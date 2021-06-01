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Бывший капитан «Атлетико» Годин может перейти в «Динамо»

сегодня, 19:34

Защитник «Кальяри» Диего Годин может продолжить карьеру в «Динамо».

Как сообщается, московский клуб сделал «Кальяри» официальное предложение по трансферу уругвайца. «Динамо» предлагает Годину контракт на три года с зарплатой 4 млн евро за сезон, а «Кальяри» не против отпустить защитника. Московский клуб рассчитывает, что Годин будет делиться своим опытом с молодыми игроками команды, что поможет им прогрессировать.

В Европе защитник выступал за «Вильярреал» (2007-2010), «Атлетико» (2010-2019) и «Интер» (2019-2020). Диего является капитаном сборной Уругвая и рекордсменом по количеству сыгранных матчей в составе национальной команды. Годин перешёл в «Кальяри» в сентябре прошлого года.

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Все комментарии
шацк
шацк
сегодня в 22:46
Очень хорошо было бы)
juvenale
juvenale ответ Doping87 (раскрыть)
сегодня в 22:17, ред.
Годин как защитник сильнее))хотя Иванович как фланговый,а Годин центр
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:15
да он и стоя больше пользы принесет)))да и бегать там особо не надо))
Верг
Верг
сегодня в 22:00
Если это произойдет, я бы даже на матч с динамо сходил бы
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 21:24
Я не понял, его подписывают как тренера защитников?
Чета дорого 4 мульта в год. Да еще наверняка после налогообложения.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:19
Это шутка такая?
valt134
valt134
сегодня в 20:41
Хороший защитник. Не верю, что он перейдёт в РПЛ.
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 20:41
Сампдория подписывает контракт с 38-летним Квальяреллой, в Милане играет 39-летний Ибрагимович, Барселона подписывает 32-летнего Агуэро - это все нападающие, которые как правило моложе защитников. С чего решили, что 35-летний Годин, который был капитаном у Симеоне (!!!) - не торт? Тем более, что у Динамо молодой состав, им дядька на поле и в раздевалке совсем не лишний. Другое дело, что РПЛ Годину не упало и ни в какое Динамо он не пойдет
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:36
Эта новость пришла с запозданием ровно на два месяца, сегодня первое июня, а не первое апреля. А если серьёзно, то возможно предварительные переговоры между Годином и Динамо и проходили, но тот, кто распространил эту новость в СМИ не совсем посвящён в детали контакта.
Doping87
Doping87
сегодня в 20:26
Годин далеко не Иванович, больше на трансфер Спартака Тери похоже.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:21
Жаль Веа - президент. Могли бы усилиться. Но ещё же есть Роналдиньо, Роналдо (который Зубастик) , ну и Роберто Карлос. А к Годину можно ещё Форлана подписать. Чтобы не скучал. Капец как деградирует наш чемпионат. К нам приезжают пешком ходить, как в Катар или ОАЭ лет 15-20 назад.
ladrINTER
ladrINTER ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:21
Ну тогда я вынужден констатировать факт, что у нас все изначально играют, как будто им уже 35)
juchok
juchok ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 20:20
на заметку, Годин стал лучшим ЦЗ Серии А По версии хускорд
ladrINTER
ladrINTER
сегодня в 20:19
Мощное усиление для динамиков.
1bear
1bear
сегодня в 20:14
ничего другого не остаётся российским клубам,как подписывать "звёзд погасших"
никто другой в Россию ехать не хочет,(арабская экзотика,нефтяные бабки)
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:11, ред.
Это смотря для чего... Для распила ЧЕТЫРЁХ миллионов молодые не годятся! Здесь опыт нужен и опыт не малый...
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:09
Скорее под делёжкой подразумевается не только футбольный опыт...
Mi6
Mi6
сегодня в 20:06
Маразм крепчает
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:06
Интересная новость, если сложится для фк ДИНАМО будет Отлично
particular
particular
сегодня в 20:03
В Динамо продолжаются перекосы и крены... Странный вариант под лозунгом делёжки опытом... Кальяри в приподнятом шоке...
sihafazatron
sihafazatron ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:03
дело в том, что если 35-летний игрок получит контракт на 3 года, он играть совсем перестанет. а зачем ему напрягаться и бегать против уфы или ахмата? ведь бабки все равно будут платить, аж 3 сезона
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:03
В нашем футболе можно ожидать всё , но не до такой степени. Годин хороший защитник и конечно опыта у него не занимать , но для чего он нужен Динамо с контрактом на три года, ещё и с зарплатой в четыре миллиона евро 💶 ??? Я думаю это какой-то добрый утконос принёс такую фантастическую новость !!! Верим в здравый смысл у руководства Динамо !!! Всем Добра !!!
juvenale
juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:58
в рпл и в 38 никого сильнее его не будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:55, ред.
Понятно что РПЛ.....
Но в 35 годин Годин уже не годен.....
112910415
112910415
сегодня в 19:43
безрассудно, но красиво ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:36
на 3 года??? не многовато ли? ведь ему уже 35!
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