Англичане против злого рока монофиналов. «Сити» считают фаворитом, но «Челси» часто их побеждает

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вчера, 09:59

Пожелаем показать на «Драгау» такой яркий футбол, как в Стамбуле в 2005-м.

О «Манчестер Сити»

- С 2008 года, когда шейхи купили «горожан», только на трансферы потратили 2 миллиарда евро. Мировой рекорд на отрезке. Даже «Барселона» ввалила в новичков «лишь» 1.75, а «Челси» — 1.65 млрд. «Манчестер Сити» заплатил за возможность впервые дорасти до финала ЛЧ больше всех.

- Гвардиола вышел в свой третий финал Лиги чемпионов (как игрок играл еще в финале КЕЧ ). Хосеп уже десять лет – с победы в 2011-м, не побеждал в турнире, который покорял с «Барселоной». С «Баварией» и «Манчестер Сити» бывал в решающих стадиях, но уступал. Были и персональные ошибки, не только с тактикой против «Лиона».



- «Манчестер Сити» — чемпион Англии и обладатель Кубка Лиги. Квадрупл, который в истории европейского футбола мало кто собирал, «горожане» не получат, ведь вылетели от «Челси» из Кубка Англии. Но и хет-трик трофеев – мотивация. Тем более что на поле будут люди, что не поднимали кубок чемпионов над головой. Зато есть умение играть красиво.

- Клуб из Манчестера выиграл 7 последних матчей в Лиге чемпионов. Только одна команда отбирала у Гвардиолы очки – сыграли вничью против «Порту» на выезде. Сегодня снова выйдут на поле «Драгау», и опыт 11 побед в 12 играх турнира пригодится. «Манчестер Сити» пропустил лишь 4 мяча в ЛЧ (как и «Челси»), забил 25 (у соперника — 22). По суммарному качеству моментов «горожане» первые с почти двукратным отрывом от третьего места, где «Барселона». А на второй строчке «Челси». Получается финал достойных.



- Если у Гюндогана просто ушиб, то у Гвардиолы может сыграть любой. Но скорее увидим проверенные связки. Зинченко и Уокер – на флангах обороны. Диаш и Стоунз – в центре. Родри, Бернарду и Гюндоган – хавбеки, Марез и Фоден – вингеры, Де Брюйне – ложный форвард. Единственный простор для маневра касается Фернандиньо. Возможно, Гвардиола наградит капитана за верность местом на поле в финале.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду, Родри (Фернандиньо), Гюндоган – Марез, Де Брюйне, Фоден.

О «Челси»

- Команда Лэмпарда и Тухеля чудесно прошла ЛЧ – куда успешнее, чем выступили в АПЛ . Только одно поражение – от «Порту», с которым и у Гвардиолы были проблемы. А также ничьи против «Севильи» и «Краснодара», но еще в группе. В плей-офф огорчили солидных соперников – кроме «драконов», «Атлетико» и «Реал». Лондонцы заслуженно вышли в финал.

- Тухель стал первым в истории ЛЧ тренером, что вышел в два подряд финала с разными командами. Случаи последовательных попыток взять кубок чемпионов встречались несколько раз, но лишь Томас ушел из ПСЖ , что в итоге вылетел от «Манчестер Сити» в полуфинале, и выбрал именно «Челси». Команду, где сплав молодости и опыта вывел в долгожданный финал.

- Как у и «Сити», у «Челси» успели вернуться травмированные игроки. Менди и Канте могут сыграть. Мелкие повреждения не помешают новичку-голкиперу и человеку-улыбке, оба заслужили награду по итогам сезона. С Менди защита «Челси» заиграла иначе, чем с Кепой, а Канте неслучайно был героем двух полуфиналов против «Реала».

- «Челси», в отличие от соперника, играет в три центральных. Вряд ли Тухель перейдет на другую тактику, так что «3-4-2-1» — приоритет. Многострадальный Вернер, бурерожденный в офсайде с отмененными голами, получит поддержку умницы Маунта и неординарного Зиеша (хотя тут есть выбор, например, Пулишич). В центре и в обороне все привычно, только Аспиликуэта может перестраиваться на правый фланг защиты для усложнения жизни Фодену и Зинченко. К слову, средний возраст основы «Челси» чуть выше, чем у «Манчестер Сити», опыта предостаточно.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди – Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Зиеш, Маунт, Вернер.

О противостоянии

- Соперники давно знают друг друга – бьют мячом в сторону чужих ворот с 1907 года. Глобально есть преимущество «Челси», у них на 10 побед больше. И если взять пять последних матчей всех турниров, то получим три победы «Челси» при двух успехах «Манчестер Сити». За исключением погрома 2019 года со счетом 6:0, матчи против «аристократов» складываются для «голубой луны» непросто – теряли очки в половине из последних 10 встреч.

- Это пятый за девять сезонов мононациональный финал. В четырех предыдущих побеждал формальный фаворит – дважды «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль». Также помним результат «Челси» в их английском финале – уступили по пенальти «Манчестер Юнайтед» в Москве. После этого обыграли «Баварию» в том же стиле – обменялись голами и били с «точки». Эдерсон неслучайно тренирует пенальти, не хочет повторить ошибку Де Хеа.

- шейх Мансур оплатил дорогу фанатам «Манчестер Сити» в Португалию. Абрамович похожим широким жестом поклонников «Челси» не побаловал. Говорили, что Роман Аркадьевич как-то оплатил долг Достоевского в казино Висбадена – а в переводе на современные деньги там набежало 240 тысяч евро, но это скорее фейк. А вот информация, что фанаты «Челси» возвращали билеты из-за дорогих условий попадания в пандемийную Португалию – правда. Некрасивая история и неграмотное поведение УЕФА .

- Семь лет не было синхронных ничьих в финалах ЛЧ и ЛЕ , хотя до этого такая практика встречалась частенько. Если верите в силу исторических тенденций — «Фонбет» дает роскошный коэффициент 3.55 на мировую в основное время. Также есть солидные 1.90 на успех команды Гвардиолы и впечатляющие 4.75 на викторию «Челси». Не кажется ли вам, что фаворита немного переоценивают?

- есть у мононациональных финалов Лиги чемпионов плохая черта – редко получались увлекательными, поскольку соперники осторожничают, зная друг друга. Финальные матчи ЛЧ давно не выдавали феерий. Частенько формальные фавориты брали свое, а последнее грандиозное представление случилось в Стамбуле шестнадцать лет тому назад. Сейчас финал снова отправили в бывший Константинополь, но из-за пандемии перенесли в Порту. Место поменяли, а вот магию пусть сохранят.