях чемпионатов Европы «Трехцветные» прежде не играли, а последняя официальная встреча состоялась на ЧМ -1986, за три года до дебюта Дидье Дешама в футболке национальной сборной. Франция тогда уверенно выиграла — 3:0.

Заявка на турнир

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Меньян («Милан»).

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес («Бавария»), Преснель Кимпембе ( ПСЖ ), Жюль Кунде («Севилья»), Клеман Лангле («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корентен Толиссо («Бавария»).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), Маркус Тюрам («Боруссия Менхенгладбах»).

Тренер: Дидье Дешам (Франция).

Мимо Евро: Дайот Упамекано («Бавария»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Ферлан Менди («Реал»), Уэсли Фофана («Лестер»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Тео Эрнандес («Милан»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм»), Уссем Ауар («Лион»), Александр Ляказетт («Лион»).

- У Дидье Дешама настолько богатый выбор кандидатов в сборную, что запросто можно собрать еще одну сборную Франции, которая была бы вполне конкурентоспособной на Евро-2020.

- Главное кадровое событие «Трехцветных» — конечно же, возвращение в состав Карима Бензема. Свой последний матч за сборную Франции форвард провел в 2015 году, после чего был отстранен из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Сейчас Кариму 33 года, он показывает лучший футбол в своей карьере в матчах за мадридский «Реал», а на Евро-2020 сыграет за сборную впервые за пять с половиной лет.

- Зато пропустит чемпионат Европы другой француз из «Реала» — Ферлан Менди, который наверняка попал бы в заявку и претендовал на выход в стартовом составе «Трехцветных», если бы не травма, которая оставила защитника без Евро.

- Н'Голо Канте, Курт Зума и Оливье Жиру стали победителями Лиги чемпионов в составе «Челси», теперь у них есть шанс выиграть и второй престижнейший футбольный турнир в этом году. В случае успеха сборной Франции на Евро-2020 улыбчивый Канте войдет в число главных соискателей «Золотого мяча» за 2021 год.

- Евро-2021 — 13-й крупный турнир подряд ( ЧМ и Евро), который пройдет с участием сборной Франции. «Трехцветные» не пропускали большие футбольные форумы с Евро-1996. За четверть века французы 5 раз доходили до финалов и одержали в них три победы ( ЧМ -1998, Евро-2000 и ЧМ -2018).

- Весьма любопытно, как Дидье Дешам разместит в атаке главных атакующих звезд своей команды — Мбаппе, Гризманна и Бензема.

Ориентировочный состав сборной Франции (4-2-3-1): Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес — Канте, Погба — Коман (Дембеле), Гризманн, Мбаппе — Бензема.

Задачи и перспективы

Французы до сих досадуют из-за упущенной победы на Евро-2016, хотя благодаря тому болезненному опыту команда Дидье Дешама безошибочно провела ЧМ -2018 и взяла большой титул. У сборной Франции практически идеальное сочетание опыта, амбиций и класса, а если бы хитрый план Фернанду Сантуша и счастливый случай, который помог забить Эдеру, мировое и европейское господство французов сейчас было бы подтверждено победами на двух крупных турнирах подряд. С другой стороны, именно неудача в финале Евро-2016 становится краеугольным камнем мотивации, которой Дидье Дешам накачивает своих парней перед новым первенством Старого Света. Задача у Франции одна — чемпионство, а перспективы завидные.

Прогноз «Соккер.ру»: сборная Франции — один из очевиднейших фаворитов Евро-2020, а я даже рискну назвать французов главными соискателями титула. Слишком круты, чтобы соглашаться на компромиссы.