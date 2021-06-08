Единственный неожиданный участник чемпионата Европы. Забрали путёвку у Грузии, а Пандев в 37 лет попал на Евро

Северные македонцы сильнее, чем кажутся.
Северная Македония
Лучший результат на Евро: исторический первый выход в финальную часть.
Результат на Евро-2016: не прошли отбор.
Исторический факт: впервые в истории Лига Наций дарила путевки на Евро, и Северная Македония – счастливчик дивизиона С.
Путь на Евро-2020
Соперники по отборочной группе: Польша, Австрия, Словения, Израиль и Латвия.
В обычном отборе Северная Македония может похвастаться квартетом побед – обыграл Латвию (дважды), Словению и Израиль. Вроде бы ничего необычного, в прошлых квалификациях македонцы остались бы дома. Но вышли в финал четырех через Лигу Наций, обыграли Косово в полуфинале и огорчили Грузию в решающем матче, выиграв 1:0. Кварацхелия не сыграет на Евро-2020, зато есть шанс у Пандева.
Соперники по группе Евро-2020: Нидерланды, Украина, Австрия.
Заявка на турнир
Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса» Катокопиа), Ристо Янков («Работнички»).
Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («Фехервар»), Эгзон Бейтуляй («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Велкоски («Риека»), Эгзиян Алиоски («Лидс»).
Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Эльхиф Элмас («Наполи»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).
Нападающие: Даниел Аврамовски («Кайсериспор»), Горан Пандев («Дженоа»), Марьян Радески («Академия Пандев»), Александар Трайковски («Мальорка»), Иван Тричковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велкоски («Сараево»).
Главный тренер: Игор Ангеловски.
Мимо Евро: Несторовски («Удинезе»), Аманович («Тобол»), Станковски («Работнички»), Китановски («Шкупи»), Трайчевски («Работнички»).
- Северная Македония исключила из заявки опытного форварда Несторовски, когда тот после гола в матче отбора ЧМ-2022 подбежал к камере и выкрикивал оскорбления. Говорит, что отвечал на угрозы семье. Автора золотого гола Грузии вернули бы, но вмешалась травма – нападающего «Удинезе» на Евро не увидим.
- Горан Пандев – главная звезда македонского футбола. Греки в результате длительных переговоров убедили соседей изменить официальное название страны – добавить приставку Северная, а форвард «Дженоа» продолжал карьеру до 37 лет и отправился на первый для себя и сборной чемпионат Европы.
- Забавный факт – в заявке есть человек из клуба «Академия Пандева» — Марьян Радески, у Горана с 2010-го есть клуб на родине с его именем. Какой скромняга. Но куда чаще футболисты из Северной Македонии играют за пределами родины. Находят себя в Испании и Италии, им подходит тамошний футбол.
- А сборной подошел Игор Ангеловски – 45-летний наставник, у которого за плечами очень скромная карьера, зато целых шесть лет работы в национальной команде. После чемпионства с «Работничками» его забрали тренировать Пандева, и результат видим – были лишь вторыми в группе Лиги Наций после армян, но получили свою путевку в упрямой борьбе в финале четырех.
- У Северной Македонии была история с новой формой под Евро-2020 – фанатам не понравилось, что на майках нет традиционных красных и желтых цветов, ведь получили майку «Рубина» или «Торино» — гранатового цвета. Пришлось откатить назад, ведь поклонники у команды яркие, отстояли право «Красных львов» не менять цвета накануне исторического дебюта.
- Ангеловски за последние годы призвал под знамена Северной Македонии 68 футболистов, дал шанс всем, кому только мог. В результате получили 22 победы и 11 ничьих в 49 матчах, прекрасный результат для команды с таким уровнем исполнителей. Но они учатся, пользуясь тем, что есть возможность развиваться в зарубежных клубах.
- Появился тот же Элмас – 21-летнего хавбека Гаттузо постоянно выпускал на замену, парень сыграл более 700 минут в Серии А, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Пожалуй, самый интересный молодой игрок команды. Еще взяли Дарко Чурлинова из «Штутгарта», но у него пока три матча в сборной. Зато есть гол, забитый на днях в ворота Казахстана – разгромили соперника 4:0.
Ориентировочный состав Северной Македонии (3-5-2): Димитриевски – Ристевски (Ристовски), Велковски, Мислиу – Ристовски (Николов), Барди, Адеми, Элмас, Алиоски – Трайковски, Пандев.
Северной Македонии будет сложно в защите, поскольку квалифицированных игроков в обороне мало, а голландцы, украинцы и австрийцы умеют атаковать. Но если Димитриевски из «Райо Вальекано» выдаст лучшие матчи в жизни, а одна из контратак завершится так, как в поединке против Германии – в отборе ЧМ-2022 подопечные Ангеловски сенсационно обыграли немцев 1:2, то Северная Македония повлияет на распределение позиций в группе. Хотя эксперты по тамошнему футболу грамотно отмечают – состав так себе, а бойцовские качества все огрехи в тактике не компенсируют.
Задачи и перспективы
Отыграть в свое удовольствие. Понятно, что никто в Северной Македонии не рассчитывает на прорыв, но вспомните прошлый турнир и результаты Исландии или Уэльса. Сюрпризы на Евро – сплошь и рядом, сама сборная России как-то была неожиданным полуфиналистом. А поскольку из группы можно проскочить с третьего места при определенных раскладах, то для Северной Македонии матч против Австрии в первом туре – еще один большой финал после поединка с Грузией.
Иногда может хватить одной сенсации и упрямого матча против фаворита. С другой стороны, такие поединки, как против Германии, самим македонцам удаются крайне редко. То есть хорошая статистика Ангеловски завязана на создании Лиги Наций – отбирал очки у равных, и на том, что появилась уверенность в своих силах, связанная с более частными, чем раньше, победами. Если искать сборную, которой совсем нечего терять, то на Евро она одна – команда Пандева.
Прогноз «Соккер.ру»: удивят качеством борьбы – эта команда работает грамотнее, чем можно подумать, исходя из состава, но все-таки будут последними в квартете. Если австрийцы не допустят фатальную ошибку в первом туре, то остальные участники четверки последуют победному примеру.
Северная Македония – середняк, лишь 32-я сборная по рейтингу в зоне УЕФА, в обычной отборочной группе были третьими. Без Лиги Наций, где они не сумели опередить армян, их бы не увидели на турнире. Самое дебютное участие является дня них наградой за труд и старания.