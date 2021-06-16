Бразилия – Перу: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:05

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч группового этапа Кубка Америки Бразилия – Перу, который состоится 18 июня 2021 года.

Бразилия

Бразилия, которая считается главным фаворитом Кубка Америки, успешно начала групповую стадию турнира. В первой игре сборная разгромила Венесуэлу, отправив в ворота соперника три безответных гола (3:0).

Эта виктория стала для Бразилии восьмой подряд во всех турнирах. Отметим. Что в пяти последних играх бразильская защита не пропускала голы.

Перу

Перу, в отличие от своего ближайшего соперника, проведет первый матч в группе B. Перед стартом турнира сборная провела два матча в рамках квалификации ЧМ -2022, в которой ей удалось набрать три очка.

После крупного поражения от Колумбии (0:3) перуанцы добились гостевой победы над сборной Эквадора (2:1). Отметим, что Перу пассивно действовал в атаке в последних играх, забив за четыре матча всего два мяча.

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.221

Ничья – 7.320

Победит Перу – 13.220

Статистика

Бразилия побеждала Перу в 4 из 5 прошлых встречах

В 3 из 4 прошлых играх между Бразилией и Перу выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Бразилия побеждала и не пропускала в 7 из 8 предыдущих поединках во всех турнирах

Прогноз

Сыграть ставку на победу Бразилии с форой (-1,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.641. Бразильская сборная сейчас надежно обороняется, а у Перу есть заметные проблемы с атакой. Поэтому, хозяевам турнира не составит труда оформить победу с таким преимуществом.