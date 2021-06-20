Россия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

1624199929

вчера, 17:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Россия – Дания, который состоится 21 июня 2021 года.

Россия

Сборная России выиграла одну игру из двух в своей группе и к матчу с Австрией подходит как к решающему поединку, результат которого существенно повлияет на расположение команд в группе. Стоит отметить, что россияне не являются фаворитами в этой встрече, однако коллектив серьезно настроен на борьбу до финального свистка. Подопечные Черчесова постараются качественно отыграть в обороне и поискать счастья у ворот Каспера Шмейхеля.

16 июня сборная России обыграла команду Финляндии (1:0), а 12 числа коллектив крупно уступил Бельгии (0:3).

Дания

Датчане очень плохо стартовали в турнире и у них есть на то весомые причины. Тем не менее, коллектив находится в очень сложном положении, и только победа сохраняет теоретические шансы, чтобы попробовать выйти в плей-офф ЧЕ 2020. Матч с Россией не станет простым для сборной Дании, ведь обе команды будут максимально мотивированы на результат. Небольшим плюсом является тот факт, что встреча пройдет в Копенгагене.

17 июня Дания уступила сборной Бельгии (1:2), а 12 числа несколько неожиданно минимально проиграла и Финляндии (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Россия – 5.06

Ничья – 3.96

Победит Дания – 1.74

Статистика

Дания одержала шесть побед в последних десяти матчах во всех турнирах, в то время как Россия выиграла только три игры

Дания уступила сборной России в товарищеском матче около 9 лет назад (0:2)

Три из четырех последних матчей российской сборной закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей российской сборной закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на Россию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.06. Дания плохо стартовала на турнире, и мы предполагаем, что команда уже не сможет вернуться. Вероятнее всего, сборная России сможет забить в ворота соперника и постарается отбиться в концовке матча.