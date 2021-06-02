Откроют Евро-2020, ставят на пасы Чалханоглу и голы Йилмаза. Эмоции молодой Турции направляет призёр ЧМ

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вчера, 21:30

Справятся с темпераментом – снова удивят футбольный мир.

Турция

Лучший результат на Евро: полуфинал 2008-го

Результат на Евро-2016: вылетели из финальной группы

Исторический факт: второй раз в истории прошли в финальную часть два раза кряду. До этого десятилетиями были во втором эшелоне – пример развития футбола в стране, где его очень любят

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Франция, Исландия, Албания, Андорра, Молдавия.

Всего одно поражение в 10 матчах в группе, где были исландцы и албанцы – участники прошлого чемпионата Европы. Турки дома обыграли французов 2:1, а на выезде получили ничью 1:1. Мощное выступление, которое не омрачило поражение в Исландии. Турки пропустили сразу четыре чемпионата мира после успеха в 2002-м, но на Евро прошли со второго места. И сыграют в поединке-открытии турнира в Риме против Италии уже 11 июня, через девять дней.

Соперники по группе Евро-2020: Италия, Уэльс, Швейцария.

Заявка на турнир

Вратари: Алтай Байындыр («Фенербахче»), Мерт Гюнок («Истанбул Башакшехир»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

Защитники: Зеки Мехмет Челик («Лилль», Франция), Чаглар Союнджу («Лестер», Англия), Кан Айхан, Мерт Мюльдюр (оба – «Сассуоло», Италия), Мерих Демирал («Ювентус», Италия), Озан Кабак («Шальке 04», Германия), Рыдван Йылмаз («Бешикташ»), Умут Мерас («Гавр», Франция);

Полузащитники: Юсуф Язиджи («Лилль», Франция), Дорукхан Токёз («Бешикташ»), Ирфан Джан Кахвечи, Озан Туфан (оба – «Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Оркун Кокчу («Фейенорд», Нидерланды), Тайлан Анталяли («Галатасарай»), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия);

Нападающие: Бурак Йилмаз («Лилль», Франция), Дженгиз Юндер («Рома», Италия), Энес Унал («Хетафе», Испания), Абдюлкадир Омюр («Трабзонспор»), Мухаммед Актюркоглу («Галатасарай»), Халил Дервишоглу («Брентфорд», Англия), Кенан Караман («Фортуна» Дюссельдорф, Германия).

Главный тренер: Шенол Гюнеш.

Мимо Евро: Аккан («Ризеспор»), Такдемир («Башакшехир»), Караджа («Аланьяспор»), Акбунар («Гезтепе»), Эркин («Фенербахче»), Тосун («Эвертон»).

- Не вам рассказывать. Если Турция в порядке, то может разнести любого соперника. Справились с той же командой России в прошлом году. В марте огорчили Нидерланды в отборе к ЧМ -18 – 4:2, а два года назад эмоционально обыграли чемпионов из Франции. У турков драйв – движущая сила, потому были опасны на ЧМ -2002 и на Евро-2008.

- Турции повезло – после выездного матча в Риме примут и валлийцев, и швейцарцев в соседнем и дружественном Баку. Для фанатов удобно приехать поддержать команду, вряд ли будут какие-то строгие ограничения, как в случае с россиянами в Дании. Так что Шенол Гюнеш получает почти такое же преимущество, что будет у России в Санкт-Петербурге.

- Наставник, что сделал Турцию третьей сборной мира 19 лет назад, вернулся к работе с командой в 2019-м, и магия сработала. Турция прошла отбора на Евро, успешно начала путь на ЧМ -2022, а качество игры поменялось в лучшую сторону. Возможно, просто совпадение – в форме ключевые игроки, но Гюнеш знает свое дело, это заметно.

- Чалханоглу – лидер топ-5 по количеству передач по удары за сезон. Опережает Бруно Фернандеша и Депая, что сыграли больше минут, обошел даже Мюллера и Маунта, хотя все названые игроки – герои сезона. Хакан в ударе, поэтому мечтает о переходе в клубе из ключевых стадий ЛЧ . Помог «Милану» вернуться в любимый клубом турнир.

- кроме Хакана, надо выделить сенсацию в исполнении Бурака Йилмаза, Мехмета Челика и Юсуфа Язиджи. Это три игрока «Лилля», что стали чемпионами Франции, опередив ПСЖ . 35-летний и уже несколько раз списанный форвард Бурак Йилмаз пережил вторую молодость, его 16 голов и 5 ассистов помогли «догам» опередить команду с Ди Марией, Неймаром и Мбаппе в составе.

- хотя в обороне футболисты «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Лестера», защитная линия Гюнеша играет не лучшим образом – часто пропускают даже в победных поединках. Турции важно, чтобы на Евро-2020 их вратарь выдал представление в стиле Рюшту Речбера, рекордсмена сборной по матчам.

- по тактике можем увидеть «4-1-4-1», ведь Йокушлу получил немало опыта отбора мяча, пока бегал за соперниками в ВБА . В центре защиты надо еще найти место для Кабака – вряд ли будут играть в три центральных, хотя Демирала могут подвигать по шахматной доске. Туфан – очень важный для команды игрок, как и Чалханоглу, эта связка – мотор команды.

- Дженк Тосун не поедет на Евро из-за травмы. Зато есть Бурак Йилмаз – ветеран должен сыграть так, как в Лиге 1. Состав настолько крутой, что Юндеру, который не смог закрепиться в основе «Лестера» в аренде, вряд ли найдется твердое место в основе. Зато может выйти на замену, а наличие таких людей на лавке – всегда плюс на кратковременном турнире.

Ориентировочный состав Турции (4-1-4-1): Чакыр – Челик, Демирал, Союнджу, Мерас – Йокушлу – Язиджи, Туфан, Чалханоглу, Караман (Юндер) – Йилмаз.

Турки – молодая команда, ведь средний возраст всего 25 лет, самые юные на Евро. Также бросается в глаза, что процент легионеров ниже, чем у многих участников, сразу 9 человек из турецких клубов. 68-летний Гюнеш редко мудрит с тактикой – любит вариации «4-2-3-1», игру в одного форварда, использует универсализм Туфана, чтобы менять стратегию под соперников. Турки играют агрессивно, плохо дозируют силы, поэтому соперникам важно не подставляться удалениями и голами на ровном месте. Но если у этой команды пошла игра – остановить их сложно. При правильном настрое этот коллектив многое умеет.

Задачи и перспективы

Турции очень сложно удерживать победную форму. Обыграли в отборе к ЧМ -2022 Депая и Холанда, а потом не смогли справиться со сборной Латвии. В спаррингах не забили Гвинее. На Евро-2020 могут эмоционально начать против Италии, но против Бэйла и очень крепких швейцарцев легко выступят не так качественно. В той же Лиге Наций против России в гостях сыграли 1:1, а дома на пропущенный мяч отреагировали сразу тремя. Так что задача Турции на Евро-2020 – не быть собой, когда это вредит, и оставаться эмоциональными, когда это полезно, как было на Евро-2008. Они, как и сборная России, хотят вернуть свой две тысячи восьмой.

Прогноз «Соккер.ру»: Было немножко обидно, когда турецких футболистов некоторые российские эксперты величали «средними», а потом они обыграли сборную в Стамбуле. Нельзя недооценивать тех, кто побеждал Францию.

Турция может стать третьей в группе и выйти в плей-офф. Другое дело, что с этого места им светят Франция или Бельгия в первом же раунде. А вот если удивят в квартете – будет шанс на новый прорыв, ведь в составе многие в хорошей форме.