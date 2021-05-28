Роналду, Сантуш и Ко мечтают защитить титул. У Португалии больше шансов на победу, чем было в 2016-м

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вчера, 20:54

Команда, у которой есть все для успеха.

Португалия

Лучший результат на Евро: чемпион (2016)

Результат на Евро-2016: первый в истории Португалии титул чемпионов Европы. Роналду в середине первого тайма финала против Франции получил травму и был заменен, но партнеры справились и без Криштиану: Эдер забил победный мяч в ворота Льориса в овертайме — 1:0.

Исторический факт: из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей перенос Евро-2020 на 2021 год, сборная Португалии удерживает титул уже на протяжении пяти лет. Дольше чемпионами Европы непрерывно были только испанцы — 8 лет. Но им для этого пришлось выиграть два Евро подряд — в 2008-м и 2012-м.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Украина, Сербия, Люксембург, Литва.

Португалия финишировала на второй строчке в своей отборочной группе, которую выиграла Украина, сделавшая разницу в очных встречах с чемпионами Европы — ничья 0:0 в Лиссабоне и победа 2:1 команды Андрея Шевченко в Киеве. Любопытно, что это поражение от украинцев в октябре 2019-го стало для Фернанду Сантуша первым за пять лет работы со сборной Португалии в матчах Евро (как в отборочных, так и в финальной части).

Португальцы начали путь на новый чемпионат Европы с двух ничьих — против Украины и Сербии, но потом взяли себя в руки и выиграли 5 из 6 оставшихся матчей, попав в число участников Евро-2020 напрямую со второго места в квалификационной группе. Криштиану Роналду забил 11 мячей в матчах отборочного цикла, причем 7 из них — в ворота сборной Литвы.

В финальной части у КриРо таких простых соперников не будет, ведь Португалия попала в «группу смерти» вместе с Францией и Германией. Последняя встреча с немцами завершилась поражением 0:4, это случилось на ЧМ -2014, так что есть повод для мести. Венгры во второй раз подряд становятся соперниками португальцев на групповой стадии Евро, но самый смак — повторение финала предыдущего турнира, причем Португалия и Франция встретятся в последнем туре, то есть матч может получиться судьбоносным.

Соперники по группе Евро-2020: Франция, Германия, Венгрия.

Заявка на турнир

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Гранада»).

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Данилу Перейра ( ПСЖ ), Жоау Палинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Санчеш («Лилль»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»).

Нападающие: Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диого Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»).

Тренер: Фернанду Сантуш (Португалия).

Мимо Евро: Рикарду Перейра («Лестер»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»), Андре Гомеш («Эвертон»), Франсишку Тринкан («Барселона»).

- Фернанду Сантуш сделал выбор, который не вызывает вопросов: в составе сборной Португалии на Евро-2020 все сильнейшие на данный момент футболисты страны. Редкая заявка обходится без вопросов к главному тренеру, но к кадровым решениям «Инженера» сложно придраться.

- В заявку сборной Португалии вошли 10 футболистов, ковавших «золото» на Евро-2016: Руй Патрисиу, Антони Лопеш, Пепе, Жозе Фонте, Рафаэль Геррейру, Жоау Моутиньо, Вильям Карвалью, Ренату Санчеш, Рафа Силва и Криштиану Роналду.

- Состав Португалии выглядит очень мощно и сбалансированно: рядом с заслуженными ветеранами вроде Пепе, Фонте, Моутиньо и Роналду такие молодые умельцы, как Фелиш, Жота и Рубен Диаш. В команде здоровая конкуренция, а откровенно слабых позиций нет совсем.

- Криштиану Роналду забил 9 голов в финальных турнирах чемпионатов Европы. Столько же у Мишеля Платини. Конечно, капитан сборной Португалии рассчитывает на чистое первое место в списке снайперов по итогам Евро-2020.

- В составе сборной Португалии есть чемпионы Англии (Диаш, Канселу и Бернарду Силва), Испании (Жоау Фелиш) и Франции (Фонте и Санчеш), а также лучший бомбардир Серии A (Роналду) и второй снайпер Бундеслиги (Андре Силва).

Ориентировочный состав сборной Португалии (4-2-3-1): Лопеш — Канселу, Фонте (Пепе), Диаш, Геррейру — Данилу, Санчеш — Б. Силва, Б. Фернандеш, Жота (Фелиш) — Роналду.

Задачи и перспективы

По-моему, у действующего чемпиона может быть только одна задача — защита титула. Тем более потенциал команды Фернанду Сантуша за прошедшие 5 лет значительно вырос: на Евро-2016 это была чисто тренерская команда, которая изумительно работала на результат. Шутка ли, первую и единственную победу в основное время матча на триумфальном турнире португальцы одержали в полуфинальной игре с Уэльсом (2:0). Сейчас у Фернанду Сантуша гораздо больше пространства для маневра, и хотя мудрый тренер не станет авантюристом только потому, что у него стало больше ярких футболистов в составе, эта Португалия на Евро-2020 способна не только выжимать нужные результаты, но и радовать глаз зрителей приятным футболом.

Прогноз «Соккер.ру»: пять лет назад португальцы стали чемпионами Европы во многом вопреки обстоятельствам и прогнозам, на этот раз их успех нисколько не удивит. У португальцев сильная по мастерству команда, грамотный тренер и хорошая атмосфера в коллективе. Португалия — в числе основных фаворитов Евро-2020, будут стремиться к максимальному результату.