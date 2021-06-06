Венгрия в компании чемпионов мира и Европы. Мбаппе, Роналду и Мюллер проверят команду без главного таланта

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вчера, 16:29

Попали в «группу смерти», остается только верить в себя и драться.

Венгрия

Лучший результат на Евро: 3-е место в 1964-м, полуфинал в 1972-м

Результат на Евро-2016: вышли в 1/8 финала, выиграв свою группу, но там нарвались на Бельгию и уступили 0:4

Исторический факт: Венгрия пропустила 10 финальных частей Евро, а теперь сыграет на турнире второй раз подряд

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Хорватия, Уэльс, Словакия, Азербайджан.

Из этой группы четыре команды попали в финальную часть, а Венгрия отобралась из четвертой корзины и заняла лишь четвертое место. Это стало возможным из-за новых правил отбора и появления Лиги Наций – Венгрия обыграла Болгарию 3:1 в полуфинале, а потом в решающем поединке забили на один гол больше, чем Исландия. Доминик Собослои отличился на 92-й минуте, а играли дома в Будапеште. Сильно повезло в отборе, а потом сильно не повезло в день жеребьевки – оказались в компании с Роналду, Мбаппе и Нойером.

Соперники по группе Евро-2020: Португалия, Франция, Германия.

Заявка на турнир

Вратари: Адам Богдан («Ференцварош»), Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»).

Защитники: Бендегуз Болла («Фехервар»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Аттила Фиола («Фехервар»), Акош Кечкеш («Лугано»), Адам Лонг («Омония»), Герго Ловренчич («Ференцварош»), Лоик Него («Фехервар»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фенербахче»).

Полузащитники: ﻿Адам Нодь («Бристоль Сити»), ﻿Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), ﻿Тамаш Чери («Мезекевешд»), Даниэль Газдаг («Филадельфия Юнион»), ﻿Андрас Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер («Ференцварош»), Кевин Варга («Касымпаша»), ﻿﻿﻿Роланд Варга ( МТК ).

Нападающие: Адам Салаи («Майнц»), Роланд Саллай («Фрайбург»), ﻿Неманья Николич («Фехервар»), ﻿﻿Соболч Шен («Даллас»), Янош Хан («Пакш»), Филип Холендер («Партизан»).

Главный тренер: Марко Росси (Италия).

Мимо Евро: Собослои («Лейпциг»), Тот («Академия Пушкаша»), Хандья («Фехервар»), Шпандлер («Академия Пушкаша»).

- Венгры сыграют против двух чемпионов мира и победителя Евро. Такой жребий врагу не пожелаешь, выйти из группы с Португалией, Францией и Германией крайне и крайне сложно.

- Увы, потеряли самого яркого игрока. На Евро-2020 не покажет себя Доминик Собослои. Хавбек «Лейпцига», которого запомнили после матчей Венгрии против России, получил травму еще в прошлом году и не смог дебютировать за немецкий клуб. В деле самого талантливого за несколько десятилетий венгерского плеймейкера точно не увидим.

- Присмотреться советуем к Аттиле Салаи из «Фенербахче» — центральный защитник наигрался за клуб и сборную. Хотя у Венгрии есть опытные Орбан и Фиола, молодой Аттила стал завоевателем умов экспертов, ведь видно, что 23-летний защитник может прибавить в ближайшие годы и выйти на уровень того же защитника «Лейпцига».

- Если говорить о звезде, то после потери Собослои остается Петер Гулачи – голкипер того же «Лейпцига». Венгров уважают в этом клубе, и вратарь не подводит команду, как и сборную. Впрочем, у ветерана появился сменщик – в отборе к ЧМ -2022, где венгры стартовали с ничьей против Польши, а потом разнесли Сан-Марино и Андорру, дважды играли Дибус. Но у Гулачи была травма, а теперь он вернулся в основу.

- Впереди, если Венгрия сможет добраться до атак против таких соперников, ставка будет на Роланда Саллайя, а также на ветерана Адама Салаи. Ничего необычного эти ребята не покажут, но могут выстрелить, как тот же Неманья Николич – ветеран вернулся из США и готов снова сыграть на Евро, хотя в 2018-м и планировал завершить карьеру в сборной, но Марко Росси его переубедил.

- Бывший итальянский защитник долго тренировал второсортные клубы на родине, а потом Росси перебрался в Венгрию. Там показал тактические навыки с клубами, а потом ему доверили сборную. Не пожалели, ведь теперь сыграют на домашнем Евро-2020, куда пробрались после неприятностей в классическом отборе. А тренеру выдали контракт до 2025 года, всецело доверяют.

- Венгрия олицетворяет средний класс европейского футбола. А заявка подчеркивает, как работают с местными ребятами. В венгерской лиге нет особо порядка и горы денег, но достаточно качественных футболистов. Причем из «Ференцвароша», который Сергей Ребров вывел в ЛЧ , лишь пять игроков, зато еще восемь игроков из других тамошних клубов.

Ориентировочный состав Венгрии (3-4-1-2): Гулачи – Фиола (Ботка), Орбан, Салаи – Него, Надь, Кляйнхайслер, Холендер (К. Варга) – Саллай – Саллаи, Николич.

С Домиником Собослои было бы веселее, поскольку одним ударом со штрафного молодой лидер мог перевернуть игру против очередного фаворита. В Венгрию и так не особо верят, а теперь ниже оценивают шансы только Северной Македонии. Возможно, аналитики неправы, поскольку команда Марко Росси играет по схеме «3-4-1-2», может окопаться очень глубоко – фактически работать в три шеренги обороны, и тогда даже Португалии или Франции, где порой возникают проблемы со взломом соперников, что плотно защищаются, будет сложно. Но это до первого гола. Если Венгрия ошибется раз – шансы растают, как мороженое в жару.

Задачи и перспективы

Силу венгров проверяла команда России – в гостях одержали победу 3:2, а вот дома была ничья 0:0. Крепкий соперник, но с ограничениями по составу и возможностям. У Марко Росси есть опытные игроки обороны, парочка интересных ребят в атаке, но все разговоры о перспективах прерываются, когда перечисляешь соперников – Португалия, Франция, Германия. Стадион «Ференца Пушкаша» попробует помочь команде в первых двух матчах с финалистами Евро-2016, но против бывших чемпионов мира в Мюнхене даже 12-го игрока не будет. Задача Венгрии – сражаться и умереть красиво.

Прогноз «Соккер.ру»: надежда разве что на дикую удачу. Что Роналду промажет, как мазал на Евро-2012, Мбаппе пожалеет Гулачи, а Вернер будет жить в офсайдах, как обычно. Вот только у португальцев, французов и немцев не три опасных для подопечных Росси футболиста, а больше тридцати трех.

Удивимся, если Венгрия на групповом этапе наберет один пункт. Помним Евро-2016, где хорошо упирались с теми же португальцами – 3:3, но сейчас каждый фаворит знает, что осечка с единственным аутсайдером – риск покинуть турнир. Венгров будут утюжить с первой до последней минуты, и вряд ли они выдержат.