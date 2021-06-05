Роль Миранчука, возвращение Марио и тактика «Соломоновича». Ожидания накануне матча сборной России с Болгарией

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сегодня, 11:24

Пора увидеть схемы, что помогут с финнами и датчанами.

Усложнение атакующей игры

Кружева от сборной России никто не ждет, и правильно делает. Но «Черкесов Станислав Соломонович», как назвал главного тренера певец Басков (он же – Киркоров, там все на одно лицо), только сегодня сможет без фатальных последствий откатать атакующую программу. Играть будут дома на «ВТБ Арене», поединок пройдет со зрителями, поэтому логичное ожидание от команды – показать яркий футбол. Тем более что хоккеисты снова не обыграли Канаду, а это значит, что футбол покажут в прямом эфире на Первом, охват в 18:00 субботы будет большим. Орлов предложил сборной геройство на Евро, но ведь проявление крайней смелости зачастую является исправлением чей-то большой глупости. Лучше сыграть в свой футбол, но с вдохновением. Больше разрезающих передач, акцент на флангах, а не один удар в створ за матч и нагрузка Дзюбы пасами под выстрелы.

Очередной шанс для Миранчука

Пожалуй, у Антона Миранчука – не попал в заявку на Евро, больше успешных матчей в сборной, чем у его брата-близнеца. Он забивал венграм и туркам, а вот Алексей может похвастаться только ассистом против Мальты. Скромный вклад в результаты, а также фатальное непопадание в темп команды Черчесова. И это странно, поскольку футболист башковитый, умеет работать тонко. Но что получается у Головина, то не проходит именно в сборной у Миранчука. Но тренер начал ему доверять, так что ждем, что сегодня Алексей оправдает выданные кадровыми решениями авансы. Умение врываться в игру, полученное в «Аталанте», пора применить на практике в домашней игре.

Финальная проверка Шунина

Странно, что после заявления Черчесова, что Антон – номер один на Евро, пошли негативные комментарии о голкипере, который провел приличную осень, чуть хуже сыграл весной, но не провалился, и по сумме действий заслужил доверие тренерского штаба. Если работать на перспективу, то надо было давным-давно наигрывать Сафонова или Максименко. Но второго нет в заявке, зато есть два ветерана – Шунин и Дюпин. Черчесов сам себе на уме во вратарских делах, до этого тащил в команду Гильерме, который за спиной у Семёнова и Джикии чувствовал себя хуже, чем в «Локомотиве». Но отсеял Маринато, выбрал Шунина. Осталось проверить Антона сегодня в последнем контрольном матче перед бельгийцами. Поляки почти не били по воротам, может, новый соперник постарается размять голкипера?

Возвращение Фернандеса на поле

Не того, что Оздоев, как ошибся Киркоров, а оригинального. Марио как был единственным натурализованным игроком сборной, который по-настоящему полезен, так и остается. Фернандес должен появиться справа, и тогда слева будут варианты – Жирков или Караваев, что старательно отбегал против Польши. Ветерану Юрию сложно проводить полноценные матчи, однако опытный человек поможет, если неугомонный Караваев выйдет справа или останется на скамейке. А вот Марио нужен в основе на привычной позиции. Его активность в атаке в схеме «5-4-1» важна тактически.

Шанс для Мухина, Макарова и Соболева

Оздоев не впечатлил в опорной зоне, да и сочетаемость у Магомеда с Зобниным так себе. Возможно, это шанс для Мухина – юный хавбек прекрасен в отборе. Дайте время — сможет развить игровые связи с Зобниным. Также не хватало активности на флангах. Пора выпускать Макарова, пока Черчесов не вспомнил о своем любимчике — Ионове. Но и хавбек «Рубина» ждет своего шанса, в заявке. Техничный парень, может развить атаку самостоятельно. Пора доверять юрким игрокам, ведь в атаке проблемы. Дзюба свою часть работы выполнит, но хорошо бы увидеть вместо него во втором тайме не Заболотного, чья успешная игра в Сочи строилась на действиях Терехова, Юсупова и Нобоа, коих в сборной нет, а Соболева. Это думающий форвард, а оригинальных ходов много не бывает.

Дивеев рядом с Джикией в центре

Учитывая разноплановый подход и ширину диапазона действий, из основы Кудряшова может убрать только желание тренера поберечь ветерана перед игрой с Бельгией. А вот Семёнова логично подменить Дивеевым, чтобы увидеть в деле тройку с молодым защитником, Джикией и Кудряшовым. Конечно, возможен выход привычных для Чересова исполнителей, но если Болгария доберется до ворот Шунина – у них низкая результативность и обычно довольно квелая игра в атаке, то хотелось бы увидеть в деле людей с перспективой роста. Начудить может любой защитник сборной, но лучше обкатать разные варианты на случай, если матч против Бельгии будет сродни дебюту против Испании в 2008-м. Фанаты со стажем помнят, что проиграли 1:4, а в центре защиты был Широков. Голландцев прошли уже с Игнашевичем на поле, вот и здесь возможна смена игроков после первого матча против фаворита.

Вариант ведения игры без Головина

Хорошо, что Александр есть и принимает важнейшие решения на поле, не забывая подключаться к черновой работе. Кстати, похвалим и Миранчука, Гасперини натаскал его бросаться на мяч, в «Локомотиве» Алексей чаще играл на чистых мячах. Но сила Головина не значит, что остальным надо ждать его подвигов. Например, Дзюба может работать в оттяжке, если рядом появится ложный форвард. Также логично опробовать схему с четверкой защитников, это освободит одну позицию в атаке. Можно не ставить на фланг Кузяева, а выпустить того же Черышева. В отличие от Миранчука, в карьере Дениса основное везение как раз и связано со сборной – создал 17 голов ударами и пасами в 30 играх.

Форма намного важнее наполнения

Мухин говорит, что таких тяжелых сборов в его жизни не было. И это не лишь из-за возраста хавбека. Черчесов закладывает основы физической подготовки, заведомо жертвуя свежестью в спаррингах. Грамотно, ведь сработало три года назад на ЧМ . Так что не смотрите на результат и даже на наполнение матча – дерзкие болгары крайне редко радуют, могут серьезно отнестись к поединку. Всматривайтесь в нюансы, упомянутые выше, в тактическую форму сборной России. С поляками, хотя не дождались Левандовски на поле, явно подстраивались под Бельгию. Были прессинг и попытки гасить чужую игру контролем мяча в центре поля без продвижения.

С болгарами будут обкатывать стратегию на Финляндию и Данию. Куда интереснее, именно второй и третий матчи определят судьбу России на Евро-2020. Судя по нашему опросу, читатели не особо верят в большой успех, но это традиционный скепсис для отношений публики и команды. И не отменяет переживания за команду, поэтому хочется увидеть свежие идеи и логику повествования. У Черчесова остался один матч для экспериментов, ждем их с игрой в форме аргументации. Понятно, что хребет команды обозначили – Шунин, Джикия, Зобнин, Головин и Дзюба, но важно показать в деле не только центральную ось.