Милан и ребята. Мартовские обидчики сборной России попытаются выжить в группе с испанцами, шведами и поляками

1623056143

сегодня, 11:55

Словакия — аутсайдер квартета.

Словакия

Лучший результат на Евро: 1/8 финала (2016).

Результат на Евро-2016: 1/8 финала (проиграли сборной Германии — 0:3). На своем дебютном чемпионате Европы сборная Словакии попала в одну группу с Англией, Уэльсом и Россией. Пропустив вперед обе британские команды, словаки набрали 4 очка, опередили команду Леонида Слуцкого и вышли в плей-офф с третьего места, воспользовавшись особенностями формулы проведения турнира. В 1/8 турнира Гамшик и Ко без особых шансов проиграли немцам — 0:3, причем уступали в счете уже с 8-й минуты матча.

Исторический факт: Евро-2020 станет всего лишь третьим крупным турниром для сборной Словакии. В обоих предыдущих случаях «Словацкие соколы» непременно выходили из группы и сходили с дистанции на стадии 1/8 финала. Так было и на Евро-2016, и на ЧМ -2010, где словаки опередили Италию и Новую Зеландию в группе, а потом уступили Нидерландам в первом раунде плей-офф.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Хорватия, Уэльс, Венгрия, Азербайджан.

Соперники по стыкам: Ирландия, Северная Ирландия.

Сборная Словакии не сумела попасть на Евро-2020 через традиционный отбор, хотя вела борьбу за прямую путевку до последнего тура, однако Хорватия и Уэльс в итоговом зачете оказались выше, а «Соколы» отстали от второй строчки на одно очко. Зато словаки попали в стыковые матчи, хотя язык не повернется сказать, что они заслужили свой шанс.

В Лиге Наций 2018/19 сборная Словакии финишировала на последнем месте в группе с Украиной и Чехией, но благодаря тому, что большинство команд Лиги B завоевали путевки на Евро-2020 через отбор, в стыки отправились, по сути, двойные неудачники, которые не выполнили турнирные задачи ни в квалификации, ни в Лиге Наций.

Зато сборная Словакии включилась на стыковые матчи: Ирландия была сломлена в серии пенальти, а Северная Ирландия — в дополнительное время. Счастливое стечение обстоятельств и победы в двух упорных противостояниях с кельтскими дружинами обеспечили словакам попадание на Евро-2020, где их не ждали. Достигли пункта назначения окольными путями.

Соперники по группе Евро-2020: Испания, Швеция, Польша.

- С испанцами сборная Словакии встречалась в отборе Евро-2016, и тогда «Соколы» обменялись с «Красной Фурией» домашними победами, а в итоговой таблице эти команды заняли две верхние строчки.

- Словаки никогда не обыгрывали сборную Швеции: в шести матчах у скандинавов 3 победы и 3 ничьи.

- Словакия дважды обыграла Польшу (1:0 и 2:1) в отборочном турнире ЧМ -2010. По итогам того отбора сборная Словакии заняла первое место и впервые в своей истории квалифицировалась на крупный турнир.

Заявка на турнир

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Душан Куцяк («Лехия»).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Любомир Шатка («Лех»), Денис Вавро («Уэска»), Милан Шкриньяр («Интер»), Томаш Губочан («Омония»), Давид Ханко («Спарта» Прага), Мартин Косчельник («Слован»), Мартин Вальент («Мальорка»).

Полузащитники: Марек Гамшик («Гетеборг»), Станислав Лоботка («Наполи»), Патрик Грошовски («Генк»), Юрай Куцка («Парма»), Ондрей Дуда («Кельн»), Владимир Вайсс («Слован»), Ласло Бенес («Аугсбург»), Лукаш Хараслин («Сассуоло»), Якуб Громада («Сассуоло»), Томаш Суслов («Гронинген»), Ян Грегуш («Миннесота»).

Нападающие: Михал Дюриш («Омония»), Роберт Боженик («Фейеноорд»), Роберт Мак («Ференцварош»), Иван Шранц («Яблонец»).

Тренер: Стефан Таркович (Словакия).

Мимо Евро: Альберт Руснак («Реал Солт-Лейк Сити»), Николас Шпалек («Брешиа»).

- Из отборочной группы «E», в которой выступала Словакия, в финальную часть Евро-2020 попали 4 из 5 команд: Хорватия и Уэльс квалифицировались как победители группы, а Словакия и Венгрия проползли на чемпионат через стыки. И только Азербайджан никуда не попал.

- Сборная Словакии входит в четверку участников Евро-2020 с самыми дешевыми составами.

- «Словацкие Соколы» являются соперниками сборной России по отборочной группе ЧМ -2022 и уже успели больно клюнуть команду Станислава Черчесова: мартовский матч в Трнаве завершился победой хозяев со счетом 2:1.

- Марек Гамшик до сих пор в строю, но главная звезда сборной Словакии сегодня — центральный защитник Милан Шкриньяр, который в завершившемся сезоне выиграл Скудетто в составе «Интера».

- Действующих футболистов российских клубов в составе сборной Словакии нет, зато есть бывшие: Томаш Губочан играл в РПЛ за «Зенит» и «Динамо», Роберт Мак — только за «Зенит», оба становились чемпионами России. Заезжал в наши края и Михал Дюриш, забивший несколько голов за «Оренбург».

Ориентировочный состав сборной Словакии (4-2-3-1): Дубравка — Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан — Грошовски, Куцка — Дуда, Гамшик, Мак — Дюриш.

Задачи и перспективы

Сборной Словакии хочется поддерживать добрую традицию выходить из группы на каждом своем крупном турнире, однако в распоряжении Стефана Тарковича объективно один из слабейших составов на Евро-2020. Выход в плей-офф станет для Словакии огромным успехом, и это максимальная задача, которую может ставить перед собой эта команда. Накануне Евро-2016 в словаков тоже не очень верили, во многих прогнозах отправляли на последнее место в квартете с Англией, Уэльсом и Россией, но тогда «Соколы» зацепились за свой шанс. Если у Швеции или Польши не пойдет игра на турнире, а сами словаки не исчерпали запас удачи по пути на Евро, они могут снова оказаться в 1/8, куда иногда пускают и с третьей строчки.

Прогноз «Соккер.ру»: изначальные шансы Испании, Польши и Швеции выглядят предпочтительнее, поэтому определяем словаков на последнюю строчку, помня, что им не впервые опровергать пессимистичные прогнозы.