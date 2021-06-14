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Аргентина – Чили: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:03

Аргентина

Серия без поражений Аргентины достигла 13 поединков. В этот период команда одержала семь побед и шесть раз сыграла вничью. Две последних игры сборная провела в квалификации к ЧМ-2022, завершив оба матча вничью – Чили (1:1) и Колумбия (2:2).

Отметим, что в четырех из пяти прошлых матчах Аргентины голами отличались обе команды. Также стоит обратить внимание, что в пяти поединках данной серии сборная не пропускала больше одного гола.

Чили

В пассиве Чили три поражения в 10 предыдущих играх во всех турнирах. В отборочном цикле к Чемпионату Мира команда проиграла в гостях Венесуэле (1:2) и Уругваю (1:2). В двух предыдущих играх квалификации чилийцы сыграли вничью с Аргентиной и Боливией (1:1).

Обмен голами случался в четырех предыдущих матчах сборной Чили. Также команде не забивала больше одного гола в трех из четырех прошлых играх.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Аргентина – 1.719
  • Ничья – 3.740
  • Победит Чили – 5.700

Статистика

  • Аргентина и Чили забивали друг другу в 2 из 3 прошлых встречах
  • Аргентина не проигрывала Чили в 10 предыдущих поединках
  • Чили не побеждал в 7 из 10 последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку на «обе забьют – да» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.100. Аргентина и Чили совсем недавно сыграли вничью 1:1. Кроме того, в последних матчах обеих сборных эта ставка регулярно проходила.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Чили
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