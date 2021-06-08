Уэльс потерял Гиггза из-за криминала, ставит на Бэйла и молодёжь. Сенсация Евро-2016 снова в ударе

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сегодня, 13:00

Единственная сборная, где 26 легионеров.

Уэльс

Лучший результат на Евро: полуфинал в 2016-м.

Результат на Евро-2016: тот самый полуфинал, когда уступили лишь будущим чемпионам — португальцам.

Исторический факт: прошлая финальная часть Евро была дебютной для Уэльса. Они и на чемпионат мира попали лишь раз – самая скромная из британских сборных по результатам.

Путь на Евро-2020

Соперники по отборочной группе: Хорватия, Венгрия, Словакия, Азербайджан.

Уникальная группа, только азербайджанцы не попали в итоге на Евро-2020. Уэльс уступил на выезде хорватам и венграм, но набирал очки против этих соперников в домашних матчах. Решающими стали дебютная победа над Словакией и финальная над Венгрией. Опередили первых на один пункт, вторых – на два. Зато не нервничали в стыках через Лигу Наций.

Соперники по группе Евро-2020: Италия, Швейцария, Турция.

Заявка на турнир

Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).

Защитники: Итан Ампаду («Челси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Джо Родон («Тоттенхэм»), Крис Мепхэм («Борнмут»), Кристофер Гантер («Чарльтон»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Коннор Робертс («Суонси»), Бен Кабанго («Суонси»), Том Локайер («Лутон Таун»).

Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити»), Джо Моррелл («Лутон»), ﻿Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Джонни Уильямс («Кардифф Сити»), Арон Рэмзи («Ювентус»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Харри Уилсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Киффер Мур («Кардифф Сити»)﻿, Гарет Бейл («Реал»), Тайлер Робертс («Лидс»), Дэниэл Джеймс («Манчестер Юнайтед»)

Главный тренер: Райан Гиггз.

Мимо Евро: Райан Гиггз (смотрите ниже), Матондо («Шальке»), Лоуренс («Санкт-Паули»), Томас ( КПР ), Харрис («Кардифф»).

- Личная жизнь Гиггза — хулиганская. Не только потому, что изменял жене с кучей женщин и супругой родного брата. Теперь Райан обвиняется в нанесении телесных повреждений двум женщинам. Одну, будучи пьяным, якобы бил головой о стену. Вину отрицает, но дело дошло до суда, а Уэльс отстранил Райана от работы.

- Многие фанаты за то, чтобы Гиггз ушел в отставку. В Уэльсе прекрасно знают, как личная жизнь мешает Райану развивать карьеру тренера (чудит явно не на трезвую голову), призывали легенду поставить интересы страны на первое место хотя бы раз и просто уйти. Пока отставки не было, Футбольная ассоциация взяла паузу, но сборной на Евро-2020 будет руководить Роберт Пейдж при помощи Альберта Стейвенберга.

- Их можно назвать второй командой Англии. Не оскорбление, а констатация – 9 игроков команды родились в соседней стране, могли выступить за команду Саутгейта. Например, Бэйл родом из Кардиффа, но ему предлагали перейти в сборную Англии, ведь бабушка оттуда родом. Но Гарет – патриот Уэльса, наотрез отказался. Валлийцы, в отличие от ирландцев, реже выбирали более статусную команду, имея на это право.

- Многие кивают на Францию, когда говорят о сборной с «легионерами», но у Дешама в составе лишь трое родились за пределами страны. Тогда как у Уэльса, кроме 9 человек из Англии, есть также Норрингтон-Дэвис, появившийся на свет в Саудовской Аравии, и Адам Дэвис – уроженец Германии. Их отцы служили за рубежом, для семей военных рождение детей в разных уголках мира – обычная практика.

- Все 26 футболистов сборной Уэльса не играют в валлийских лигах, ведь те слабые, а лучшие тамошние клубы давно выступают в чемпионатах Англии. Похожая ситуация с легионерами у словаков, финнов, австрийцев, шведов, бельгийцев и северных македонцев, но лишь Уэльс представил 26 игроков без практики игры в национальной лиге. Зато школа АПЛ у многих, а за пределами острова играет только Рэмси – в «Ювентусе».

- Именитой команду не назвать, но Хеннесси, Гантер, Аллен, Рэмси и Бэйл под руководством Криса Коулмана вышли в полуфинал Евро-2016. За пять лет состав серьезно омолодился, бывший наставник ушел еще в 2017-м, а Гиггз уже три года выбирает молодежь. Зато в наследство от полуфинала Евро им осталась схема с тремя центральными. Видим широкую игру, активную тройку в атаке. Команда крепкая, а Бэйл – ее двигатель.

- Анчелотти сразу связался с Гаретом, поэтому капризный вингер вроде бы передумал завершать карьеру после Евро. В любом случае хочет сыграть на турнире со всех сил. Мотивацию в сборной не ищет, как в клубах. Бэйл честен с Уэльсом – помогал ассистами в Лиге Наций, приложился к победе над чехами в отборе к ЧМ -2021. Не тот, что был пять лет назад, но опыт присутствует. Если тренеры подготовят его физически – будет главной звездой команды.

Ориентировочный состав Уэльса (3-4-3): Уорд (Хеннесси) – Мепхэп (Гантер, Ампаду), Родон, Кабанго – Робертс, Ампаду (Аллен), Рэмзи, Н. Уильямс (Дэвис) – Бэйл, Уилсон, Джеймс.

Во-первых, почти никого из основы на Евро-2016 не осталось. Прошло много времени, а тот состав был возрастным. Во-вторых, Гиггз не ломал схему – Уэльс упрямый, неудобный, агрессивный и умеет побеждать. Выигрывали у чехов, финнов, ирландцев и болгар. Уступали бельгийцам, но это не грех в современном мире сборных. Выделить можно 21-летнего Бена Кабанго – интересный защитник, хотя ему еще надо пробиться в основу. А вот Ампаду из «Челси», что бегал за «Шеффилд Юнайтед» — игрок старта, причем в сборной бывший бек научился играть в полузащите.

Задачи и перспективы

Уэльс оказался в группе, где есть однозначный пока фаворит – Италия, и три классные, но разные команды. Валлийцев и турецкую сборную объединяет ставка на молодежь вперемешку с ветеранами, а швейцарцы – одна из самых рейтинговых сборных мира, побеждают часто, на зависть остальным. Уэльс может как стать четвертым, так и выйти в плей-офф со второго места. Кстати, если Россия будет на той же позиции в своей группе, то ей достанется именно команда из квартета с Италией. Возможна третья серия блокбастера после клича Евсеева и ответного разгрома на Евро-2016.

Прогноз «Соккер.ру»: кому-то надо быть последним в этой группе. Возможно, швейцарцам в этот раз не повезет – удивят плохим выступлением, но если Уэльс проиграет в первом матче этому сопернику, то легко могут финишировать четвертыми. Хотя покажут упрямый, немножко прямолинейный футбол, команда не звездная, но крепкая.