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Гайч, Тиль и Дриусси уходят. Лидеры РПЛ ищут новые клубы известным легионерам

сегодня, 09:59
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Дриусси Себастьян
Дриусси Себастьян
Нападающий
Роша Педро
Роша Педро
Нападающий
Эдер
Эдер
Нападающий
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Во многих случаях известен пункт футбольного назначения.

Начнем с вывода, что напрашивается по итогам сезона. С учетом количества дорогих новичков, что себя сразу не реализовали, приходим к вредности схемы «8+бесконечность». Стоило выбрать лимит «10+20», ведь на деле за сезон используют до тридцати человек. А если речь о «Тамбове» — все пятьдесят.

В схеме «10+20» интересы сильных российских мастеров не страдали бы, а клубы получали бы запасных легионеров, чтобы не было конфузов в Европе или РПЛ. Можно оставить нынешнее ограничение – не больше 8 иностранцев одновременно на поле, но дать тренерам хоть какую-то свободу. В конце концов, это ведь еще и экономия.

Клубы начали делать большие ставки на иностранцев, зная, что мест мало. И ошибались.

Адольфо Гайч (ЦСКА)

У аргентинца не только странное имя, ведь Адольфов в мире не так много, как сто лет назад, но и спорный старт в Европе. Сильный рослый форвард не вписался в ЦСКА, не новый Батистута. Медленно думал, плохо двигался, не реализовывал редкие шансы. Не сыгрался с Чаловым, отбыл в аренду в «Беневенто», где забил «Ювентусу», но не спас команду старшего Индзаги от вылета в Серию В. В результате агенты развернули рекламную кампанию с упоминанием «Милана» и «Интера», а уйти Гайч может в «Бока Хуниорс». Но аргентинцы не заплатят много, скорее выпросят годичную аренду.

Гус Тиль («Спартак»)

Самый дорогой новичок в истории клуба – заплатили 18 млн евро. Руй Витория вряд ли, если решили не отдавать Бакаева в «Динамо», видит для Тиля место в основе своего «Спартака». Тем более что в аренде во «Фрайбурге» у голландца ничего не получилось. Провел жалкие 120 минут в Бундеслиге – привет тому из директоров «красно-белых», кто не проследил, чтобы футболист москвичей попал в клуб, где он нужен на поле. Спасут разве что старые связи – «Фейеноорд» назначил главным Арне Слота, который знает Гуса по АЗу. Хавбека надо отпустить, чтобы не испортить 23-летнему парню карьеру.

Максимилиан Филипп («Динамо»)

Тут тоже самый дорогой футболист в истории клуба. Тоже аренда в Бундеслигу, но дома Филипп сыграл успешно – его 6 голов и 2 ассиста помогли «Вольфсбургу» выйти в Лигу чемпионов. Клуб, который недавно едва не склеил ласты, ворвался в главный европейский кубок, и хотя Макс не всегда был в основе и не каждый раз играл здорово, «волки» грамотно прописали опцию выкупа за 11-12 млн евро. Сам игрок не грешил на «Динамо», но отметил, что ему комфортнее быть ближе к семье, хочет остаться дома. Мог пригодиться Шварцу, но выбор за «Вольфсбургом» и футболистом. Заплатят – «Динамо» найдет на эти деньги новичка вместо Комличенко в атаку.

Педро Роша («Спартак»)

Нахождение форварда в «Спартаке-2» весной – а на зимних сборах первой команды был хорош, лишний раз доказывает, что мест для иностранцев оставили слишком мало. Человек, который хорошо работал, мог выходить на замену и бороться за право себя показать, получал огромную зарплату за действия во втором составе. Логики не больше, чем в Баду в том же «Спартаке-2». При этом Роша — это 12 млн евро за трансфер, а еще 4 млн зарплатой, как посчитал Федун. Часть денег вернули аренды, но сами видите – зимой никто миллионы за Педро не предложил. Витории надо принять решение, у «Спартака» ведь перебор легионеров.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

Петербуржцы уговорили Дриусси подписать новый контракт, но заявления игрока многие помнят. Не хочет играть на неудобной ему позиции за Семака, готов вернуться домой в Аргентину. Себа – пример того, как неумение отпускать легионеров вовремя всем вредит. Например, в ближайшем будущем «Зенит» может получить потухшего Азмуна, ведь клуб явно настроен оставить Сердара у себя, хотя трамплином в карьере иранца скорее бы стал переход в команду и лигу, где его заставят работать на максимуме. Дриусси в Серию А вовремя не уехал, а ведь умеет много – прессинг, выбор позиции. Но в «Зените» скорее занимает дефицитное место для легионера, чем готов драться на все деньги. Пора прощаться, «Ривер Плейт» давно ждет.

Эдер («Локомотив»)

У москвичей особые отношения с легионерами. Зимой «Локомотив» едва не взял Манджукича. Сейчас Чорлука завершил карьеру, но может оказаться в тренерском штабе Николича. Странная ситуация, ничто не мешает Ведрану подписать контракт с клубом и остаться играющим тренером, ведь уровень мастерства не обсуждается. А вот в случае Эдера претензии как раз к футболу. 33-летний португалец в команде, где полно форвардов – Зе Луиш, Смолов и Лисакович, не показал футбол уровня чемпиона Европы. Эдер стал героем решающего матча во Франции, но это скорее везение, чем доказательство класса. В 119 матчах за «Локомотив» забил 14 мячей, вот только лишь два в прошлом сезоне.

Тони Вильена («Краснодар»)

У ушедшего Ари российский паспорт, а Мартынович не считается легионером. Но это все уловки, у десятой команды прошлого сезона в заявке РПЛ было одиннадцать иностранцев. Ойонго появился из-за травмы Рамиреса и сам получил повреждение – вернулся во Францию. Туда же может отправиться Тони, ведь учитывайте смену тренера и амбиции самого голландца. Вильена через агента точно ищет выход на французские клубы, и если «Ренн» заинтересован – могут заключить сделку. Тони не всегда играл сильно, да и Ганчаренко со своими вкусами на хавбеков, может поставить Кайо в опорную зону. Берг уехал, «Краснодару» срочно нужен форвард, вряд ли российский. Кого-то из легионеров точно надо отпустить. Скорее всего, уйдет именно голландец.

Остон Урунов («Спартак»)

Скромнее, чем другие футболисты в списке. Но важен для понимания расклада. Зарема Салихова говорит, что Газизов представлял в клубе Остона как «азиатскую звезду», утверждал, что Урунов будет стоить «20-30 миллионов евро». Просчитался, а вместе с тем на шее у «Спартака» появился еще один легионер. «Уфа» не выкупила трансфер Урунова обратно, полузащитник проводит тренировки во второй команде. И это не дело. Причем перебор легионеров не только у «красно-белых». У «Рубина» 9 легионеров на контракте с Давиташвили, Слуцкий должен выбросить кого-то для подписания новичка, или же ждать потерь – например, Кварацхелии. У ЦСКА много иностранцев, и это еще Шкурин и Зайнутдинов таковыми не считаются.

Так или иначе, схема с восьмеркой, как и говорили изначально, не сработала – нужно десять человек, это логично в футбольном мире, где ЛЧ выиграла команда с восемью легионерами в основе и еще тремя, что вышли на замену. Чтобы не отставать от конкурентов в Европе и не делать рискованных трансферов с переплатой, аргументируя тем, что мест мало, надо подписать вожака и лидера, пора признать ошибку и изменить формулу лимита. А также найти представленным выше игрокам новые клубы, ведь не заигравшие новички – норма футбола, а не ноу-хау из РПЛ.

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Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:29
Все эти титулы "Самый дорогой игрок в истории клуба" абсолютно оторванное от реальности звание, так как не учитывает инфляцию. Теперь каждые три года любой средний по классу футболист может оказаться самым дорогим для Динамо или Спартака, но его уровень и ценность будут посредственные.

Филипп даже близко не стоит с Вальбуэна и Кураньи, а Тиль это не Квинси или Видич.
112910415
112910415
сегодня в 10:51
много лишних накопилось
деньги утекают, как вода
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:06
Пора уже искать
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