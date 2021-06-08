Шотландия – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Букмекер Pinnacle открыл линию на матч Евро-2020 Шотландия – Чехия, который состоится 14 июня в Глазго.
Шотландия
Шотландия идет на серии без поражений из пяти матчей. В отборочном цикле к ЧМ-2022 команда сыграла вничью с Австрией (2:2) и Израилем (1:1), а также победила дома Фарерские острова (4:0).
В контрольных играх перед ЕВРО-2020 шотландцы разошлись миром с Нидерландами (2:2), а также обыграли Люксембург. Отметим, что 7 из 10 прошлых матчей сборной Шотландии завершались выигрышем ставки ТМ(2,5).
Чехия
В активе Чехии пять побед в 10 последних играх во всех турнирах. Сборная начала отборочный цикл ЧМ-2022 с крупной победы над Эстонией (6:2) в гостях. Затем команда разделила очки в домашней встрече с Бельгией (1:1), а также с минимальным счетом уступила Уэльсу (0:1).
Перед стартом ЕВРО-2020 Чехия провела контрольный матч против Италии (0:4). К вышесказанному добавим, что 6 из 10 предыдущих поединках команды выигрывала ставка ТМ(2,5).
Ставки БК Pinnacle
- Шотландия выиграла 3 последних матча против Чехии
- В 4 из 6 прошлых встречах Шотландии и Чехии выиграла ставка ТМ(2,5)
- Шотландия забивала минимум 2 гола в 3 прошлых поединках Чемпионата Европы
Прогноз
Разместить ставку на ТМ(2,5) голов букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.520. В очных встречах Шотландия и Чехия преимущественно не превышают показатель в два забитых мяче. Кроме того, обе сборных в первом туре ЕВРО-2020 наверняка сыграют с оглядкой на оборону.