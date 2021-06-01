«Краснодар» планирует продать Шапи и купить вместо него Глушенкова

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов может покинуть «Краснодар». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Уход Шапи этим летом очень вероятен. Вместо него «Краснодар» постарается купить Максима Глушенкова у «Спартака».
Отмечается, что ещё одним кандидатом, которого рассматривает «Краснодар», является полузащитник «Рубина» Денис Макаров. Ранее сам футболист заявлял, что главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко хотел подписать его, когда работал в ЦСКА.
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Академия Краснодара? База на 5+ выпускники на троечку и то Сафонов вытягивает.