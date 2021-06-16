Хорватия – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:16

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия – Чехия, который состоится 18 июня 2021 года.

Хорватия

Хорватия начала европейский турнир с минимального поражения от Англии. Сборная долго сдерживала атаки соперника, но все же пропустила единственный гол в матче после перерыва (0:1).

Это поражение стало для хорватов шестым за последние 10 игр во всех соревнованиях. При этом, сборная не забивала больше одного гола в трех предыдущих поединках, в которых также прошла ставка на ТМ(2,5).

Чехия

Чехия удачно начала Чемпионат Европы, одолев сборную Шотландии со счетом 2:0. Эта победа стала для сборной пятой в 10 предыдущих играх во всех соревнованиях, а набранные три очка максимально приблизили команды к выходу в раунд плей-офф.

Два последних поражения Чехии случились во встрече против Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ -2022, и в товарищеском матче против сборной Италии (0:4) перед стартом Евро-2020.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 2.180

Ничья – 3.470

Победит Чехия – 3.620

Статистика

Хорватия не уступала Чехии в очных встречах – одна победа и одна ничья

В 2 очных встречах соперников прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) Хорватия пропускала голы в 3 последних поединках во всех турнирах

Прогноз

Разместить ставку с условием «Чехия забьет» букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.521. Хорватия сейчас ненадежно действует в защите, а Чехия показала достойную игру в атаке в стартовом матче Евро-2020.