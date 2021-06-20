Россия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Россия – Дания, который состоится 21 июня 2021 года.
Россия
Сборная России выиграла одну игру из двух в своей группе и к матчу с Австрией подходит как к решающему поединку, результат которого существенно повлияет на расположение команд в группе. Стоит отметить, что россияне не являются фаворитами в этой встрече, однако коллектив серьезно настроен на борьбу до финального свистка. Подопечные Черчесова постараются качественно отыграть в обороне и поискать счастья у ворот Каспера Шмейхеля.
16 июня сборная России обыграла команду Финляндии (1:0), а 12 числа коллектив крупно уступил Бельгии (0:3).
Дания
Датчане очень плохо стартовали в турнире и у них есть на то весомые причины. Тем не менее, коллектив находится в очень сложном положении, и только победа сохраняет теоретические шансы, чтобы попробовать выйти в плей-офф ЧЕ 2020. Матч с Россией не станет простым для сборной Дании, ведь обе команды будут максимально мотивированы на результат. Небольшим плюсом является тот факт, что встреча пройдет в Копенгагене.
17 июня Дания уступила сборной Бельгии (1:2), а 12 числа несколько неожиданно минимально проиграла и Финляндии (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Россия – 5.06
- Ничья – 3.96
- Победит Дания – 1.74
Статистика
- Дания одержала шесть побед в последних десяти матчах во всех турнирах, в то время как Россия выиграла только три игры
- Дания уступила сборной России в товарищеском матче около 9 лет назад (0:2)
- Три из четырех последних матчей российской сборной закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей российской сборной закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на Россию, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 5.06. Дания плохо стартовала на турнире, и мы предполагаем, что команда уже не сможет вернуться. Вероятнее всего, сборная России сможет забить в ворота соперника и постарается отбиться в концовке матча.