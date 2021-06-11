Девять голов в Париже и «орлянка» в матче Италии и СССР. Все матчи открытия чемпионатов Европы 

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вчера, 20:30

Сегодня чести удостоены Италия и Турция.

В 22:00 по московскому времени в Риме начнется первый матч Евро-2020, открывать турнир будут сборные Италии и Турции. «Соккер.ру» вспоминает, какими были стартовые матчи предыдущих первенств Старого Света.

Евро-1960

Франция — Югославия — 4:5

Голы: Венсан 12; Отт 43, 62; Висньески 53 — Галич 11; Жанетич 55; Кнез 75; Йеркович 78, 79.

Финальные турниры первых чемпионатов Европы состояли из четырех матчей: два полуфинала, игра за третье место и финал. Дебютный турнир во Франции открывал матч хозяев с югославами на «Парк де Пренс». «Трехцветные» по ходу встречи вели 3:1 и 4:2, но пропустили три мяча за пятиминутку и остались без финала. Победный дубль на счету хорвата Дражана Йерковича.

Евро-1964

Испания — Венгрия — 2:1 (дополнительное время)

Голы: Переда 35; Амансио 112 — Бене 84.

В полуфинале 84-я минута оказалась несчастливой для испанцев: Ференц Бене сравнял счет и перевел игру в овертайм, где чашу весов в пользу «Красной Фурии» склонил легенда мадридского «Реала» Амансио. В финале сборная Испании выиграла у СССР с тем же счетом 2:1, и на этот раз 84-я минута принесла команде Хосе Вильялонги победный мяч в исполнении Марселино.

Евро-1968

Италия — СССР — 0:0 (победа Италии по жребию)

Уникальный в своем роде матч. Во-первых, это единственный матч открытия Евро, который не принес забитых мячей, но шокирующая особенность не в этом. Основное и дополнительное время полуфинального матча завершилось вничью, после чего капитаны команд Шестернев и Факкетти удалились в судейскую комнату, где была подброшена монетка, определившая победителя. «Скуадра Адзурра» вышла в финал, где со второй попытки одолела Югославию. А вы говорите, что серия пенальти — это лотерея.

Евро-1972

Бельгия — ФРГ — 1:2

Голы: Полленис 84 — Мюллер 24, 71.

Четвертый по счету чемпионат Европы принимала Бельгия, которая в матче открытия испытала на себе всю мощь Герда Мюллера, который обеспечил немцам победу дублем. Точно так же великий форвард поступил и в финале, где ФРГ разгромила СССР со счетом 3:0.

Евро-1976

Чехословакия — Нидерланды — 3:1 (дополнительное время)

Голы: Ондруш 19; Негода 114; Веселы 118 — Ондруш 73 (автогол).

Югославия — ФРГ — 2:4 (дополнительное время)

Голы: Попивода 19; Джаич 31 — Флоэ 64; Д. Мюллер 81, 114, 119.

В 1976-м оба полуфинала стартовали в одном время, поэтому в равной степени могут считаться матчами открытия. Любопытно, что в обоих матчах счет был открыт на 19-х минутах, а победные голы забиты на 114-х. А еще словак Антон Ондруш вошел (или точнее сказать — вляпался) в историю, поразив в основное время и свои ворота, и чужие, в то время как Дитер Мюллер стал первым автором хет-трика в стартовых матчах Евро. Камбэк сборной ФРГ тоже кладем в папку «избранное»: немцы сумели выиграть 4:2, уступая к исходу получаса игры 0:2.

Евро-1980

Чехословакия — ФРГ — 0:1

Гол: Румменигге 57.

За четыре года до этого Чехословакия выиграла у ФРГ в финале Евро, а Антонин Паненка забил самый знаменитый пенальти в истории футбола. Новый чемпионат Европы стартовал с повторения финала предыдущего первенства, а германская команда на этот раз выиграла и тем самым сделала первый шаг к своему титулу. Нужно сказать, что матч открытия Евро-1980 принимал римский стадион «Олимпико», где сегодня начнут Евро-2020 сборные Турции и Италии.

Евро-1984

Франция — Дания — 1:0

Гол: Платини 78.

Как и самый первый матч чемпионатов Европы, эту игру принимал парижский «Парк де Пренс». Французам пришлось попотеть, чтобы воплотить в результат на табло ощутимое игровое преимущество. Автором единственного гола стал главный герой Евро-1984 Мишель Платини, который отличится в каждом из пяти матчей «Трехцветных» на турнире (всего — 9 голов), в том числе забьет победный мяч в ворота испанцев в финале.

Евро-1988

ФРГ — Италия — 1:1

Голы: Бреме 55 — Манчини 52.

Роберто Манчини, который сегодня будет руководить сборной Италии в матче с Турцией, уже принимал участие в матче открытия чемпионата Европы и даже забил первый гол Евро-1988 в ворота сборной ФРГ . Это был первый гол 24-летнего Манчини в 14-м матче за «Скуадру Адзурру».

Евро-1992

Швеция — Франция — 1:1

Голы: Эрикссон 24 — Папен 59.

Первый матч сенсационного Евро-1992 судил российский арбитр Алексей Спирин. Из группы, в которой играли Франция, Англия, Дания и Швеция в плей-офф вышли две скандинавские команды, причем датчане, обыграв в плей-офф Голландию и Германию, взяли «золото».

Евро-1996

Англия — Швейцария — 1:1

Голы: Ширер 23 — Тюркильмаз 83 (пенальти).

Третий кряду матч открытия чемпионата Европы завершился со счетом 1:1, а Алан Ширер стал автором первого гола турнира. Английский форвард был в выдающейся форме на домашнем Евро-1996 и сделал все, чтобы «Три Льва» завоевали титул. В полуфинале он забил в ворота Германии и с игры, и в серии пенальти, но дальше прошли немцы, которым помог промах Гарета Саутгейта.

Евро-2000

Бельгия — Швеция — 2:1

Голы: Гор 43; Э. Мпенза 46 — Мьельбю 53.

Впервые чемпионат Европы принимали две страны — Бельгия и Нидерланды, честь открывать турнир досталась «Красным Дьяволам». Далеко не звездные в ту пору бельгийцы одолели шведов, но в плей-офф не вышла ни одна из этих команд.

Евро-2004

Португалия — Греция — 1:2

Голы: Криштиану Роналду 90+3 — Карагунис 7; Басинас 51 (пенальти).

Победа греков в стартовом матче над хозяевами Евро португальцами стала неожиданностью, но тогда никто не мог подумать, что эти же команды сойдутся в финале, где Греция снова окажется сильнее. А еще в этом матче Криштиану Роналду забил свой первый из девяти голов в финальных стадиях чемпионатов Европы. На данный момент он идет вровень с Платини в историческом списке бомбардиров.

Евро-2008

Швейцария — Чехия — 0:1

Гол: Сверкош 71.

Второе подряд поражение хозяев в стартовом матче чемпионата Европы, а первый гол турнира забил вышедший на замену Вацлав Сверкош. Как и в 2000-м, оба участника матча открытия остались за бортом плей-офф.

Евро-2012

Польша — Греция — 1:1

Голы: Левандовски 17 — Салпингидис 51.

Роберт Левандовски забил первый гол Евро-2012, но сборная Польши не смогла выиграть на домашнем турнире ни в этом матче, ни в двух последующих встречах группового турнира, оставшись на последней строчке в квартете.

Евро-2016

Франция — Румыния — 2:1

Голы: Жиру 57; Пайет 89 — Станчу 65 (пенальти).