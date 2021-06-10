От Роналдиньо до Агуэро. Гвардиола беспощаден к звёздам футбола

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сегодня, 19:07

Ни Ибрагимович, ни Кроос с ним не сработались.

Гвардиола лишь на два года старше, чем Тухель. Но если Томас оказался в большом клубе шесть лет назад, то Хосеп на тренерской вершине тринадцать сезонов. Пятидесятилетний испанец – один из самых титулованных наставников в истории. Накануне финала ЛЧ сожалел, что не может поставить в основу всех, но немножко лукавил. Гвардиола всегда прекрасно знает, кто лишний. Ведь большой путь начал с прощания с легендой.

2008 год. Роналдиньо – первая жертва

Молодой тренер беспощадно обошелся с Деко и Роналдиньо. Два бразильца (первый играл за Португалию) нарушали спортивный режим. Гвардиола боялся, что споят Месси, ведь видел, как таланты забрасывали футбол. В 2005-м году Роналдиньо выиграл «Золотой мяч», через три года ему было всего 28, но наставник все просчитал. Дзамбротта тоже ушел, ведь Хосеп выбрал своего правого латераля – Дани Алвеса.

2009. Минус Это’О, Гудьонсен и Глеб

Знаем, чем завершился обмен с доплатой Самуэля на Златана – «Интер» Моуриньо выиграл ЛЧ . Но кто помнит ту «Барселону», тот не будет спешить с критикой. Хосеп перестраивал команду под себя и Лионеля Хавиньесту. Даже 36 голов камерунца за сезон не убедили тренера. А Гудьонсен и Глеб стали жертвами желания давать больше времени в атаке Бояну и Педро – юрким игрокам из своей школы.

2010. Ибрагимович, Туре и Тьерри Анри – лишние

В составе на финал в 2011-м были Вилья и Педро, в центре поля блистал Бускетс, но Анри, Ибрагимовича и Туре уже не было в заявке. Расставание с Тьерри можно объяснить возрастом, но Яя ушел в расцвете сил. Ивуарийский полузащитник становился лучшим игроком Африки четыре года подряд после «Барселоны». Но Гвардиоле нужно было место для Бускетса. А с Ибрагимовичем не сработались, Вилья подошел лучше.

2013. Гомес, Густаво и Тимощук не вписались

Хотя Гомес, Тимощук и Луис Густаво были в заявке не победный финал ЛЧ против «Боруссии» Д, а молодой Эмре Джан ждал шанса во второй команде, со всеми попрощались. Тимощук вернулся в «Зенит», а Гомес перешел в «Фиорентину». Учитывая, что Левандовски как свободный агент приедет лишь через год, такие решения подчеркивают умение Хосепа строить планы. Манджукич забил 18 мячей и сделал 4 ассиста только в Бундеслиге, а старичок Писарро подменил Гомеса.

2014. Упустили Крооса, отдали Манджукича

Марио уехал в «Атлетико», ведь появился Левандовски. Решение соответствует акульей логике большого клуба. Но вот Кроос стал тем летом чемпионом мира, а достался «Реалу» всего за 25 млн евро. Понятно, что его уход спровоцировали также боссы «Баварии», там не только вина Гвардиолы. Но Хосеп не удержал полузащитника, который без него с «Реалом» выиграл много трофеев. Прощание с Тони привело к трансферу Хаби Алонсо из «Реала», и ветеран в целом не подвел.

2015. Холодные отношения со Швайнштайгером

Гвардиола умеет быть жестоким. Его оценка, что Бастиан за последние три года в «Баварии» ни разу не был в порядке, задели ветерана. Хавбек пошел в любимый клуб брата – МЮ , а в Мюнхене переняли привычку «Барселоны». Возможно, холодно прощаться Гвардиола научился в родном клубе. Ни его самого, ни Хави, ни Иньесту легко и красиво не провожали. Сейчас Месси может остаться, а уйти после очередных 8:2 в Лиге чемпионов на волне критики.

2016. Чистка в МС стартует с Джеко и Йоветича

Помним, какой хаотичной была трансферная жизнь «Сити» при богатых владельцах. До шейхов закупали игроков пачками и легко прощались. В том сезоне состав пополнили Стоунз, Жезус, Гюндоган и Зинченко, что сыграют в финале ЛЧ , а ушли Йоветич и Джеко. В аренду отдали Бони, Насри и еще полтора десятка игроков. В Джеко тренер с порога не поверил. Похожий подход был к тому же Гетце в «Баварии». Гвадиола просил подписать Неймара, а ему дали Марио за 37 млн евро.

2017. Большая чистка с Сабалетой и Коларовым

Ни Ихеаначо, что был в команде еще до Гвардиолы, ни ветераны Коларов и Сабалета надолго не задержались. Гвардиола беспощадно набирает состав под себя, и хотя в тот год команду не покинули большие звезды, за каждой такой историей – судьба. Понятно, что Насри активно искал, как загубить карьеру. Но тот же Нолито, приглашенный в год приезда Гвардиолы, не получил особой поддержки. Не заиграл – до свидания.

2018. Яя Туре и Джо Харт дописали главы в биографии

У Харта не сложилось с Гвардиолой. Был в аренде в «Торино» и «Вест Хэме», оказался в «Бернли». И здесь Гвардиола был прав. Нашел правильного голкипера – Эдерсон идеально играет ногами и неплох в работе на линии. Так что молодой бразилец закрыл позицию, как когда-то Виктор Вальдес в «Барселоне». А вот Туре был в числе лидеров, потом обвинял Гвардиолу в расизме, но в итоге направил испанцу письмо с извинениями, хотя Хосеп их не спешит принимать.

2019. Прощание с Компани, Делфом, Данило и Мангала

Ладно, время Компани пришло – возраст, еще и забил на прощание сумасшедший гол, что сделал «Манчестер Сити» чемпионами АПЛ . Ладно, Делф был игроком ротации. Но Данило и Мангала – подтверждение, что Гвардиола не всегда умеет развить игроков. И попутно жалуется, что нет денег, чем объяснял отказ от ван Дейка. А потом подписал Диаша и Аке. Хосеп живет в мире миллиардеров и перенял их тип мышления. Люди порой для него как фигурки на доске с начерченным полем.

2020. С Давидом Силвой, Сане, Браво и Отаменди не по пути

Многие прощания были выгодны «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити», но элемент жестокости в них присутствует. Например, Сане сам не захотел играть за «горожан», не чувствовал себя в клубе уютно. И хотя ушел в «Баварию», где тоже высокая конкуренция, вроде не жалуется и выиграл Лигу чемпионов, в отличие от английского чемпиона. Также традиционно «Манчестер Сити» отпускал ветеранов – Силва, Браво и Отаменди уменьшили в составе количество людей, что говорит на испанском языке.

2021. Агуэро уходит, Стерлинг и Жезус – на очереди

У многих элитных тренеров есть истории расставаний со звездами. Но у Гвардиолы часто подтекст – молчаливый конфликт. С отдельными игроками сам не хочет иметь дел, как было с Роналдиньо, причем клуб занял позицию тренера с нулевым опытом, а не мегазвезды. С другими доходило до перепалок – Яя Туре или Ибрагимович за словом в карман не лезли. Гвардиола не такой простой и покладистый, как хочет казаться с этими слезами на глазах и теплыми объятиями.

Когда подписывал контракт с «Манчестер Сити», то с порога заявил, что в Бундеслиге стало скучно, а в АПЛ рассчитывает найти врагов и критиков. Не только родственники Агуэро или Харта найдут пару ласковых слов для испанца. Вот только даже сам Джо, как и Серхио, подтвердят – Гвардиола остается честным в безжалостности. Прямо сейчас через процесс прощания может пройти не только Жезус, но и Стерлинг.