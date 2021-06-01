«Краснодар» планирует продать Шапи и купить вместо него Глушенкова

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сегодня, 18:23

Нападающий может покинуть «Краснодар». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака».