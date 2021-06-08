Гайч, Тиль и Дриусси уходят. Лидеры РПЛ ищут новые клубы известным легионерам

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сегодня, 09:59

Во многих случаях известен пункт футбольного назначения.

Начнем с вывода, что напрашивается по итогам сезона. С учетом количества дорогих новичков, что себя сразу не реализовали, приходим к вредности схемы «8+бесконечность». Стоило выбрать лимит «10+20», ведь на деле за сезон используют до тридцати человек. А если речь о «Тамбове» — все пятьдесят.

В схеме «10+20» интересы сильных российских мастеров не страдали бы, а клубы получали бы запасных легионеров, чтобы не было конфузов в Европе или РПЛ . Можно оставить нынешнее ограничение – не больше 8 иностранцев одновременно на поле, но дать тренерам хоть какую-то свободу. В конце концов, это ведь еще и экономия.

Клубы начали делать большие ставки на иностранцев, зная, что мест мало. И ошибались.

Адольфо Гайч ( ЦСКА )

У аргентинца не только странное имя, ведь Адольфов в мире не так много, как сто лет назад, но и спорный старт в Европе. Сильный рослый форвард не вписался в ЦСКА , не новый Батистута. Медленно думал, плохо двигался, не реализовывал редкие шансы. Не сыгрался с Чаловым, отбыл в аренду в «Беневенто», где забил «Ювентусу», но не спас команду старшего Индзаги от вылета в Серию В. В результате агенты развернули рекламную кампанию с упоминанием «Милана» и «Интера», а уйти Гайч может в «Бока Хуниорс». Но аргентинцы не заплатят много, скорее выпросят годичную аренду.

Гус Тиль («Спартак»)

Самый дорогой новичок в истории клуба – заплатили 18 млн евро. Руй Витория вряд ли, если решили не отдавать Бакаева в «Динамо», видит для Тиля место в основе своего «Спартака». Тем более что в аренде во «Фрайбурге» у голландца ничего не получилось. Провел жалкие 120 минут в Бундеслиге – привет тому из директоров «красно-белых», кто не проследил, чтобы футболист москвичей попал в клуб, где он нужен на поле. Спасут разве что старые связи – «Фейеноорд» назначил главным Арне Слота, который знает Гуса по АЗу. Хавбека надо отпустить, чтобы не испортить 23-летнему парню карьеру.

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Тут тоже самый дорогой футболист в истории клуба. Тоже аренда в Бундеслигу, но дома Филипп сыграл успешно – его 6 голов и 2 ассиста помогли «Вольфсбургу» выйти в Лигу чемпионов. Клуб, который недавно едва не склеил ласты, ворвался в главный европейский кубок, и хотя Макс не всегда был в основе и не каждый раз играл здорово, «волки» грамотно прописали опцию выкупа за 11-12 млн евро. Сам игрок не грешил на «Динамо», но отметил, что ему комфортнее быть ближе к семье, хочет остаться дома. Мог пригодиться Шварцу, но выбор за «Вольфсбургом» и футболистом. Заплатят – «Динамо» найдет на эти деньги новичка вместо Комличенко в атаку.

Педро Роша («Спартак»)

Нахождение форварда в «Спартаке-2» весной – а на зимних сборах первой команды был хорош, лишний раз доказывает, что мест для иностранцев оставили слишком мало. Человек, который хорошо работал, мог выходить на замену и бороться за право себя показать, получал огромную зарплату за действия во втором составе. Логики не больше, чем в Баду в том же «Спартаке-2». При этом Роша — это 12 млн евро за трансфер, а еще 4 млн зарплатой, как посчитал Федун. Часть денег вернули аренды, но сами видите – зимой никто миллионы за Педро не предложил. Витории надо принять решение, у «Спартака» ведь перебор легионеров.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Петербуржцы уговорили Дриусси подписать новый контракт, но заявления игрока многие помнят. Не хочет играть на неудобной ему позиции за Семака, готов вернуться домой в Аргентину. Себа – пример того, как неумение отпускать легионеров вовремя всем вредит. Например, в ближайшем будущем «Зенит» может получить потухшего Азмуна, ведь клуб явно настроен оставить Сердара у себя, хотя трамплином в карьере иранца скорее бы стал переход в команду и лигу, где его заставят работать на максимуме. Дриусси в Серию А вовремя не уехал, а ведь умеет много – прессинг, выбор позиции. Но в «Зените» скорее занимает дефицитное место для легионера, чем готов драться на все деньги. Пора прощаться, «Ривер Плейт» давно ждет.

Эдер («Локомотив»)

У москвичей особые отношения с легионерами. Зимой «Локомотив» едва не взял Манджукича. Сейчас Чорлука завершил карьеру, но может оказаться в тренерском штабе Николича. Странная ситуация, ничто не мешает Ведрану подписать контракт с клубом и остаться играющим тренером, ведь уровень мастерства не обсуждается. А вот в случае Эдера претензии как раз к футболу. 33-летний португалец в команде, где полно форвардов – Зе Луиш, Смолов и Лисакович, не показал футбол уровня чемпиона Европы. Эдер стал героем решающего матча во Франции, но это скорее везение, чем доказательство класса. В 119 матчах за «Локомотив» забил 14 мячей, вот только лишь два в прошлом сезоне.

Тони Вильена («Краснодар»)

У ушедшего Ари российский паспорт, а Мартынович не считается легионером. Но это все уловки, у десятой команды прошлого сезона в заявке РПЛ было одиннадцать иностранцев. Ойонго появился из-за травмы Рамиреса и сам получил повреждение – вернулся во Францию. Туда же может отправиться Тони, ведь учитывайте смену тренера и амбиции самого голландца. Вильена через агента точно ищет выход на французские клубы, и если «Ренн» заинтересован – могут заключить сделку. Тони не всегда играл сильно, да и Ганчаренко со своими вкусами на хавбеков, может поставить Кайо в опорную зону. Берг уехал, «Краснодару» срочно нужен форвард, вряд ли российский. Кого-то из легионеров точно надо отпустить. Скорее всего, уйдет именно голландец.

Остон Урунов («Спартак»)

Скромнее, чем другие футболисты в списке. Но важен для понимания расклада. Зарема Салихова говорит, что Газизов представлял в клубе Остона как «азиатскую звезду», утверждал, что Урунов будет стоить «20-30 миллионов евро». Просчитался, а вместе с тем на шее у «Спартака» появился еще один легионер. «Уфа» не выкупила трансфер Урунова обратно, полузащитник проводит тренировки во второй команде. И это не дело. Причем перебор легионеров не только у «красно-белых». У «Рубина» 9 легионеров на контракте с Давиташвили, Слуцкий должен выбросить кого-то для подписания новичка, или же ждать потерь – например, Кварацхелии. У ЦСКА много иностранцев, и это еще Шкурин и Зайнутдинов таковыми не считаются.