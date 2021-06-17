От ФРГ-1984 до Франции-2008. Фавориты Евро, которые оказывались неудачниками

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вчера, 16:00

Иногда ярлык фаворита слишком тяжел.

На Евро-2020 увидели в деле каждую из команд, и записные претенденты на титул пока в основном оправдывают свой статус. Возможно, на этом турнире не увидим падение легенд, все-таки нынешний формат турнира прощает ошибки. Так было не всегда, и сегодня на «Соккер.ру» вспомним, как классные команды, которым прочили максимальный результат, ломались под грузом ответственности и ожиданий.

ФРГ на Евро-1984

С 1980-го по 1992-й Германия неизменно финишировала в призах на крупных турнирах. Исключением стал только Евро-1984. Действующие чемпионы Европы и финалисты чемпионата мира двухлетней давности входили в число главных соискателей «золота» на турнире во Франции. В распоряжении Юппа Дерваля были такие молодые звезды, как Андреас Бреме, Лотар Маттеус и Руди Феллер, а уже опытный Карл-Хайнц Румменигге стал лучшим бомбардиром отборочного турнира.

Немцы стартовали на Евро-1984 с угрюмой нулевой ничьей с Португалией, во втором туре не без труда обыграли Румынию (2:1), а в решающем матче на 90-й минуте пропустили от испанцев роковой гол, который закрыл им путь в плей-офф. Злым гением оказался Антонио Маседа. Выводы из неудачи были сделаны верные: Дерваль принял на себя ответственность и освободил тренерский мостик для Франца Беккенбауэра, который через шесть лет выиграет с Бундесманшафт чемпионат мира.

Англия на Евро-1988

Большие ожидания и разбитые надежды — традиционная история для англичан. За два года до этого Евро талантливая команда Бобби Робсона пострадала от «руки Бога» на чемпионате мира, так что перед новым крупным турниром «Три Льва» были полны реваншистских настроений, но все пошло наперекосяк с первой же игры.

Ирландия выиграла у Англии принципиальный матч в Штутгарте, причем «Зеленая армия» удерживала победный счет 1:0 с шестой минуты, когда Рей Хаутон заставил Питера Шилтона капитулировать. Остаток матча англичане бились головой о зеленую стену. Во втором туре Марко ван Бастен отгрузил «родоначальникам» трешку и досрочно лишил их шансов на плей-офф, а сборная СССР повторила успех голландцев с точностью до счета 3:1.

Сборная Англии закончила на последнем месте в группе с нулем очков и разницей забитых и пропущенных мячей 2:7.

Франция на Евро-1992

Многие ставили на триумф Франции после того, как команда Мишеля Платини выиграла 8 из 8 матчей в сложной отборочной группе, где боролась за право сыграть на Евро-1992 с Испанией и Чехословакией. Состав «Трехцветных» казался блестящим сочетанием опыта, молодости и таланта: рядом с чемпионом Европы 1984 года Луисом Фернандесом играли Блан и Дешам, чьи большие победы были еще впереди, а в атаке заправлял звездный дуэт Кантона-Папен.

Все было здорово до стартового матча на турнире, в котором подопечные Мишеля Платини довольствовались ничьей с хозяевами турнира шведам — 1:1. Потом была скучнейшая ничья без забитых голов с англичанами, в результате чего матч третьего тура с Данией превратился в решающий. Датчане потом рассказывали, что уверенные в своем успехе французы просили их не слишком усердствовать с подкатами: «У нас впереди полуфинал, давайте без травм». Сборная Дании не вняла просьбам и выиграла 2:1. Именно с этой победы началось триумфальное шествие скандинавов к сенсационному титулу.

Италия на Евро-1996

За два года до турнира в Англии «Скуадра Адзурра» только в серии пенальти уступила Бразилии звание чемпионов мира, однако странности начались уже на этапе подготовки к Евро. Арриго Сакки всех удивил, когда не включил в заявку Роберто Баджо и лучшего бомбардира Серии A Джузеппе Синьори.

Итальянцы начали турнир с победы над другой сотрясаемой скандалами командой — сборной России. Счет 2:1, дублем отметился Казираги. А потом Сакки все-таки сгубил «Скуадра Адзурру» своей самоуверенностью: в матче с Чехией тренер дал отдохнуть сразу пяти лидерам, что обернулось шоковым поражением.

Теперь судьба путевки в плей-офф зависела от матча с Германией, где итальянцы доминировали, но не смогли спрямить округлые нули на табло, хотя Джанфранко Дзола даже бил пенальти. Итальянцев могла вытащить в плей-офф российская сборная, которая совершила камбэк в параллельном матче с Чехией, но Владимир Шмицер все же сделал счет 3:3 на 88-й минуте и оставил хвастливых итальянцев в руинах.

Германия на Евро-2000

Квартет с Англией, Румынией и Португалией оказался для немцев «группой смерти» на Евро-2000. Впрочем, хотя Бундесманшафт традиционно причисляли к фаворитам Евро, на котором они могли защитить завоеванный за четыре года до этого титул, за кадром все было не слишком здорово. Эрих Риббек вернулся с пенсии, чтобы работать со сборной Германии, и многие решения этого тренера подтверждали, что он уже смотрит в прошлое, а не в будущее.

Большой резонанс получил вызов в сборную 39-летнего Лотара Маттеуса, который на тот момент уже отправился доигрывать карьеру в США . В команде этот ход не поняли, а ничья в стартовом матче с Румынией подтвердила, что сборная Германии «не торт». Дальше было хуже: минимальное поражение от Англии с голом Алана Ширера и разгром от Португалии с хет-триком Сержиу Консейсау. Действующие чемпионы бесславно покинули Евро.

Зато снова отмечаем, что неудача заставила немцев разобраться и извлечь урок из болезненного Евро-2000: в Германии было запущено расследование из-за отсутствия молодых талантов. В систему подготовки молодежи были внесены коррективы, и плоды этих реформ созрели к домашнему чемпионату мира и следующим крупным турнирам.

Италия, Испания и Германия на Евро-2004

«Скуадра Адзурра» за два года до своего триумфа на чемпионате мира не смогла выйти из группы на Евро, пропустив вперед Данию и Швецию, которые в последнем туре сыграли вничью, которая устроила обе команды, но не итальянцев. Буффон, Каннаваро, Неста, Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Гаттузо, Вьери — звездные футболисты под руководством хитрого лиса Трапаттони остались без плей-офф чемпионата Европы, где их ждали минимум в полуфинале.

У Испании тоже была классная по именам команда, но «Красная Фурия» сумела только выжать победу в стартовом матче у России (1:0), дальше была ничья с Грецией и поражение от Португальцев. В итоге испанцы набрали одинаковое количество очков с греками и при нулевой разнице забитых и пропущенных мячей с будущими чемпионами оказались за бортом плей-офф из-за меньшего количества голов — 2:2 против 4:4.

Немцы после чемпионства 1996 года на двух турнирах подряд не смогли преодолеть групповую стадию Евро. Здесь все началось с упущенной победы над голландцами (1:1), продолжилось шокирующими нулями в матче с Латвией, а завершилось поражением от Чехии. Когда еще такое будет, чтобы Италия, Испания и Германия разом оставались за бортом плей-офф крупного турнира?

Франция на Евро-2008

«Звездочет» Доменек все еще занимал тренерское кресло, но истинный тренер завершил карьеру в финале чемпионата мира двумя годами раньше. Без Зидана в этой команде еще оставались Тюрам, Галлас, Виейра, Макелеле, Малуда, Рибери, Анелька, Анри и юный талант Бензема, что не помешало «Трехцветным» предстать серой обыкновенностью на Евро-2008.

За бессвязной игрой против Румынии, которой хватило только на нулевую ничью, последовали разгром от Нидерландов (1:4) и безнадежное поражение от Италии в решающем матче (0:2). Самое странное в этой истории, что Раймон Доменек остался у руля сборной до ЧМ -2010, где Францию ждал еще один провал по уже знакомому сценарию: 0:0 с Уругваем в первом матче, поражения от Мексики и ЮАР , последнее место в группе.

Нидерланды на Евро-2012

На Евро-2012 «Оранжевые» продолжили традицию провалов финалистов чемпионатов мира на следующих первенствах Европы. Германия не вышла из группы на Евро-2004 после «серебра» на ЧМ -2002, четыре года спустя в списке неудачников отметилась Франции, а провал команды Берта ван Марвейка получился абсолютным — 0 очков после трех матчей группового этапа.

Ван Боммель, де Йонг, Снейдер, Роббен, ван дер Варт, ван Перси, Хунтелар и Кейт оказались на грани катастрофы уже после стартового поражения от Дании (0:1). Голландцы нанесли 29 ударов по воротам датчан, но забить не смогли. Впереди были матчи против Германии и Португалии, которые команда ван Марвейка проиграла с одинаковым счетом 1:2, пропустив по два мяча от Марио Гомеса и Криштиану Роналду.

Ван Марвейк, недавно заключивший новый четырехлетний контракт до Евро-2016, вынужден был подать в отставку.