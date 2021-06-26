Хорватия – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Хорватия – Испания, который состоится 28 июня 2021 года.

Хорватия

Сборная Хорватии имела достаточно проблем в группе, однако смогла одержать победу в последнем матче и прошла в 1/8 турнира. На данный момент сборная не демонстрирует стабильной игры, однако характер хорватских футболистов играет большую роль в игре. Матч с Испанией станет настоящей проверкой для смешанного состава из молодых игроков и нескольких опытных лидеров коллектива.

22 июня сборная Хорватии обыграла команду Шотландии (3:1), а 18 числа коллектив разошелся миром со сборной Чехии (1:1).

Испания

Главной проблемой сборной Испании является реализация голевых моментов, особенно в двух первых поединках группового этапа. Команда значительно омоложена на этом турнире, но играет в красивый комбинационный футбол, который предусматривает большой процент владения мячом. У коллектива очень большие шансы на проход дальше, если команда сможет использовать свои шансы.

23 июня испанцы разгромили Словакию (5:0), а 19 числа разошлись миром со сборной Польши (1:1). Оба матча прошли в рамках группового этапа Евро 2020.

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 6.86

Ничья – 3.76

Победит Испания – 1.628

Статистика

Испания не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах и мало пропускает

Четыре из пяти последних матчей Хорватии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Хорватия выиграла два матча из пяти последних против испанцев и проиграла три встречи

Прогноз