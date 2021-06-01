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«Краснодар» планирует продать Шапи и купить вместо него Глушенкова

сегодня, 18:23

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов может покинуть «Краснодар». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака».

Отмечается, что ещё одним кандидатом, которого рассматривает «Краснодар», является полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Ранее сам футболист заявлял, что главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко хотел подписать его, когда работал в ЦСКА.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:24
Выживают как могут...
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 19:08
Да молодеж сдулась,остался один Мотя,да и то непонятно потянет высокий уровень или нет.
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:05
Как говорится Магнит не сразу строился. Будет и молодёжь еще и победы)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:59
Сразу не верил в Шапи как в игрока высокого уровня, о чём не раз говорил. Шапи это игрок на последние 15 минут, когда соперник подустал, а тут резкий игрок выбегал и на новенького показывал себя. Сейчас и это проблема, все уже знают кто такой Шапи, а на большее он не способен. Когда его выпускали с первых минут, то он в основном терялся и его меняли.
Академия Краснодара? База на 5+ выпускники на троечку и то Сафонов вытягивает.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:49
Сами виноваты, загубили пацана . Начили его пиарить, раньше времени,вот он и сдался на милость лести , поверивши в свою исключительность . Психологически не был готов к этому. А ведь подавал хорошие надежды, у него всё для этого было, и технически и физически, да и удар хороший имел паренёк. Не смогли правильно работать и настроить парня в этот период, когда он начал переходить в основной состав Краснодара, и в этом виноват тренерский штаб во главе с Мусаевым. А сколько таких парней так и не смогли с молодежки влиться во взрослую команду . Нет у нас таких специалистов которые могли бы заниматься такими футболистами . Пора уже начать этим заниматься и взять всё лучшее у таких клубов как Аякс , у которых подготовка именно в таком возрасте стоит в приоритете. И это является не только подготовка таких игроков к игре во взрослой команде , а как бизнес, кстати очень прибыльный . И этот вопрос не просто к руководству клубов, но и к руководству РФС. Пора что-то уже начинать делать для развития футбола !!! Всем Добра !!!
Vmonomah17
Vmonomah17
сегодня в 18:42
В Краснодаре давно нездоровая обстановка внутри команды. Шапи, как и многая молодежь быков, перестал прогрессировать. Виной тому низкая квалификация гоавных тренеров и отсутствие доверия.
Краснодару только нужен хороший голландский или немецкий тренер, умеющий работать с молодежью.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:39
Шапи можно предложить спартаку, готовый игрок под них и в квартете с мирзовыми и гулиевым, как раз то, что надо.
112910415
112910415
сегодня в 18:39
что-то не то происходит с выпускниками академии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:37
А какие надежды парень подавал , свой до мозга костей, но что то не так у него пошло, сдал парень - определенно. Что то не прет Галицкому со своими воспитанниками. Одна из лучших академий в стране, а отдача пока минимальна, тон в команде пока задают легионеры. Мечта Галицкого об одиннадцати воспитанниках в основе пока похожа на утопию.
Посмотрим , как проявит Шапи себя в новом клубе.
Всем здоровья.
particular
particular
сегодня в 18:33
Это как в детстве, - всегда кажется, что у соседа яблоки вкуснее чем в своём саду, а потому необходимо их обнести 😉 Чувствуется рука ГВМ...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 18:30
Всем нужны Спартаковцы!
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
сегодня в 18:30
Вот походу Шапи, следом за Игнатьевым, тоже сдулся.. парню уже 22 в этом году, а все так же в перспективных ходит..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:29
Зря они это сделают...
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