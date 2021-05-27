Голландия сыграет на крупном турнире 7 лет спустя, а Квинси Промесу гарантирована персональная поддержка

1622138426

сегодня, 21:00

Долгожданное возвращение «Оранжевых».

Нидерланды

Лучший результат на Евро: чемпион (1988)

Результат на Евро-2016: не прошли квалификацию (финишировали четвертыми в отборочной группе, потерпев 5 поражений в 10 матчах; оказались ниже Чехии, Исландии и Турции).

Исторический факт: сборная Нидерландов сыграет на крупном международном турнире впервые с 2014 года, когда «Оранжевые» под руководством Луи ван Гала стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Бразилии. Любопытно, что на Евро-1988, который голландцы выиграли, они выступили после 8 лет без крупных турниров (не смогли квалифицироваться на ЧМ -1982, Евро-1984 и ЧМ -1986).

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Германия, Северная Ирландия, Беларусь, Эстония.

На этот раз голландцы не позволили себе вольностей и спокойно финишировали вторыми вслед за Германией в своей отборочной группе (19 очков = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение). Из незапланированных очковых потерь разве что нулевая ничья с Северной Ирландией в предпоследнем туре, однако по таблице этот результат полностью устроил «Оранжевых», которые обеспечили себе путевку на Евро-2020 нулями в Белфасте.

Стоит отметить, что с немцами сыграли удачно: в домашнем матче были близки к волевой ничьей 2:2, но пропустили на 90-й минуте Нико Шульца, зато в Гамбурге взяли реванш с более убедительным счетом 4:2. В отборочном турнире Евро-2020 сборной Голландии руководил Рональд Куман, который прошлым летом сбежал в «Барселону», теперь «Оранжевыми» руководит Франк Де Бур, который только в 6-м матче у руля сборной сумел одержать первую победу.

Соперники по группе Евро-2020: Украина, Австрия, Северная Македония.

Заявка на турнир

Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд, Журрьен Тимбер (оба – «Аякс»), Дензел Думфрис ( ПСВ ), Матийс де Лигт («Ювентус»), Йоэл Вельтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндаль ( АЗ ).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберг, Дэви Классен (оба – «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс ( АЗ ), Мартен де Рон («Аталанта»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба – ПСВ ), Люк де Йонг («Севилья»), Квинси Промес («Спартак»), Вут Вегхорст («Вольфсбург»).

Мимо Евро: ван Дейк («Ливерпуль»), Ханс Хатебур («Аталанта»), Свен Ботман («Лилль»), Рик Карсдорп («Рома»), Кенни Тете («Фулхэм»), Стевен Бергвейн («Тоттенхэм»), Тонни Вильена («Краснодар»), Анвар Эль-Гази («Астон Вилла»),

- Все 26 мест в заявке сборной Нидерландов заняты.

- Самая большая потеря голландцев — Вирджил ван Дейк, который получил разрыв крестообразных связок в октябре и с тех пор не появлялся на поле. Защитник «Ливерпуля» мог форсировать процесс восстановления и выступить на Евро-2020, но решил не рисковать своим здоровьем и сосредоточиться на подготовке к следующему сезону в составе «Ливерпуля».

- Не все в Голландии одобрили решение Франка Де Буру включить в заявку на турнир Квинси Промеса, который в первой половине этого сезона не блистал в рядах «Аякса» и оказался фигурантом уголовного дела. Тренер уверен, что поступает правильно. В ходу мнение, что голландцы будут играть на Евро по схеме с тремя центральными защитниками, а Квинси уготована роль одного из латералей.

- Анвар Эль-Гази из «Астон Виллы» забил 10 голов в завершившемся сезоне АПЛ , но этого оказалось недостаточно для попадания в заявку из 26 футболистов, где не нашлось места и одноклубнику Алексея Миранчука Хансу Хатебуру, игроку стартового состава «Аталанты».

- Отдельного упоминания заслуживает серия роликов, с помощью которых голландцы креативно объявили состав сборной на Евро. Ниже анонс нападающих, но внимания заслуживают и другие линии, представление которых легко найдете в официальном аккаунте «Оранье»:

Ориентировочный состав сборной Нидерландов (4-3-3): Крул — Думфрис, Де Лигт, Де Врей (Блинд), Вейндаль — Классен, Вейналдум, Ф. Де Йонг — Бергейс (Промес), Депай, Л. Де Йонг.

Традиционно талантливые и задорные голландцы сейчас не могут похвастаться выдающимся поколением, а последние годы для этой сборной были откровенно депрессивными. С темной стороны на оранжевую сборную Нидерландов перевел Рональд Куман, но после его ухода шансов на счастливое настоящее стало меньше. Де Бур впервые будет готовить команду к краткосрочному турниру, на котором соскучившиеся по таким форумам голландцы постараются сыграть в эффективный футбол и не ударить в грязь лицом.

Задачи и перспективы

Нидерланды — команда из второй линии участников чемпионата Европы. Команду Франка Де Бура можно даже считать «темной лошадкой», ведь у голландцев есть ресурс, чтобы соперничать с фаворитами в очных матчах, но нет четких приоритетов, стиля и ярко выраженных сильных сторон. Будь в порядке ван Дейк, можно было бы оттолкнуться от защиты, но без Вирджила «Оранжевые» уже не обладают одной из сильнейших оборонительных линий на турнире.

Прогноз «Соккер.ру»: сомневаюсь, что Де Бур за пару недель подготовки настроит понятную игровую систему. Кажется, трудности могут поджидать голландцев уже на групповой стадии, и хотя выходить в плей-офф обязаны, там пройдут максимум одного соперника. Хватает сборных, которые найдут и используют по назначению болевые точки «Оранжевых».