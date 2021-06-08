Единственный неожиданный участник чемпионата Европы. Забрали путёвку у Грузии, а Пандев в 37 лет попал на Евро

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сегодня, 18:30

Северные македонцы сильнее, чем кажутся.

Северная Македония

Лучший результат на Евро: исторический первый выход в финальную часть.

Результат на Евро-2016: не прошли отбор.

Исторический факт: впервые в истории Лига Наций дарила путевки на Евро, и Северная Македония – счастливчик дивизиона С.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Польша, Австрия, Словения, Израиль и Латвия.

В обычном отборе Северная Македония может похвастаться квартетом побед – обыграл Латвию (дважды), Словению и Израиль. Вроде бы ничего необычного, в прошлых квалификациях македонцы остались бы дома. Но вышли в финал четырех через Лигу Наций, обыграли Косово в полуфинале и огорчили Грузию в решающем матче, выиграв 1:0. Кварацхелия не сыграет на Евро-2020, зато есть шанс у Пандева.

Соперники по группе Евро-2020: Нидерланды, Украина, Австрия.

Заявка на турнир

Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса» Катокопиа), Ристо Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («Фехервар»), Эгзон Бейтуляй («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Велкоски («Риека»), Эгзиян Алиоски («Лидс»).

Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски ( АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Эльхиф Элмас («Наполи»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), ﻿Милан Ристовски («Спартак» Трнава).

Нападающие: Даниел Аврамовски («Кайсериспор»), Горан Пандев («Дженоа»), Марьян Радески («Академия Пандев»), Александар Трайковски («Мальорка»), Иван Тричковски ( АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велкоски («Сараево»)﻿.

Главный тренер: Игор Ангеловски.

Мимо Евро: Несторовски («Удинезе»), Аманович («Тобол»), Станковски («Работнички»), Китановски («Шкупи»), Трайчевски («Работнички»).

- Северная Македония исключила из заявки опытного форварда Несторовски, когда тот после гола в матче отбора ЧМ -2022 подбежал к камере и выкрикивал оскорбления. Говорит, что отвечал на угрозы семье. Автора золотого гола Грузии вернули бы, но вмешалась травма – нападающего «Удинезе» на Евро не увидим.

- Горан Пандев – главная звезда македонского футбола. Греки в результате длительных переговоров убедили соседей изменить официальное название страны – добавить приставку Северная, а форвард «Дженоа» продолжал карьеру до 37 лет и отправился на первый для себя и сборной чемпионат Европы.

- Забавный факт – в заявке есть человек из клуба «Академия Пандева» — Марьян Радески, у Горана с 2010-го есть клуб на родине с его именем. Какой скромняга. Но куда чаще футболисты из Северной Македонии играют за пределами родины. Находят себя в Испании и Италии, им подходит тамошний футбол.

- А сборной подошел Игор Ангеловски – 45-летний наставник, у которого за плечами очень скромная карьера, зато целых шесть лет работы в национальной команде. После чемпионства с «Работничками» его забрали тренировать Пандева, и результат видим – были лишь вторыми в группе Лиги Наций после армян, но получили свою путевку в упрямой борьбе в финале четырех.

- У Северной Македонии была история с новой формой под Евро-2020 – фанатам не понравилось, что на майках нет традиционных красных и желтых цветов, ведь получили майку «Рубина» или «Торино» — гранатового цвета. Пришлось откатить назад, ведь поклонники у команды яркие, отстояли право «Красных львов» не менять цвета накануне исторического дебюта.

- Ангеловски за последние годы призвал под знамена Северной Македонии 68 футболистов, дал шанс всем, кому только мог. В результате получили 22 победы и 11 ничьих в 49 матчах, прекрасный результат для команды с таким уровнем исполнителей. Но они учатся, пользуясь тем, что есть возможность развиваться в зарубежных клубах.

- Появился тот же Элмас – 21-летнего хавбека Гаттузо постоянно выпускал на замену, парень сыграл более 700 минут в Серии А, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Пожалуй, самый интересный молодой игрок команды. Еще взяли Дарко Чурлинова из «Штутгарта», но у него пока три матча в сборной. Зато есть гол, забитый на днях в ворота Казахстана – разгромили соперника 4:0.

Ориентировочный состав Северной Македонии (3-5-2): Димитриевски – Ристевски (Ристовски), Велковски, Мислиу – Ристовски (Николов), Барди, Адеми, Элмас, Алиоски – Трайковски, Пандев.

Северной Македонии будет сложно в защите, поскольку квалифицированных игроков в обороне мало, а голландцы, украинцы и австрийцы умеют атаковать. Но если Димитриевски из «Райо Вальекано» выдаст лучшие матчи в жизни, а одна из контратак завершится так, как в поединке против Германии – в отборе ЧМ -2022 подопечные Ангеловски сенсационно обыграли немцев 1:2, то Северная Македония повлияет на распределение позиций в группе. Хотя эксперты по тамошнему футболу грамотно отмечают – состав так себе, а бойцовские качества все огрехи в тактике не компенсируют.

Задачи и перспективы

Отыграть в свое удовольствие. Понятно, что никто в Северной Македонии не рассчитывает на прорыв, но вспомните прошлый турнир и результаты Исландии или Уэльса. Сюрпризы на Евро – сплошь и рядом, сама сборная России как-то была неожиданным полуфиналистом. А поскольку из группы можно проскочить с третьего места при определенных раскладах, то для Северной Македонии матч против Австрии в первом туре – еще один большой финал после поединка с Грузией.

Иногда может хватить одной сенсации и упрямого матча против фаворита. С другой стороны, такие поединки, как против Германии, самим македонцам удаются крайне редко. То есть хорошая статистика Ангеловски завязана на создании Лиги Наций – отбирал очки у равных, и на том, что появилась уверенность в своих силах, связанная с более частными, чем раньше, победами. Если искать сборную, которой совсем нечего терять, то на Евро она одна – команда Пандева.

Прогноз «Соккер.ру»: удивят качеством борьбы – эта команда работает грамотнее, чем можно подумать, исходя из состава, но все-таки будут последними в квартете. Если австрийцы не допустят фатальную ошибку в первом туре, то остальные участники четверки последуют победному примеру.