«Парма» ждала Буффона 20 лет, Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10. Пополнение в списке долгожданных возвращений

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вчера, 12:16

Истории, которые всегда трогают фанатов.

На этой неделе состоялось сразу два очаровательных возвращения в Италии и Англии. «Соккер.ру» не упускает возможности рассказать о футболистах, которые «вернулись домой» после продолжительных странствий.

Джанлуиджи Буффон (Италия) — вернулся в «Парму» 20 лет спустя

Джиджи играет в футбол на высочайшем уровне уже четверть века, еще в 90-е он добился заметных успехов в составе чудесной «Пармы», за которую играл вместе с Лилианом Тюрамом, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном, Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо. Яркая команда Альберто Малезани выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также взяла Кубок УЕФА , разбив в «Лужниках» со счетом 3:0 подвернувшийся в финале «Марсель» с Бланом и Пиресом.

В 2001-м на тот момент 23-летний Буффон за рекордные 75 миллиардов лир (около 53 млн евро) перебрался в «Ювентус», с которым выиграл 10 Скудетто, трижды добирался до финалов Лиги чемпионов и даже совершил путешествие в Серию B. Теперь Джиджи сыграет во втором дивизионе за свой родной клуб: «крестоносцы» вылетели из элиты по итогам сезона 2020/21. Кто-то из тифози «Пармы» переживал за Буффона еще мальчишкой, увидев ролик о возвращении Супермена, эти повзрослевшие на 20 лет главы семейств и успешные мужчины наверняка не смогли сдержать эмоций.

Эшли Янг (Англия) — вернулся в «Астон Виллу» 10 лет спустя

Янг — воспитанник «Уотфорда», но во весь голос Эшли заявил о себе уже в футболке «Астон Виллы», за которую провел пять лет (2006-2011), в этом клубе он вырос в большого футболиста, удостоившегося приглашения в «Манчестер Юнайтед» от Алекса Фергюсона. Потом в его карьере был еще один великий клуб — «Интер», так что последние 10 лет пролетели незаметно. Теперь Эшли возвращается в «Астон Виллу», за которую в прошлом уже провел 190 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 59 ассистов:

Как только я услышал об интересе со стороны «Астон Виллы», то сразу обратился к своему агенту: «Сделай эту сделку, сделай все, что можешь, чтобы этот переход состоялся».

"When I heard of the interest from Aston Villa, it was straight to my agent ‘get a deal done, whatever you can, get a deal done’.” 💜💙 — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 17, 2021

Андреас Бреме (Германия) — вернулся в «Кайзерслаутерн» 7 лет спустя

Автор победного гола в финале ЧМ -1990 отыграл за «Кайзерслаутерн» в общей сложности 10 лет, которые были разделены семью богатыми на трофеи сезонами за «Баварию», «Интер» и «Реал Сарагосу». Но как же красиво завершил карьеру Бреме: в сезоне 1996/97 Андреас помог «Кайзерслаутерну» вернуться в Бундеслигу, которую «Дьяволы» сразу сенсационно выиграли.

Дунга (Бразилия) — вернулся в «Интернасьонал» 15 лет спустя

Победитель чемпионата мира 1994 года — выпускник школы «Интернасьонала», с этим клубом он подписал первый профессиональный контракт в 17 лет, но в 1984-м покинул «Интер», после чего играл за другие бразильские клубы, провел шесть лет в Италии, пару сезонов в «Штутгарте», даже добился популярности в Японии. На финише карьеры уже 36-летний Дунга заключил последний контракт в своей карьере с родным «Интернасьоналом».

Андреас Меллер (Германия) — вернулся в «Айнтрахт» Ф 11 лет спустя

Еще один чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ дважды возвращался к родным пенатам. Меллер — воспитанник франкфуртского «Айнтрахта», откуда его еще в 20 лет забрала дортмундская «Боруссия», однако два года спустя Андреас вернулся во Франкфурт в статусе новоиспеченного чемпиона мира. Следующий отъезд был продолжительнее, за 11 лет Меллер поиграл за «Ювентус», снова дортмундскую «Боруссию» и «Шальке», но повесил бутсы на гвоздь в родном «Айнтрахте».

Руй Кошта (Португалия) — вернулся в «Бенфику» 12 лет спустя

Кошта отсутствовал в Лиссабоне 12 лет, но не терял времени даром: этот внушительный отрезок карьеры он разделил между двумя итальянскими клубами — «Фиорентиной» и «Миланом», с которыми завоевал многочисленные награды, в том числе стал победителем Лиги чемпионов.

Хуан Карлос Валерон (Испания) — вернулся в «Лас-Пальмас» 16 лет спустя

Еще одна уникальная история. Валерона многие запомнили по выступлениям за «Депортиво», где хавбек провел 13 лет, но в его сердце другой клуб — «Лас-Пальмас». В 2013 году Хуан Карлос собирался завершить карьеру, даже объявил об этом, но потом соблазнился перспективой снова надеть футболку родного клуба с Канарских островов. И задержался в футболе еще на три года, причем поучаствовал в переходе островитян из Сегунды в Примеру.

Диего Марадона (Аргентина) — вернулся в «Бока Хуниорс» 13 лет спустя

Марадона провел в «Боке» великолепные полтора года — с февраля 1981-го по лето 1982 года, после чего отправился покорять Европу, где присоединился к «Барселоне». Потом в карьере великого были «Наполи» и «Севилья», победа на чемпионате мира с «Рукой Бога» и другие менее приятные приключения. Чтобы снова сыграть за родной клуб в 1995 году, Диего Армандо возобновил карьеру в 35 лет. Конечно, это было волшебство.

Робин ван Перси (Нидерланды) — вернулся в «Фейеноорд» 14 лет спустя

В своем первом профессиональном сезоне Робин ван Перси выиграл с «Фейеноордом» Кубок УЕФА , причем финальный матч против дортмундской «Боруссии» 18-летний форвард начал в стартовом составе, не имея на тот момент забитых мячей на взрослом уровне. Голы пришли в следующих двух сезонах, после чего Робин сменил Роттердам на Лондон, где надолго задержался в «Арсенале», пока не отправился в МЮ за пресловутой «медалью АПЛ ». Перед долгожданным возвращением в «Фейеноорд» поиграл за «Фенербахче», а в своем последнем сезоне за родной клуб забил 23 гола.

Хенрик Ларссон (Швеция) — вернулся в «Хельсингборг» 14 лет спустя

У Ларссона-старшего в карьере есть и более выдающееся возвращение: за свой первый клуб «Хегаборг» он сыграл через 21 год после того, как отправился в большое плавание. Но это все-таки любительская команда, так что Хенрик в ней может сыграть и в 50 лет, если сильно захочет. За «Хельсингборг» легендарный шведский форвард выступал до большой карьеры в «Фейеноорде», «Селтике» и «Барселоне», а в 35 лет вернулся в эту команду и был в таком порядке, что сэр Алекс Фергюсон даже позвал Ларссона в аренду в МЮ .

Марк Овермарс (Нидерланды) — вернулся в «Гоу Эхед Иглс» 17 лет спустя

Вся карьера реактивного голландца, а ныне спортивного директора «Аякса», прошла на высшем уровне: Марк играл в Эре за «Виллем II» и «Аякс», за «Арсенал» в АПЛ , за «Барселону» в испанской Примере. Исключения составляют только первый и последние сезоны, которые Овермарс провел во второй голландской лиге, защищая цвета воспитавшей его команды — «Гоу Эхед Иглс».

Андрей Шевченко (Украина) — вернулся в «Динамо» К 10 лет спустя

В конце 90-х Шевченко феерил в Киеве под началом Валерия Лобановского, «Динамо» тогда выходило в полуфинал Лиги чемпионов, после которого Андрей и отправился покорять Европу. Шева стал звездой «Милана» и ошибся с переходом в «Челси», а когда форвард 10 лет спустя вернулся на родину, «Динамо» уже ни о каких полуфиналах Лиги чемпионов и мечтать не смело, но возвращение Шевченко ненадолго вернуло болельщиков в славные времена.