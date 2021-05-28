Первый Евро для Шотландии в XXI веке. Стоило попасть на турнир только ради матча с Англией на «Уэмбли»

1622192428

вчера, 12:00

«Тартановая Армия» идет!

Шотландия

Лучший результат на Евро: групповой этап (1992 и 1996)

Результат на Евро-2016: не прошли квалификацию (финишировали ниже Германии, Польши и Ирландии в отборочной группе).

Исторический факт: сборная Шотландии всего лишь в третий раз сыграет в финальной части чемпионата Европы, причем Евро-2020 станет для «Тартановой Армии» первым крупным турниром в XXI веке. В последний раз ездили на крупный футбольный форум в 1998-м, на чемпионат мира во Францию.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Бельгия, Россия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Если кто забыл, шотландцы были нашими соперниками в отборочной группе Евро-2020. Сборная России выиграла у островитян в обоих матчах: тяжелая волевая победа со счетом 2:1 на выезде и разгром в «Лужниках» 4:0. Вообще, Шотландия была бескомпромиссна в квалификации: 5 побед и 5 поражений.

Главный шок в отборочном турнире шотландцы пережили в первом туре, когда уступили Казахстану 0:3. Этого поражения не простили Алексу Маклишу, которого на мостике сменил Стив Кларк. В оставшихся матчах отбора он по два раза проиграл Бельгии и России, зато набрал 12 очков в матчах с Сан-Марино, Кипром и Казахстаном.

Третье место в отборочной группе ничего не давало, но шотландцы нашли альтернативный маршрут на Евро — через Лигу Наций и стыковые матчи. В полуфинале «турнира жизни» Шотландия по пенальти обыграла Израиль, а в финале по такому же сценарию выиграла у Сербии, которая считалась фаворитом. Свое место на Евро-2020 шотландцы заслуженно выстрадали.

Соперники по группе Евро-2020: Англия, Хорватия, Чехия.

Заявка на турнир

Вратари: Крейг Гордон («Хартс»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти»), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Селтик»), Скотт МакКенна («Ноттингем Форест»), Стивен О'Доннелл («Мазервелл»), Нейтан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Билли Гилмор («Челси»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Каллум МакГрегор («Селтик»), Скотт МакТоминэй («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл»), Кевин Нисбет («Хиберниан»).

Тренер: Стив Кларк (Шотландия).

Мимо Евро: Оливер МакБарни («Шеффилд Юнайтед»), Том Кэрни («Фулхэм»), Мэтт Ритчи («Ньюкасл»).

- Шотландия — одна из старейших футбольных сборных на планете, свой первый матч «Тартановая Армия» провела Англии в 1872 году. В следующем году отметят 150-летний юбилей со дня дебюта на международной сцене!

- Как и на Евро-1996, Англия и Шотландия попали в одну группу. На домашнем чемпионате четверть века назад англичане выиграли 2:0 с голами Алана Ширера и Пола Гаскойна. И тот матч тоже состоялся на «Уэмбли».

- Эта парочка, Англия и Шотландия, удерживают рекорд по количеству очных матчей для национальных сборных. В общей сложности британские команды встречались 115 раз, запланированная на 18-е июня встреча на «Уэмбли» станет 116-й в их совместной летописи.

- Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк — в прошлом защитник «Челси». Провел на «Стэмфорд Бридж» 11 сезонов (1987-1998), выигрывал с «Синими» Кубок Англии (1997) и Кубок УЕФА (1998). Самостоятельную тренерскую карьеру начал в 49 лет после того, как 15 лет проработал ассистентом (помогал Гуллиту, Моуриньо, Дзоле и Далглишу).

- Полузащитник «Астон Виллы» Джон МакГинн стал лучшим бомбардиром сборной Шотландии в отборочном турнире (7 голов).

- Вне всяких сомнений главная звезда текущей сборки «Тартановой Армии» — левый защитник Эндрю Робертсон, чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Леонид Слуцкий пару недель тренировал Эндрю в «Халл Сити».

Ориентировочный состав сборной Шотландии (3-5-2): Маршалл — Купер, Хенли, Тирни — О'Доннелл, МакТоминэй, МакГинн, МакГрегор, Робертсон — Адамс, Дайкс.

Не каждая сборная может похвастаться наличием футболистов стартовых составов «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Арсенала». Впрочем, вакансии для «лесорубов» тоже открыты. По одному шотландцы могут быть прекрасными членами сильных команд, но всем вместе им обычно не хватает фантазии, креативных качеств и раскрепощенности. Будут биться и драться, стелиться в подкатах, но угрюмая прямолинейность в атаке обычно сводит насмарку все старания.

Задачи и перспективы

Учитывая, что современный формат чемпионата Европы дает шанс на выход в плей-офф даже третьим командам в квартетах, на Евро не должно быть «пассажиров» и тех, кто едет исключительно «на других посмотреть». Одна победа в трех матчах, пусть даже она будет 1000 раз случайной, может открыть перед шотландцами заманчивые перспективы: они ведь ни разу в истории не выходили из группы на крупном турнире. Шотландцы должны броситься в омут с головой и поверить, что могут соперничать с Хорватией и Чехией, а у этих сборных не все безоблачно.

Прогноз «Соккер.ру»: буду рад, если шотландцы удивят и опровергнут это мнение, ведь любые сюрпризы приветствуются и повышают интерес к турниру, но «на бумаге» «Тартановая армия» выглядит главным претендентом на последнее место в группе и звание одной из скучнейших команд Евро-2020. Такое ожидание зиждется на результатах прошлых лет, закрытой схеме, которую использует Стив Кларк, и на неистребимых стилистических особенностях шотландского футбола.