Бывший капитан «Атлетико» Годин может перейти в «Динамо»

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сегодня, 19:34

Защитник «Кальяри» может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщается, московский клуб сделал «Кальяри» официальное предложение по трансферу уругвайца. «Динамо» предлагает Годину контракт на три года с зарплатой 4 млн евро за сезон, а «Кальяри» не против отпустить защитника. Московский клуб рассчитывает, что Годин будет делиться своим опытом с молодыми игроками команды, что поможет им прогрессировать.

В Европе защитник выступал за «Вильярреал» (2007-2010), «Атлетико» (2010-2019) и «Интер» (2019-2020). Диего является капитаном сборной Уругвая и рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды. Годин перешёл в «Кальяри» в сентябре прошлого года.