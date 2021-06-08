Уэльс потерял Гиггза из-за криминала, ставит на Бэйла и молодёжь. Сенсация Евро-2016 снова в ударе

Единственная сборная, где 26 легионеров.
Уэльс
Лучший результат на Евро: полуфинал в 2016-м.
Результат на Евро-2016: тот самый полуфинал, когда уступили лишь будущим чемпионам — португальцам.
Исторический факт: прошлая финальная часть Евро была дебютной для Уэльса. Они и на чемпионат мира попали лишь раз – самая скромная из британских сборных по результатам.
Путь на Евро-2020
Соперники по отборочной группе: Хорватия, Венгрия, Словакия, Азербайджан.
Уникальная группа, только азербайджанцы не попали в итоге на Евро-2020. Уэльс уступил на выезде хорватам и венграм, но набирал очки против этих соперников в домашних матчах. Решающими стали дебютная победа над Словакией и финальная над Венгрией. Опередили первых на один пункт, вторых – на два. Зато не нервничали в стыках через Лигу Наций.
Соперники по группе Евро-2020: Италия, Швейцария, Турция.
Заявка на турнир
Вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Сток Сити»).
Защитники: Итан Ампаду («Челси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Джо Родон («Тоттенхэм»), Крис Мепхэм («Борнмут»), Кристофер Гантер («Чарльтон»), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед»), Неко Уильямс («Ливерпуль»), Коннор Робертс («Суонси»), Бен Кабанго («Суонси»), Том Локайер («Лутон Таун»).
Полузащитники: Джо Аллен («Сток Сити»), Джо Моррелл («Лутон»), Мэтью Смит («Манчестер Сити»), Джонни Уильямс («Кардифф Сити»), Арон Рэмзи («Ювентус»), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед»), Рубин Колуилл («Кардифф Сити»), Дэвид Брукс («Борнмут»), Харри Уилсон («Ливерпуль»).
Нападающие: Киффер Мур («Кардифф Сити»), Гарет Бейл («Реал»), Тайлер Робертс («Лидс»), Дэниэл Джеймс («Манчестер Юнайтед»)
Главный тренер: Райан Гиггз.
Мимо Евро: Райан Гиггз (смотрите ниже), Матондо («Шальке»), Лоуренс («Санкт-Паули»), Томас (КПР), Харрис («Кардифф»).
- Личная жизнь Гиггза — хулиганская. Не только потому, что изменял жене с кучей женщин и супругой родного брата. Теперь Райан обвиняется в нанесении телесных повреждений двум женщинам. Одну, будучи пьяным, якобы бил головой о стену. Вину отрицает, но дело дошло до суда, а Уэльс отстранил Райана от работы.
- Многие фанаты за то, чтобы Гиггз ушел в отставку. В Уэльсе прекрасно знают, как личная жизнь мешает Райану развивать карьеру тренера (чудит явно не на трезвую голову), призывали легенду поставить интересы страны на первое место хотя бы раз и просто уйти. Пока отставки не было, Футбольная ассоциация взяла паузу, но сборной на Евро-2020 будет руководить Роберт Пейдж при помощи Альберта Стейвенберга.
- Их можно назвать второй командой Англии. Не оскорбление, а констатация – 9 игроков команды родились в соседней стране, могли выступить за команду Саутгейта. Например, Бэйл родом из Кардиффа, но ему предлагали перейти в сборную Англии, ведь бабушка оттуда родом. Но Гарет – патриот Уэльса, наотрез отказался. Валлийцы, в отличие от ирландцев, реже выбирали более статусную команду, имея на это право.
- Многие кивают на Францию, когда говорят о сборной с «легионерами», но у Дешама в составе лишь трое родились за пределами страны. Тогда как у Уэльса, кроме 9 человек из Англии, есть также Норрингтон-Дэвис, появившийся на свет в Саудовской Аравии, и Адам Дэвис – уроженец Германии. Их отцы служили за рубежом, для семей военных рождение детей в разных уголках мира – обычная практика.
- Все 26 футболистов сборной Уэльса не играют в валлийских лигах, ведь те слабые, а лучшие тамошние клубы давно выступают в чемпионатах Англии. Похожая ситуация с легионерами у словаков, финнов, австрийцев, шведов, бельгийцев и северных македонцев, но лишь Уэльс представил 26 игроков без практики игры в национальной лиге. Зато школа АПЛ у многих, а за пределами острова играет только Рэмси – в «Ювентусе».
- Именитой команду не назвать, но Хеннесси, Гантер, Аллен, Рэмси и Бэйл под руководством Криса Коулмана вышли в полуфинал Евро-2016. За пять лет состав серьезно омолодился, бывший наставник ушел еще в 2017-м, а Гиггз уже три года выбирает молодежь. Зато в наследство от полуфинала Евро им осталась схема с тремя центральными. Видим широкую игру, активную тройку в атаке. Команда крепкая, а Бэйл – ее двигатель.
- Анчелотти сразу связался с Гаретом, поэтому капризный вингер вроде бы передумал завершать карьеру после Евро. В любом случае хочет сыграть на турнире со всех сил. Мотивацию в сборной не ищет, как в клубах. Бэйл честен с Уэльсом – помогал ассистами в Лиге Наций, приложился к победе над чехами в отборе к ЧМ-2021. Не тот, что был пять лет назад, но опыт присутствует. Если тренеры подготовят его физически – будет главной звездой команды.
Ориентировочный состав Уэльса (3-4-3): Уорд (Хеннесси) – Мепхэп (Гантер, Ампаду), Родон, Кабанго – Робертс, Ампаду (Аллен), Рэмзи, Н. Уильямс (Дэвис) – Бэйл, Уилсон, Джеймс.
Во-первых, почти никого из основы на Евро-2016 не осталось. Прошло много времени, а тот состав был возрастным. Во-вторых, Гиггз не ломал схему – Уэльс упрямый, неудобный, агрессивный и умеет побеждать. Выигрывали у чехов, финнов, ирландцев и болгар. Уступали бельгийцам, но это не грех в современном мире сборных. Выделить можно 21-летнего Бена Кабанго – интересный защитник, хотя ему еще надо пробиться в основу. А вот Ампаду из «Челси», что бегал за «Шеффилд Юнайтед» — игрок старта, причем в сборной бывший бек научился играть в полузащите.
Задачи и перспективы
Уэльс оказался в группе, где есть однозначный пока фаворит – Италия, и три классные, но разные команды. Валлийцев и турецкую сборную объединяет ставка на молодежь вперемешку с ветеранами, а швейцарцы – одна из самых рейтинговых сборных мира, побеждают часто, на зависть остальным. Уэльс может как стать четвертым, так и выйти в плей-офф со второго места. Кстати, если Россия будет на той же позиции в своей группе, то ей достанется именно команда из квартета с Италией. Возможна третья серия блокбастера после клича Евсеева и ответного разгрома на Евро-2016.
Прогноз «Соккер.ру»: кому-то надо быть последним в этой группе. Возможно, швейцарцам в этот раз не повезет – удивят плохим выступлением, но если Уэльс проиграет в первом матче этому сопернику, то легко могут финишировать четвертыми. Хотя покажут упрямый, немножко прямолинейный футбол, команда не звездная, но крепкая.