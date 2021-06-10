Ключевой соперник сборной России. Команда Пукки побеждала Францию и мечтает стать новой Исландией

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сегодня, 10:01

Дебютанта нужно обыграть, чтобы стало легче в Копенгагене.

Финляндия

Лучший результат на Евро: здесь и сейчас, впервые прошли отбор.

Результат на Евро-2016: сидели дома.

Исторический факт: Финляндия – один из двух дебютантов турнира, вместе с Северной Македонией. В прошлый раз на Евро было пятеро новичков, а команды из Исландии и из Уэльса зажгли.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения, Лихтенштейн.

Финляндия не прошла по квоте Лиги Наций, как некоторые неудачники традиционного отбора. «Суоми» вышли на Евро-2020 со второго места в группе с однозначным фаворитом. Италия одержала 10 побед в 10 матчах, а их преследователи обыгрывали друг друга. Финляндия влетала боснийцам 1:4, уступала грекам и дважды итальянцам, но одерживала ответные победы с ключевыми оппонентами. А дополнительно взяли шесть пунктов против Армении. История успеха, сваренная на отсутствии ничьих, только пан или пропал.

Соперники по группе Евро-2020: Бельгия, Россия, Дания.

Заявка на турнир

Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Йессе Йоронен («Брешиа», Италия), Анси Яааккола («Бристоль Роверс», Англия).

Защитники: Паулюс Араюри («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шонесси ( ХИК ), Йоона Тойвио («Хэкен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Роберт Иванов («Варта Познань», Польша), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Николай Алхо ( МТК , Венгрия), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед», США ), Пири Соири («Эсбьерг», Дания).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США ), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Томас Лам («Зволле», Нидерланды), Тим Спарв («Ларисса», Греция), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Ласси Лаппалаинен («Монреаль», Канада).

Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия), Теему Пукки («Норвич», Англия).

Главный тренер: Маркку Канерва.

Мимо Евро: Литманен (50 лет человеку, слишком поздно случился прорыв для его участия), Хамалайнен ( КПР ), Риски ( ХИК ), Ассенун («Лахти»).

- Для Финляндии первое участие на Евро-2020 – большое спортивное событие. Не удивительно, что собрали тамошних знаменитостей и не только, чтобы представить заявку команды на финальную часть юбилейного кубка. Получилось прикольно и душевно:

- У сборной Финляндии появляются футболисты, рожденные в смешанных семьях. Но тут не история Швеции, когда Златан – сын двух приезжих. Финские женщины обожают браки с иностранцами, а иммигранты пользуются экономическим положением развитой страны. Так что одна из причин, почему Финляндия на Евро – получили усиление футбольными талантами из разных уголков мира.

- Вратарь Лукаш Градецки – сын словацкого волейболиста. Глен Камара – воспитанник «Арсенала». По фамилии понятно, что родня у хавбека «Рейнджерс» на жарком континенте. Также в составе человек, который говорит по-русски – Роберт Иванов. Папа из России, мама выступала за сборную Эстонии по волейболу. Так что не только братья Еременко связывают будущих соперников. О’Шонесси, Тэйлор, Шуллер и Лам тоже дети глобализации.

- Конечно же, исторический успех был исключен без подходящего тренера. Маркку Канерва раньше играл за Финляндию на позиции защитника, потом стал ассистентом главного тренера, а последние четыре с половиной годы – рулевой команды. С ним с декабря 2016-го провели 48 матчей. Проиграли восемнадцать, выиграли 23, что для Финляндии – великолепный результат. Канерва опробовал 65 игроков и наиграл сразу несколько схем.

- Учитывая статус формального аутсайдера группы, Финляндия может действовать «3-5-2» со всеми соперниками. Градецки готов к граду ударов, Камара, Спарв и Кауко будут первым эшелоном обороны, а за ними еще три человека с умением отбирать мяч. Команда в первую очередь уничтожает чужую игру, и лишь после этого думает об атаках флангами через Уронена и Алхо. Лод и Пукки – пара форвардов, а схема такая, что всегда могут перейти на «4-4-2» с двумя опорниками.

- Главная звезда Финляндии – Теему Пукки, форвард «Норвич Сити». Довольно результативный парень, давно играет за сборную Финляндии – 12 лет. В 90 поединках забил 30 мячей. Вряд ли побьет рекорд Яри Литманена по количеству матчей (у легенды 137 поединков), но точно станет лучшим снайпером в истории команды. Пусть забивает Дании и Бельгии, главное, чтобы его агрессивная манера не проявилась против российской сборной во втором туре.

Ориентировочный состав Финляндии (3-5-2): Градецки – Араюри, Тойвио, О’Шонесси – Алхо, Камара, Спарв, Кауко, Уронен – Пукки, Лод (Йенсен).

Как и многие команды на турнире, Финляндия обкатала вариант с тремя центральными. Два ветерана Араюри и Тойвио при поддержке не старого Даниэля О’Шонесси (рожденный в семье ирландца и финки) попробуют остановить Эриксена, Дзюбу и Де Брюйне. Помогать им станут Камара, Кауко и Спарв, что постоянно меняются местами и демонстрируют тактически довольно современный футбол. Камара в прошлом сезоне был игроком основы Джеррарда, помог выиграть долгожданное чемпионство и получил практику в Лиге Европы с «Рейнджерс», провел 10 матчей. Глен не очень атакующий парень, но у него феноменальное чувство паса. Камара и Пукки – самые сильные игроки у Финляндии, хотя уровень мастерства в целом сравнимый, поэтому Лод и Йенсен помогли в Лиге Наций, а голкипер Йоронен успешно подменял Градецки в квалификации ЧМ -2022. Канерва собрал неудобную для оппонентов команду, которая играет до конца.

Задачи и перспективы

Финляндия не из тех команд, что получают удовольствие от риска, скорее вгрызаются в соперника и пытаются гнуть свою линию игры без мяча и на контратаках. Перенос Евро-2020 вряд ли сделал их позиции сильнее – ничьи с боснийцами и украинцами воодушевили, но рядом поражения от Уэльса, Швейцарии, Швеции и Эстонии. Финляндия последний раз побеждала в ноябре прошлого года, обыграли болгарскую сборную. И хотя в Лиге Наций выступали неплохо, а в товарищеском матче не отказали себе в удовольствии, обыграв Францию, речь об одном из самых слабых участников Евро-2020.

Прогноз «Соккер.ру»: будут последними в группе. Хотя свой шанс удивить получат, ведь могут вырвать очки против датчан на драйве от дебюта, а в последнем туре сыграют против фаворита группы – Бельгии, что к тому моменту может решить вопрос выхода в плей-офф. Финляндия – опасная команда, которая прикрывается серостью, держа финку в кармане. Им порой хватает одного подхода.

Эта сборная может пригодиться России по пути в плей-офф – например, сыграть вничью с датчанами, но уступить команде Черчесова. Или же создать сенсацию, навредить в очном матче второго тура. Нужно с большим уважением отнестись к дебютанту, что умеет отвечать ударом на удар и набрался смелости. Хотя в заявке много ребят финских матерей и заезжих отцов, в отсутствии патриотизма их никто не обвиняет.