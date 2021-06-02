За два года подорожал в 20 раз. Крала забирают в АПЛ, «Спартаку» нужен опорник

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сегодня, 13:03

«Красно-белые» прощаются с молодым чехом.

«Спартак» подтвердил уход Крала

Читаем реакцию клуба на информацию, что чех договорился об условиях личного контракта с «молотобойцами»:

Крал очень профессионально относится к своей карьере и как результат стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу.

А теперь выуживаем смысл между строк. Если бы не существовало договоренностей, то москвичи отреагировали однозначным заявлением – «Крал остается», «слухи не комментируем». Здесь их спросили, есть ли трансфер, а в ответ получили тост при прощании – профессионал, системообразующий, рассмотрим только очень выгодные предложения.

На пустые слухи «Спартак» реагирует иначе. Кстати, с двумя из трех пунктов можно спорить. Во-первых, Крал не образует систему. У Тедеско была тактика «3-4-2-1», где чех по идее должен быть чистым опорником, а он «бокс-ту-бокс». Во-вторых, игрок профессиональный, молодой и талантливый, всего 23 года, может рвануть вперед, но никто за 30 млн евро его (как Головина) не заберет.

«Спартак» отдал «Славии» достойные 12 млн евро за футболиста, который до этого стоил 900 тысяч. Крал провел полсотни матчей, помог выбраться в квалификацию ЛЧ . Но пока Витория не вывел в групповой этап, то есть премиальные от УЕФА под вопросом. Поэтому «красно-белые» рассмотрят и просто выгодные предложения – 16-18 млн евро. А имя покупателя знают давно.

«Вест Хэм» подходит полузащитнику

Всегда важно, хотя многие клубы РПЛ этого не понимают, отдавать футболистов в команды, где им будет уютно. Где продолжат расти, а блестящая игра станет лучшей рекламой продавца. Например, Миранчуку выбрали «Аталанту» по цене, а там очередь на позицию плеймейкера. Так что Крал правильно делал, что сам давно присматривался к «Вест Хэму».

У лондонцев уже есть два успешных игрока основы из сборной Чехии. Мойес видел Крала в паре с Соучеком, понимает, что это не чистый опорник. Но даже если «молотобойцев» летом покинет игрок сборной Англии Райс, то схема «4-2-3-1» выдержит появление рядом с лучшим игроком команды – Соучеком, его верного напарника по сборной.

Видим логику в решении «Вест Хэма» подстраховать со спины Лингарда двумя рослыми славянами. Сам Крал похож на футболиста из АПЛ , молодой, выносливый, по-спортивному наглый. «Спартаку» нужен пример удачной продажи с последующей игрой в основе. Главное, чтобы Мойес не рванул в «Эвертон» — смена тренера навредит, как и срыв трансфера Райса в другую команду.

У «Спартака» возможна смена схемы

Поскольку Промес изначально вингер, а Ларссон в Швеции играл на флангах, то Руй Витория спокойно может использовать схемы «4-2-3-1» и «4-3-3». В первом случае, если бы финансовые правила позволяли «Спартаку» просто тратить, не переживая о поступлениях денег, можно было оставить Крала. Ведь нагрузки на центрального хавбека, что играет в оттяжке, в модели «3-5-2» не такие, как в схеме «4-2-3-1».

С другой стороны, Зобнин выполнял большой объем работы, как и Крал. И порой оказывалось, что некому перекрыть опорную зону. Вспомните пропущенные мячи — нечасто персонально виноваты Джикия или Жиго. Скорее привозили фланговые защитник, или же Крал не успевал вернуться в оборону, ведь у него тоже созидательная природа, любит тащить мяч. Это точно не Барриос – не чистильщик.

И не Фернандо, ведь по количеству длинных передач даже Маслов в два раза круче, чем Крал. Возможно, в этом и логика прощания? Алекс – мощный футболист. К нему с симпатией относились и фанаты, и тренеры, и напарники. Многим выделяется, но мыслями в АПЛ . История вроде той, что у Паредеса. Надо найти клуб, готовый заплатить много, и если «Вест Хэм» отдаст 16-18 млн евро, то за эти деньги можно усилить состав.

Молодость москвичей облегчает потери

Видим по ЦСКА , как сложно без идеального опорника. Поэтому взяли Мухина с выдающимися показателями по отбору мяча. Надеются найти идеальное сочетание в центре, чтобы не терпеть неудачи с сезонами без ЛЧ . И «Спартак» активно искал разрушителя. Можно отдать Хендрикса в другую команду и взять такого человека, не теряя Крала. Но надо четко понимать – сам игрок говорит об амбициях, мечтает поиграть в АПЛ .

Не исключено, что когда чеха уговаривали выбрать «Спартак», то было обещание отпустить в Европу, как только позовут. Не надо обманывать успешных легионеров, если хотите, чтобы их коллеги (Жиго, Айртон или Ларссон) продолжали доверять клубу. Но поскольку состав юный, а тренер – новый, то потеря Крала точно не уничтожит команду. Скорее этот уход надо воспринимать как естественный ход истории.

Классные молодые игроки хотят в АПЛ , где у них будет новый вызов. Крала нельзя оставить насильно, но своевременное расставание – до Евро-2020, чтобы голова легионера не была забита трансфером, смог показать достойный футбол, даст «Спартаку» деньги и время. Руй Витория сможет обсудить с Поповым кандидатов на усиление опорной зоны. Крутой разрушитель сделает игру сильнее, освободит от лишних пропущенных мячей.

Логично подписать сразу двух хавбеков

«Спартаку», особенно если зайдет в группу ЛЧ , будет непросто. Помним, как «Краснодар» развалился, когда пришлось действовать на двух серьезных фронтах. На «красно-белых» дополнительно будут давить юбилеем. Руя Витория уже встретил со скандалом, и важно хладнокровно принимать решения. Крала отпустят, а дальше надо сразу же предлагать кандидатуру опорника, а не как было с правым защитником, которого искали по графику Моисея с землей обетованной.

Привезут вовремя – наиграют на сборах до решающих матчей квалификации ЛЧ . Молодая команда примет в состав человека с умением разрушать и править чужие огрехи. Руй Витория может оказаться тактически гибким, может оставить «3-4-1-2» или «3-4-2-1», если увидит, что такая модель подходит лучше. У «Спартака» ведь почти не осталось места в основе. В схеме с тремя центральными это третий защитник, а в схеме «4-3-3» можно добавить сразу двух хавбеков, если уйдет Крал.

Ключевой трансферный нюанс. Возможно, Зобнину подарят сразу двух новых напарников. Учитывая, как играла «Бенфика» Витории, можно ждать перехода к контролю мяча, но с завершающими ударами. Тогда Промес нужен как плеймейкер, независимо от расположения на поле, а вот Роману подвезут и напарника в одну линию (возможно, левшу – чтобы присматривал за зоной Айртона в обороне), и опорника в стиле Барриоса, Вернблума или Фернандо.