Соседи немцев в рейтинге ФИФА. Швейцария может стать соперником России на Евро-2020

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сегодня, 18:37

Выше хорватов и голландцев по очкам.

Швейцария

Лучший результат на Евро: первый раунд плей-офф

Результат на Евро-2016: вылетели в 1/8-й финала от поляков после серии пенальти

Исторический факт: прямо сейчас Германия и Швейцария – соседи в рейтинге ФИФА . В рамках зоны УЕФА это восьмая и девятая команды.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

При жеребьевке швейцарцы были в корзине финалистов Лиги Наций, поэтому им достались средние соперники. Средние, но крепкие, поэтому швейцарцы разок проиграли – датчанам в гостях, потеряли по два очка против того же соперника и Ирландии, но остальными победами обеспечили себе первое место.

Соперники по группе Евро-2020: Италия, Турция, Уэльс.

Заявка на турнир

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» М), Ивон-Ландри Мвого ( ПСВ ), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Лорис Бенито («Бордо»), Эрай Чюмарт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Жордан Лотомба («Ницца»), Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильвэн Видмер («Базель»).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — «Айнтрахт» Франкфурт), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закариа («Боруссия» М).

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» М), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Харис Сеферович («Бенфика»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»).

Главный тренер: Владимир Петкович (Босния и Герцеговина).

Мимо Евро: Кобель («Боруссия» Д), Ндойе («Ницца»), Зекири («Брайтон»).

- Классическая сборная мира – непросто подсчитать, учитывая, что есть дети родителей из разных стран, представители скольких национальностей входят в состав футбольной команды Швейцарии. Сам тренер Петкович – босниец хорватских кровей со швейцарским паспортом.

- Родители игроков сборной Швейцарии связаны с Камеруном, Нигерией, Испанией, Боснией и Герцеговиной, ДР Конго, Албанией, Сенегалом, Доминиканской Республикой, Нигерией и Хорватией. Не удивительно, ведь в богатой стране много приезжих из Балкан и Африки. И отношения на бытовом уровне между коренными и приезжими натянутые.

- На Евро-2016 и ЧМ -2018 был высокий процент местных фанатов, что не хотели болеть за сборную, составленную из детей приезжих. При этом негативный фон вокруг команды не мешает ей быть одной из самых сильных в мире. Нахождение рядом с немцами в мировом рейтинге – доказательство, что Швейцария часто и стабильно побеждает.

- Их выручает опыт в топ-5. Не все в основах клубов, но многие на поле, и среди представленного Петковичем окончательного списка в основном знакомые фамилии, особенно для фанатов Бундеслиги. В заявке 11 человек из немецких команд и лишь 4 представителя чемпионата Швейцарии. Но и там часто люди, что мечтают уйти на повышение в топ-5.

- Судя по старту отбора ЧМ -2022 – победы над Болгарией и Литвой в группе, где фаворитом является Италия, Петкович настроен продолжить серию матчей без поражений в официальных матчах, которую возобновляли в прошлом году после осечки с Украиной в гостях. Но тот матч скорее исключение, швейцарцы даже у Испании очки отобрали.

- особенность команды – много кандидатов в лидеры. Шакири соскучился по большому футболу, Родригес пытается не постареть. Сеферович в «Бенфике» забил 22 мяча и отдал 7 ассистов в чемпионате Португалии. Эмболо уже не мальчик, пора продемонстрировать зрелый футбол. Зоммера все прекрасно знают, Гаврановича или Мехмеди не нужно представлять, как и Цубера с Шером. Состав из проверенных людей.

- Владимир «Доктор» Петкович в сборной работает с 2014-го года, изучил команду, играют «3-4-1-2», используют навыки Фройлера в «Аталанте» и класс Джаки, который за пределами «Арсенала» может выдохнуть и сыграть на максимуме. Конечно, Швейцария – команда упрямая и не всегда зрелищная, но это ребята, что из одного удара в створ выжмут гол.

- Если искать слабые места, то можно выделить реакцию на пропущенные мячи. Также у тактики с облегченными флангами есть минус, поэтому грамотный соперник зацепится между линиями и заставит Петковича нервничать после грамотной работы полуфлангами. Но легко проходить швейцарцев не получится, они стерегут тылы и грамотно перекрывают зоны.

- Швейцарцев может ждать провал на Евро-2020, если против них сработает футбольное суеверие. В Лиге Наций явно схитрили, чтобы выжить в элитном дивизионе. Местный чиновник от медицины запретил игру Швейцарии и Украины. Могли перенести матч, ничто не мешало. Вместо этого впаяли гостям техническое поражение. Юридически обставили все грамотно, но это явная трусость и победа чиновников, а футбол такое часто не прощает.

Ориентировочный состав Швейцарии (3-4-1-2): Зоммер – Эльведи, Аканджи, Шер – Мбабу (Видмер), Фройлер, Джака, Родригес – Шакири – Сеферович, Эмболо.

Крепкая команда, где хороший футбол может показать не только голкипер Зоммер, но и защитники – Аканджи и Эльведи из двух «Боруссий». Мбабу с запоминающимися дредами вышел в ЛЧ с «Вольфсбургом», Фройлер – с «Аталантой». Джака никуда не вышел с «Арсеналом», но попробует компенсировать это на Евро. Возможно, в линии атаки могли быть более именитые форварды, но Сеферович и Эмболо могут дополнить друг друга и сыграть не столько результативно, как тактически грамотно. Петкович рассчитывает на рациональный подход и зачастую его получает.

Задачи и перспективы

Швейцарии важно обыграть Уэльс в первом туре. Тогда в последнем матче в Баку против Турции будет проще. А вот если начнут с ничьей или поражения, то Петковичу придется взять три очка против Италии, которая ставит рекорды – выиграла много матчей подряд, забыв о пропущенных мячах в восьми последних случаях. У швейцарцев сильная группа, там перспективные молодые турки, мощные итальянцы и зубастые подопечные Гиггза. Но если помнить об опыте и расчетливости, то веры в Швейцарию становится больше. Свое возьмут, хотя вряд ли покажут яркую незабываемую игру.

Прогноз «Соккер.ру»: Италия – фаворит группы, а Турция, Швейцария и Уэльс поспорят за второе место. Поставим на выход Петковича из группы, но вот дальше хорошо бы им нарваться на Россию и вылететь. Но для матча в Амстердаме нужно, чтобы команды Черчесова и Петковича финишировали вторыми в своих квартетах.