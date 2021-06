«Парма» ждала Буффона 20 лет, Янг вернулся в «Астон Виллу» спустя 10. Пополнение в списке долгожданных возвращений

Истории, которые всегда трогают фанатов.

На этой неделе состоялось сразу два очаровательных возвращения в Италии и Англии. «Соккер.ру» не упускает возможности рассказать о футболистах, которые «вернулись домой» после продолжительных странствий.

Джанлуиджи Буффон (Италия) — вернулся в «Парму» 20 лет спустя

Джиджи играет в футбол на высочайшем уровне уже четверть века, еще в 90-е он добился заметных успехов в составе чудесной «Пармы», за которую играл вместе с Лилианом Тюрамом, Фабио Каннаваро, Хуаном Себастьяном Вероном, Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо. Яркая команда Альберто Малезани выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также взяла Кубок УЕФА , разбив в «Лужниках» со счетом 3:0 подвернувшийся в финале «Марсель» с Бланом и Пиресом.

В 2001-м на тот момент 23-летний Буффон за рекордные 75 миллиардов лир (около 53 млн евро) перебрался в «Ювентус», с которым выиграл 10 Скудетто, трижды добирался до финалов Лиги чемпионов и даже совершил путешествие в Серию B. Теперь Джиджи сыграет во втором дивизионе за свой родной клуб: «крестоносцы» вылетели из элиты по итогам сезона 2020/21. Кто-то из тифози «Пармы» переживал за Буффона еще мальчишкой, увидев ролик о возвращении Супермена, эти повзрослевшие на 20 лет главы семейств и успешные мужчины наверняка не смогли сдержать эмоций.

He is back where he belongs. He is back home. #SupermanReturns 🔙🟡🔵 @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

Эшли Янг (Англия) — вернулся в «Астон Виллу» 10 лет спустя

Янг — воспитанник «Уотфорда», но во весь голос Эшли заявил о себе уже в футболке «Астон Виллы», за которую провел пять лет (2006-2011), в этом клубе он вырос в большого футболиста, удостоившегося приглашения в «Манчестер Юнайтед» от Алекса Фергюсона. Потом в его карьере был еще один великий клуб — «Интер», так что последние 10 лет пролетели незаметно. Теперь Эшли возвращается в «Астон Виллу», за которую в прошлом уже провел 190 матчей, в которых забил 37 голов и сделал 59 ассистов:

"When I heard of the interest from Aston Villa, it was straight to my agent ‘get a deal done, whatever you can, get a deal done’.” 💜💙