Алаба, состав из Бундеслиги и характер. Австрия – «тёмная лошадка» Евро-2020

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вчера, 18:30

Могут выйти из группы, где каждый рискует стать последним.

Австрия

Лучший результат на Евро: 1/8-я финала в 1964-м году (уступили Ирландии).

Результат на Евро-2016: не вышли из группы с венграми, исландцами и португальцами

Исторический факт: впервые в финальную часть Евро австрийцы попали лишь как хозяева турнира в 2008-м, хотя на ЧМ даже бывали четвертыми и третьими.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Польша, Северная Македония, Словения, Израиль и Латвия.

Из этой группы в финальную часть попало три команды благодаря победе македонцев в отборе через Лигу Наций. Польша уверенно взяла первое место, выиграв 8 матчей из 10, а вот у австрийцев были приключения. Начали с поражения от Польши и Израиля, но собрались. Обыграли дома словенцев, разогнали черные тучи и проскочили оборону Облака. Дальше было проще, много забивали, а поражение от Латвии в последнем туре ничего не значило – прошли на Евро напрямую. И там встретили снова Северную Македонию – бывают же совпадения.

Соперники по группе Евро-2020: Нидерланды, Украина, Северная Македония.

Заявка на турнир

Вратари: Даниель Бахманн («Уотфорд»), Павао Перван («Вольфсбург»), Александр Шлагер ( ЛАСК ).

Защитники: Давид Алаба («Реал»), Александар Драгович («Байер»), Марко Фридль («Вердер»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Конрад Лаймер («Лейпциг»), Штефан Лайнер («Боруссия» М), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Штефан Пош («Хоффенхайм»), Кристофер Триммель («Унион»), Андреас Ульмер («Зальцбург»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба — «Хоффенхайм»), Юлиан Баумгартлингер («Байер»), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт»), Валентино Лазаро («Боруссия» М), Марсель Забитцер («Лейпциг»), Луис Шауб («Люцерн»), Ксавер Шлагер («Вольфсбург»), Алессандро Шопф («Шальке»).

Нападающие: Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич («Штуттгарт»), Марко Арнаутович («Шанхай»), Карим Онисиво («Майнц»).

Главный тренер: Франко Фода (Германия).

Мимо Евро: Линднер («Базель»), Мвене («Майнц»), Балич ( ЛАСК ), Грбич («Лорьян»).

- Немец Фода давно работает в Австрии – много лет готовил «Штурм» к важным поединкам. В 2017-м возглавил сборную Австрии, хотя не прошел квалификацию на ЧМ -18, получил еще один шанс, коим воспользовался. Австрия набрала форму к лету прошлого года, но год спустя отборе к ЧМ -22 начали неудачно – сыграли вничью с шотландцами и пережили домашний разгром 0:4 от Дании.

- Заявку австрийцев собрать просто. Сначала берешь всех сильнейших игроков из этой страны с пропиской в немецкой Бундеслиге. Потом добавляешь пару человек из чемпионата Австрии. Преимущественно из состава «Зальцбурга». Бинго! Осталось не забыть скандального австрийского Златана – Марко Арнаутовича, и получаешь тот самый оптимальный состав.

- Главная звезда футбольной Австрии – Давид Алаба. Уже не мальчик, а муж, который захотел много денег и передал пожелание через Пини Захави боссам «Баварии». Кан и Салихамиджич до сих впечатлены переговорами, а Перес заплатил больше всех – Давид официально стал игроком «Реала». Теперь концентрация на Евро-2020, ведь в сборной Алаба не игрок центра защиты, а хавбек на фланге или в середине поля.

- Франко Фода не является тренером, что любит эксперименты, поэтому Австрия выходит со схемами «4-4-2», или «4-2-3-1». Хотя вторую запороли против датчан и могут выбросить из расклада в финальной части Евро. Впрочем, против Северной Ирландии эта схема в Лиге Наций пригодилась. Один или два форварда – развилка для Фоды, но тактика зависит от соперника.

- В Лиге Наций Австрия проиграла разок румынам, но одержала четыре победы. И теперь сыграет в дивизионе А. Ни Холанд, ни северные ирландцы не помешали Фоде оказаться в элитной компании, а вот последующие неудачи в отборе к ЧМ -2022 говорят о главном минусе команды с множеством опытных игроков – Австрия остается нестабильной, хотя невероятно упрямой командой.

- кроме Алабы, хватает знакомых людей. Драгович из «Байера», Лайнер из «Боруссии» М, 35-летний Ульмер из «Зальцбурга», что хорошо выступил в ЛЧ . В центре играет капитан команды Баумгартлингер – 33-летний хавбек из «Байера». А помогать ему может опытный Ильзанкер из «Айнтрахта», что не всегда в основе в клубе, но любит выходить в старте сборной. Арнаутович тоже в представлениях не нуждается, прилетает в сборную из Китая.

- отдельно можно выделить яркого Забитцера. Марселю уже 27 лет, перепробовал на поле разные роли – играл на фланге и в центре атаки. Может связать игру и отличиться красивым дальним ударом (фанатам из России не нужно рассказывать – видели гол хавбека в ворота «Зенита» пару лет тому назад). От формы этого футболиста результаты зависят не меньше, чем от готовности Баумгартнера, Арнаутовича или Алабы.

- команду Фоды может и выручить опыт многих основных игроков – средний возраст заявки подбирается к 28 годам на брата, и подставить, если Нидерланды и Украина зададут темп, а Северная Македония окажется опаснее, чем думали в отборочной группе. Знания о сопернике помогут, но зависимость от возрастных игроков – риск на краткосрочном турнире не успеть набрать форму до развязки.

- у Австрии рядом с опытными видим интересных молодых ребят. Возможно, будет в основе молодой форвард «Штутгарта» Калайджич, ведь играл в отборочных матчах к ЧМ -2022. Лаймеру из «Лейпцига» всего 24 года. У Баумгартнера из «Хоффенхайма» тоже будет много попыток, ему всего 21 год. Основной голкипер Шлагер отпраздновал 25 лет, для вратаря – молодость. Посмотрим, кого выберет Фода, ведь погром от датчан его озадачил.

Ориентировочный состав сборной Австрии (4-4-2): Шлагер – Лайнер, Драгович, Линхарт (Хинтереггер), Ульмер (Алаба) – Баумгартнер, Баумгартлингер, Ильзанкер, Алаба – Арнаутович (Калайджич), Забитцер.

Опытная команда, которая, тем не менее, от матча к матчу идет нестабильно. Упрямые, с ними сложно сыграть со счетом 3:3, все может решить один гол. Фода поставил немецкий футбол в широком смысле, но с упором на прожитые его ключевыми игроками годы. Неприятная команда для соперников, поэтому и вышли в элиту Лиги Наций.

Задачи и перспективы

Не провалиться, этого хватит. У австрийцев такая группа, где даже звездные Нидерланды, если сильно постараются – а помним, как фавориты не выходили на крупные турниры, могут стать последними. Особенно с учетом, что Де Бур не подходит команде так, как Куман. Украинцы, северные македонцы и австрийцы тоже не застрахованы от вылета. При этом вся тройка мечтает о втором месте, что обостряет борьбу. Похоже, решающим станет поединок Шевченко против Фоды в последнем туре.

Прогноз «Соккер.ру»: Предположим, что Австрия будет третьей, но сможет выйти в плей-офф, где нарвется на Францию или Испанию, завершив борьбу. Но коллектив колючий. Если станут вторыми, то не удивляйтесь упрямой борьбе с той же Италией в плей-офф.