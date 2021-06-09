Россия в погоне за эмоциями из 2008-го и 2018-го. Дзюба и Черчесов хотят доказать, что правда в победах

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вчера, 21:45

Не откажемся от еще одного полуфинала. Или на худой конец четвертьфинала.

Россия

Лучший результат на Евро: полуфинал (2008).

Результат на Евро-2016: последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией. Евро-2016 — турнир, который болельщикам сборной России не хочется вспоминать. А ведь после стартового матча с Англией, когда Василий Березуцкий забил в ворота родоначальников футбола на 90+2 минуте и вырвал вдохновляющую ничью, казалось, что удача будет сопутствовать команде Леонида Слуцкого. Не тут-то было.

Во втором туре сборная России проиграла Словакии (1:2), а на «десерт» было крупное поражение от Уэльса со счетом 0:3. В итоге сборная России оказалась в числе худших команд чемпионата Европы. Слуцкий принес извинения болельщикам за провальное выступление на Евро-2016 и вскоре покинул свой пост. Следующим тренером стал Станислав Черчесов, сохраняющий доверие по сей день.

Исторический факт: на 4 из 5 чемпионатах Европы сборная России не выходила из группы. Только на Евро-2008 под руководством Гуса Хиддинка наша команда вышла в плей-офф и даже обыграла в четвертьфинале сборную Голландии.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Сборная России одержала 8 побед в 10 матчах отборочной группы, пропустив в победных матчах только один гол, в гостях от сборной Шотландии. Зато команда Станислава Черчесова без особых шансов проиграла Бельгии в обоих матчах — 1:3 и 1:4, пропустив от «Красных Дьяволов» в семь раз больше, чем от всех остальных соперников вместе взятых. В финальной части Евро от группы «I», в которой выступала сборная России, сыграют три команды. Не только мы и бельгийцы, но и шотландцы, которые попали на Евро-2020 через стыки.

Соперники по группе Евро-2020: Бельгия, Дания, Финляндия.

- В финальной части Евро-2020 сборная России снова встретит на своем пути Бельгию, против которой уже играла в отборочной группе.

- Бельгийцы выиграли у сборной России все четыре официальных матча:

2:3 в финальной части ЧМ -2002

0:1 в финальной части ЧМ -2014

1:3 и 1:4 в отборе Евро-2020

- Сборные России и Дании встречались лишь однажды: в товарищеском матче 2012 года наша команда выиграла на «Паркене» (матч Евро-2020 против датчан состоится на этом же стадионе 21 июня) со счетом 2:0. По голу забили Широков и Аршавин. Юрий Жирков отыграл 63 минуты и отметился результативной передачей.

- Сборная России выиграла у Финляндии 4 из 4 матчей с общим счетом 15:1. Все игры — официальные, пересекались с финнами в отборочных циклах Евро-1996 и ЧМ -2010.

Заявка на турнир

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев ( ЦСКА ), Марио Фернандес ( ЦСКА ), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Максим Мухин ( ЦСКА ), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный ( ЦСКА ), Александр Соболев («Спартак»).

Тренер: Станислав Черчесов (Россия).

Мимо Евро: Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Фёдор Смолов («Локомотив»), Фёдор Чалов ( ЦСКА ), Роман Евгеньев («Динамо»), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Арсен Захарян («Динамо»).

- В составе сборной России только 4 футболиста (15.4%), выступающих за пределами родного чемпионата (Головин, Миранчук, Кудряшов и Черышев). Меньше легионеров на Евро-2020 только у Англии — 3, у Италии столько же.

- Получивший травму в товарищеском матче со сборной Болгарии Фёдор Кудряшов пропустит два стартовых матча Евро (против Бельгии и Финляндии), однако тренерский штаб не спешит вносить коррективы в заявку. Черчесов рассчитывает на опытного защитника в дальнейшем.

- Основным вратарем сборной России на Евро-2020 будет Антон Шунин. Первым номером в отборочных матчах был Гильерме, а незадолго до старта турнира Станислав Черчесов пытался уговорить Игоря Акинфеева возобновить международную карьеру.

- Черчесов не включил в заявку на Евро-2020 Федора Смолова, выбор в нападении ограничен тремя габаритными нападающими: Дзюба, Соболев, Заболотный.

- Судя по последним контрольным матчам, на чемпионате Европы сборная России будет использовать схему с тремя центральными защитниками.

Ориентировочный состав сборной России (3-4-2-1): Шунин — Семенов, Джикия, Дивеев — Фернандес, Зобнин, Оздоев, Жирков — Головин, Миранчук — Дзюба.

Задачи и перспективы

Министерство спорта и Российский Футбольный Союз поставили перед сборной России турнирную задачу на Евро-2020: выйти в плей-офф. Цель достаточно адекватная и достижимая, учитывая, что в 1/8 финала можно попасть даже с третьего места в квартете. Впрочем, испытывать судьбу не хотелось бы: нужно финишировать выше финнов и датчан, тем более со второй строчки можно попасть на Турцию, Уэльс или Швейцарию, если итальянцы не будут валять дурака в квартете «A». Можно будет помечтать о четвертьфинале и еще одной встрече с голландцами на этой стадии. Турнирная сетка может помочь сборной России задержаться на Евро, но приманить удачу можно только своей хорошей игрой и победами.