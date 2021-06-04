Левандовски и два «железнодорожника». Польша мечтает выступить не хуже, чем в 2016-м

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сегодня, 15:46

Пять лет назад были близки к полуфиналу.

Польша

Лучший результат на Евро: четвертьфинал (2016).

Результат на Евро-2016: четвертьфинал, где проиграли только в серии пенальти будущим чемпионам Европы — португальцам. На групповой стадии предыдущего Евро поляки одержали минимальные победы над Северной Ирландией и Украиной, а с немцами сыграли 0:0. Вышли в плей-офф со второго места и без пропущенных мячей в трех матчах, а в плей-офф «Кадру» поджидали два упорных противостояния с сериями пенальти: в 1/8-й выиграли в «лотерею» у Швейцарии, а вот в четвертьфинале роковым оказался промах Блащиковски. Как бы то ни было, Польша покинула Евро-2016 с высоко поднятой головой.

Исторический факт: сборная Польши провалила 12 кряду попыток квалифицироваться на чемпионат Европы (1960-2004), впервые поляки прорвались в финальный турнир только в 2008-м. К моменту дебюта на Евро у Польши было две «бронзы» чемпионатов мира. Зато, попав на чемпионат Европы впервые, «Кадра» стала завсегдатаем: Евро-2020 — четвертый подряд турнир, на котором увидим поляков.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Австрия, Северная Македония, Словения, Израиль, Латвия.

Роберт и Ко не оставили шансов соперникам по отборочной группе, пришли к финишу первыми. Сборная Польши стартовала с четырех побед кряду с общим счетом 8:0, после чего неожиданно проиграли Словении, потеряли очки в матче с Австрией. Но это была всего лишь интерлюдия, ведь закончила отборочный цикл «Кадра» еще четырьмя победами, набрав в итоговой таблице 25 очков и опередив финишировавших вторыми австрийцев на 6 баллов.

Соперники по группе Евро-2020: Испания, Швеция, Словакия.

- Сборные Испании и Польши впервые за полвека сойдутся в официальном турнирном матче. Две товарищеские встречи в XXI веке завершились двумя победами «Красной Фурии» с общим счетом 9:0.

- Швеция двумя победами с сухим счетом (3:0 и 2:0) преградила Польше путь на Евро-2004. Тогда поляки заняли в отборочной группе третье место после Швеции и Латвии, и это последний случай на сегодняшний день, когда «Кадра» не прошла отбор Евро.

- Со словаками поляки тоже встречались в отборе чемпионата Европы, перед турниром 1996 года. Тогда эти команды обменялись крупными домашними победами: Польша выиграла 5:0, а через четыре месяца уступила 1:4.

Заявка на турнир

Вратари: Лукаш Фабьянски («Вэст Хэм»), Войцех Щесны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), ﻿Камиль Глик («Беневенто»), Михал Гелик («Барнсли»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Камиль Пьятковски («Ракув»﻿), Тимотеуш Пухач («Лех»), Мацей Рыбус («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Павел Давидович («Верона»), Пшемыслав Франковски («Чикаго Файр»), Камиль Юзвяк («Дерби Каунти»), Матеуш Клих («Лидс»), Кацпер Козловски («Погонь»), Гжегож Крыховяк («Локомотив» Москва), Кароль Линетти («Торино»), Якуб Модер («Брайтон»), Пшемыслав Плахета («Норвич»), Петр Зелински («Наполи»).

Нападающие: Давид Ковнацки («Фортуна» Дюссельдорф), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Марсель»), Кароль Швидерски ( ПАОК ), Якуб Шверчок («Пяст»).

Тренер: Паулу Соуза (Португалия).

Мимо Евро: Кшиштоф Пентек («Герта»), Бартломей Дронговски («Фиорентина»), Себастьян Шимански («Динамо» Москва).

- На Евро-2016 сборной Польши руководил Адам Навалка, отборочный цикл Евро-2020 команда прошла под руководством Ежи Бженчека, а в начале этого года тренерский мостик занял португальский специалист Паулу Соуза.

- После того, как Максим Мухин перебрался в ЦСКА , в сборной России и сборной Польши стало поровну игроков «Локомотива»: Баринов и Жемалетдинов в команде Черчесова, Крыховяк и Рыбус — у поляков.

- Роберт Левандовски является рекордсменом сборной Польши по количеству сыгранных матчей и забитых мячей — 118 встреч и 66 голов.

- Нападающий берлинской «Герты» Кшиштоф Пентек в мае перенос операцию на голеностопном суставе, в результате чего оказался вне заявки сборной Польши на Евро-2020.

- Самым результативным футболистом сборной Польши в финальных турнирах чемпионатов Европы является Якуб Блащиковски (3 гола). Роберт Левандовски отстает, у него 2 забитых мяча (по одному на Евро-2012 и Евро-2016).

Ориентировочный состав сборной Польши (3-4-1-2): Щесны — Гелик, Глик, Беднарек — Берешиньски, Крыховяк, Модер, Рыбус — Зелински — Милик, Левандовски.

Задачи и перспективы

Побывав в восьмерке сильнейших команд на предыдущем чемпионате Европы, поляки мечтают, как минимум, повторить тот результат. И вправе на это рассчитывать, ведь команда за пять лет слабее не стала, а Левандовски в последние пару лет набрал феноменальную форму, выиграл Лигу чемпионов с «Баварией» и побил «вечный» рекорд Герда Мюллера. Сборная Польши — команда уровня плей-офф Евро, их выход из группы и даже попадание в четвертьфинал не станет сенсацией.

Прогноз «Соккер.ру»: фактор Левандовски делает Польшу фаворитом в борьбе за вторую строчку со шведами, а со второго места можно попасть в плей-офф на Хорватию/Чехию/Шотландию, которые не выглядят непобедимыми. При определенном стечении обстоятельств Польша может даже преподнести сенсацию со знаком «плюс» и запрыгнуть в полуфинал, но, скорее всего, пройдут максимум один раунд плей-офф.