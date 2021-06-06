Могли стать сенсацией, а теперь рискуют не выйти из группы. У Шевченко непредсказуемая команда

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вчера, 09:54

Зато, как пошутил Пятов – в тройке лучших игроков мира сейчас два украинца.

Украина

Лучший результат на Евро: два участия в финальной части без выхода из групп

Результат на Евро-2016: последнее место в группе с немцами, поляками и северными ирландцами

Исторический факт: в третий раз подряд вышли в финальную часть Евро, первая такая серия за тридцать лет

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Португалия, Сербия, Люксембург, Литва.

Учитывая, что даже Люксембург здорово прибавил, Шевченко попалась крепкая группа. Но команда Украины финишировала на первом месте, обыграв португальцев и сыграв вничью в гостях, а также разгромив Сербию со счетом 5:0 в важном матче. 6 побед, 2 мировые и без поражений – вышли на Евро-2020 одними из первых.

Соперники по группе Евро-2020: Нидерланды, Северная Македония, Австрия.

Заявка на турнир

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтёр»).

Защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтёр»).

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Довбик («Днепр-1»).

Главный тренер: Андрей Шевченко.

Мимо Евро: Лунин («Реал»), Мораес («Шахтёр»), Коваленко («Аталанта»), Михайличенко («Андерлехт»), Буяльский, Шепелев, Леднев, Сирота (все — «Динамо» К).

- Молодая команда, ниже средний возраст только у Турции, Англии и Уэльса. Но разницу формирует группа тридцатилетних ветеранов, среди которых не все играют в основе. А вот 18-летний Забарный и 22-летний Миколенко могут быть в старте, как и 22-летний Шапаренко. Зинченко лишь 24 года, Цыганкову – 23, рано их записывать в старики.

- Украина осенью 2019-го и сейчас – две разные команды. Тогда вышли на пик формы, на Евро-2020 могли показать себя во всей красе. Сейчас после неудачи в элитном дивизионе Лиги наций будет сложнее. Настроение подпортило техническое поражение от швейцарцев, что выбило во вторую лигу. При этом обыгрывали в группе и этого оппонента, и испанцев дома.

- Если в товарищеском матче против Франции в 2020-м пришлось выставлять десятый состав из-за вспышки коронавируса и проиграли 1:7 (самая крупная неудача в истории сборной Украины), то многие основные исполнители в марте на поле тех же французов сыграли уже 1:1. Вот только заклинило на этом счете, против финнов и казахов подписали две обидные мировые.

- У Шевченко бегущая команда, что может обеспечить высокий прессинг. Есть футболисты, которых все знают – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, а есть голкипер Бущан, что доработался до основы, молодые центральные защитники на выбор, Караваев на правом фланге – однофамилец игрока российской сборной, или взрывной Зубков слева.

- Пятов пошутил, что в тройке лучших игроков мира прямо сейчас Зинченко и Малиновский вместе с Роналду. Но Александр сыграл в финале ЛЧ , а Руслан по оценкам один из лучших игроков весны в топ-5 с «Аталантой», игрок мая в Серии А. Это лидеры центра поля. Ветеран, безусловно, подкалывал напарников, но шутка со смыслом – играли на высоком уровне в Европе.

- У украинцев могут выручить запасные. Яремчук – основной форвард, но подстраховать его может небесталанный Довбик, если Шевченко доверится ему, а не Беседину. Марлос очень техничен, ветеран способен усилить игру. Еще в заявку включили 18-летнего Георгия Судакова из «Шахтёра», что вызвало споры, ведь у парня почти нет матчей на взрослом уровне. Тренерский штаб пытается угадать с джокером.

- Учитывая, что первый матч против Нидерландов, то расклад похож на тот, что у команды Черчесова. Старт против фаворита группы, где важно не упасть в грязь лицом, а дальше македонцы и австрийцы – крепкие соперники, но не самые сложные на турнире. По игре Украина объективно ярче основных конкурентов, есть техника и движение. Но непредсказуемые из-за молодости и умения — могут начудить в обороне на ровном месте.

- Изначально многие скептично относились к тренерским способностям Андрея Шевченко, но после побед над Португалией и Испанией или ничьей против Франции в официальном матче к нему относятся серьезнее. Очевидно по подсказу по ходу матчей без зрителей, что Андрей Николаевич разбирается в предмете. Наличие сильного штаба – Шовковский, Тассотти, Мальдера и Харо под боком, дополняет картину.

Ориентировочный состав Украины (3-4-1-2): Бущан – Забарный (Кривцов), Матвиенко, Миколенко – Караваев, Шапаренко, Сыдорчук (Степаненко), Зинченко – Малиновский – Мораес, Яремчук.

Есть конкуренция. Малиновский и Зинченко – основные, а на всех остальных позициях остаются варианты. Играть могут как в три центральных, что увидели в отборочных матчах ЧМ -2022, так и «4-1-4-1», хотя появление Марлоса меняет структуру игры, а тот же Зинченко может выйти как слева по всему флангу – ему не привыкать, так и в центре поля. У Шевченко достаточно людей для схем «3-5-2», «4-3-3» и «4-5-1», поэтому важно разгадать планы соперников, оттолкнуться от них и связать чужую игру прессингом. Украина — агрессивная сборная, что может удивить соперника темпом.

Задачи и перспективы

Проблема не только в соперниках. Нидерланды пропустили серию крупных турниров, сами непредсказуемые, туркам недавно влетели. Австрийцы и северные македонцы тоже не сборная Франции. Беда в самой команде Украины, где желание порой подменяет хладнокровие – могут создать пять моментов, но промахнуться. А еще загвоздка в сетке турнира. Со второго места Украина попадет, скорее всего, на Италию, а это уже проходили в 2006 году, не понравилось. Первыми в квартете стать будет сложно, но и там светит при худшем раскладе Португалия или Германия. А с третьего места можно нарваться на Францию.

Прогноз «Соккер.ру»: могут выйти из группы, но вряд ли далеко заберутся, если в первом раунде на выбор чемпионы Европы, бывшие чемпионы мира, действующие чемпионы планеты или непобедимая сейчас Италия. Нужно везение, вроде неудач фаворитов в своих группах. Или сенсация, вроде победы Украины в квартете с последующим удачным жребием.

Впрочем, расклад не отменяет задачу раскрыть потенциал, который у команды Шевченко есть. Кстати, если Россия будет второй в группе и пройдет первого оппонента на вылет, а Украина – первой и тоже преодолеет первый раунд плей-офф, то в Баку 3 июля команды Шевченко и Черчесова поделят право на полуфинал в Лондоне. Маловероятный, но реальный расклад, тоже держим его в уме.