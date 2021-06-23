Бразилия – Колумбия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:22

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию ставок на матч четвертого тура групповой стадии Евро-2020 Бразилия – Колумбия, который пройдет 24 июня 2021 года.

Бразилия

Бразилия, набравшая шесть очков по итогам двух туров в группе B, возглавляет турнирную таблицу квартета. Сборная одержала две победы с общим счетом 7:0, продемонстрировав надежную игру в защите. Сначала бразильцы разгромили сборную Венесуэлы (3:0), а затем отправили четыре безответных гола в ворота Перу (4:0), добыв девятую победу кряду во всех соревнованиях.

Колумбия

В активе Колумбии четыре очка и вторая позиция в турнирной таблице группы. Сборная провела три поединка в квартете, забив два гола и столько же пропустив. В первом туре колумбийцы с минимальным счетом победили Эквадор (1:0), после чего последовала ничья с Венесуэлой (0:0). В последней игре квартета Колумбия проиграла Перу (1:2), потерпев первое поражение за четыре предыдущих поединка во всех турнирах.

Котировки БК Pinnacle

Победит Бразилия – 1.465

Ничья – 4.470

Победит Колумбия – 7.580

Статистика

Бразилия не проигрывала Колумбии в 4 прошлых очных встречах – 2 победы и 2 ничьи

В 3 из 5 последних играх между Бразилией и Колумбией выиграла ставка ТМ(2,5)

Бразилия не пропускала голы в 6 предыдущих играх во всех соревнованиях

Прогноз

Разместить ставку на тотал меньше (2,5) голов в этой встрече букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 1.840. Бразилия сейчас надежно действует в защите, а у Колумбии есть заметные проблемы с атакой, которая за три игры забила всего два гола.