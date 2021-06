Ключевой соперник сборной России. Команда Пукки побеждала Францию и мечтает стать новой Исландией

Дебютанта нужно обыграть, чтобы стало легче в Копенгагене.

Финляндия

Лучший результат на Евро: здесь и сейчас, впервые прошли отбор.

Результат на Евро-2016: сидели дома.

Исторический факт: Финляндия – один из двух дебютантов турнира, вместе с Северной Македонией. В прошлый раз на Евро было пятеро новичков, а команды из Исландии и из Уэльса зажгли.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения, Лихтенштейн.

Финляндия не прошла по квоте Лиги Наций, как некоторые неудачники традиционного отбора. «Суоми» вышли на Евро-2020 со второго места в группе с однозначным фаворитом. Италия одержала 10 побед в 10 матчах, а их преследователи обыгрывали друг друга. Финляндия влетала боснийцам 1:4, уступала грекам и дважды итальянцам, но одерживала ответные победы с ключевыми оппонентами. А дополнительно взяли шесть пунктов против Армении. История успеха, сваренная на отсутствии ничьих, только пан или пропал.

Соперники по группе Евро-2020: Бельгия, Россия, Дания.

Заявка на турнир

Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Йессе Йоронен («Брешиа», Италия), Анси Яааккола («Бристоль Роверс», Англия).

Защитники: Паулюс Араюри («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шонесси ( ХИК ), Йоона Тойвио («Хэкен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Роберт Иванов («Варта Познань», Польша), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Николай Алхо ( МТК , Венгрия), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед», США ), Пири Соири («Эсбьерг», Дания).

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США ), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Томас Лам («Зволле», Нидерланды), Тим Спарв («Ларисса», Греция), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Ласси Лаппалаинен («Монреаль», Канада).

Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия), Теему Пукки («Норвич», Англия).

Главный тренер: Маркку Канерва.

Мимо Евро: Литманен (50 лет человеку, слишком поздно случился прорыв для его участия), Хамалайнен ( КПР ), Риски ( ХИК ), Ассенун («Лахти»).

- Для Финляндии первое участие на Евро-2020 – большое спортивное событие. Не удивительно, что собрали тамошних знаменитостей и не только, чтобы представить заявку команды на финальную часть юбилейного кубка. Получилось прикольно и душевно:

𝐇𝐮𝐮𝐡𝐤𝐚𝐣𝐚𝐭 𝐤𝐢𝐬𝐨𝐢𝐡𝐢𝐧! | 𝐎𝐮𝐫 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐄𝐔𝐑𝐎𝟐𝟎𝟐𝟎! 🦉🇫🇮



Ensimmäistä kertaa. Koko Suomi on valmis yhteiseen matkaan.



For the first time! The whole of Finland is ready to get #EUROHyped!