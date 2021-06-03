Крал из «Спартака» и один из лучших игроков АПЛ — надежды Чехии. Сборная, у которой хорошие отношения с Евро

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вчера, 18:20

И непростая группа на очередном турнире.

Чехия

Лучший результат на Евро: чемпион (1976 в составе Чехословакии) / финалист (1996)

Результат на Евро-2016: четвертое место на групповой стадии, 1 набранное очко. Прошлый чемпионат Европы чешской команде совсем не хочется вспоминать, ведь оказались мальчиками для битья в квартете с Испанией, Хорватией и Турцией. Начали с досадного поражения от «Красной Фурии» (пропустили единственный мяч от Пике на 87-й минуте), во втором туре уже сами ушли от поражения в матче против хорватов незадолго до финального свистка (2:2). Победа над турками обеспечила бы выход в плей-офф с третьего места, но чехи проиграли 0:2 и одними из первых отправились по домам.

Исторический факт: сборная Чехословакии трижды входила в четверку сильнейших команд Старого Света, в том числе выиграла турнир 1976 года, когда Антонин Паненка в серии пенальти финального матча против Германии исполнил свой знаменитый удар. Самостоятельно Чехия на каждом втором континентальном чемпионате играет в плей-офф, правда итоговые результаты все хуже и хуже: финал (Евро-1996), полуфинал (Евро-2004) и четвертьфинал (Евро-2012). Продолжая цепочку, на этот раз должны выйти из группы и проиграть в 1/8 финала.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Англия, Косово, Болгария, Черногория.

Чехия была бескомпромиссна в отборочном турнире — 5 побед и 3 поражения в 8 матчах. Причем стартовали подопечные Ярослава Шилгавы с удручающего фиаско на «Уэмбли», где проиграли англичанам 0:5, а поражение от Косово в четвертом матче заставило сомневаться в перспективах выхода «народных» на чемпионат Европы.

Перелом наступил в домашнем матче против Англии, где чешская дружина смогла одержать волевую победу 2:1 с победным голом на 85-й минуте. Не менее важной стала и одержанная по аналогичному сценарию победа над Косово, которая позволила Чехии оформить путевку на Евро-2020 досрочно. В решающем матче зажег Алекс Крал, который забил сам и отметился результативной скидкой на Ондржея Челустку.

В последнем туре чехи позволили себе проиграть еще разок — на этот раз Болгарии, но это поражение уже ничего не решало, ведь победа над прямым конкурентом за три дня до этого гарантировала финиш на втором месте в отборочной группе.

Соперники по группе Евро-2020: Англия, Хорватия, Шотландия.

- Чехия и Англия были соперниками по отбору, а теперь сойдутся и в финальной части Евро-2020, причем снова на «Уэмбли», где два года назад чехи проиграли 0:5.

- Шотландия была соперником сборной Чехии по Лиге Наций-2020/21, и осенью 2020-го «Тартановая армия» оказалась сильнее в обоих матчах — 2:1 и 1:0.

- Сборные Чехии и Хорватии встретятся на групповой стадии, как и на Евро-2016.

- Как и на Евро-2016, сборная Чехии выступит в группе под литерой «D».

Заявка на турнир

Вратари: Томаш Вацлик («Севилья»), Иржи Павленка («Вердер»), Алеш Мандоус («Сигма»).

Защитники: Томаш Голеш («Славия» Прага), Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Павел Кадержабек («Хоффенхайм»), Ондржей Челустка («Спарта» Прага), Томаш Калас («Бристоль Сити»), Давид Зима («Славия» Прага), Ян Борил («Славия» Прага), Алеш Матею («Брешиа»), Якуб Брабец («Виктория» Пльзень).

Полузащитники: Лукаш Масопуст («Славия» Прага), Владимир Дарида («Герта» Берлин), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Антонин Барак («Верона»), Алекс Крал («Спартак» Москва), ﻿Петр Шевчик («Славия» Прага), Якуб Янкто («Сампдория»), Якуб Пешек («Слован» Либерец), Михал Садилек («Слован» Либерец).

Нападающие: Адам Хложек («Славия» Прага), Патрик Шик («Байер»), Михал Крменчик ( ПАОК ), Матей Выдра («Бернли»), Томаш Пекхарт («Легия»).

Тренер: Ярослав Шилгавы (Чехия).

Мимо Евро: Ондржей Коларж, Ондржей Кудела, Лукаш Провод (все — «Славия» Прага), Ладислав Крейчи («Спарта» Прага).

- По разным причинам пропустят чемпионат Европы сразу три футболиста пражской «Славии», пошумевшей в Лиге Европы. Вратарь Ондржей Коларж в кратчайшие сроки успел восстановиться после ужасного столкновения с форвардом «Рейнджерс» Руфом, однако Ярослав Шилгавы проигнорировал самого дорого чешского вратаря на сегодняшний день (7.5 млн евро по «Трансфермаркту»).

- Ондржей Кудела получил 10 матчей дисквалификации по итогам все того же противостояния с «Рейнджерс» в Лиге Европы: опытный защитник якобы назвал темнокожего футболиста шотландского клуба «обезьяной», при этом прямых доказательств проявлений расизма нет, а сам Кудела не признал вину. УЕФА скор на расправу: ключевой игрок обороны сборной Чехии остался без Евро.

- Лукаш Провод в мае получил тяжелую травму колена (повреждены крестообразные связки и мениск), что поставило крест на его надеждах сыграть на чемпионате Европы. Провода, как и Куделу, ждали в стартовом составе.

- Сборная Чехии не пропустила ни одного чемпионата Европы после распада Чехословакии, Евро-2020 — седьмой кряду турнир, на котором сыграет чешская «народная команда».

- Главная звезда сборной Чехии — Томаш Соучек, который был признан лучшим футболистом страны в 2020 году и провел блестящий сезон в АПЛ : забил 10 голов за «Вест Хэм» и был назван в числе 8 номинантов на звание лучшего игрока завершившегося чемпионата.

Ориентировочный состав сборной Чехии (4-2-3-1): Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Борил — Соучек, Крал — Янкто, Барак, Дарида — Шик.

Задачи и перспективы

Сборная Чехии из числа тех команд, которые не строят далеко идущих планов на чемпионат Европы. Это было бы слишком наивно. Нужно двигаться шаг за шагом, а первым делом — выйти из группы, что само по себе станет неплохим результатом, учитывая, что в соперниках Англия и Хорватия. Чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, нужно в первом же туре обыграть Шотландию, противостояние с которой становится принципиальным в свете недавних событий в матче между «Славией» и «Рейнджерс», ведь игроки этих клубов снова выйдут на поле и вряд ли будут настроены дружелюбно.

Прогноз «Соккер.ру»: чехам по силам обыграть Шотландию и зацепить ничью против англичан или хорватов. Скорее всего, займут место ниже Англии и Хорватии, но даже с третьей строчки могут прыгнуть в плей-офф, где вряд ли продержатся дольше одного раунда.