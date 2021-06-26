Хорватия – Испания: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Хорватия – Испания, который состоится 28 июня 2021 года.
Хорватия
Сборная Хорватии имела достаточно проблем в группе, однако смогла одержать победу в последнем матче и прошла в 1/8 турнира. На данный момент сборная не демонстрирует стабильной игры, однако характер хорватских футболистов играет большую роль в игре. Матч с Испанией станет настоящей проверкой для смешанного состава из молодых игроков и нескольких опытных лидеров коллектива.
22 июня сборная Хорватии обыграла команду Шотландии (3:1), а 18 числа коллектив разошелся миром со сборной Чехии (1:1).
Испания
Главной проблемой сборной Испании является реализация голевых моментов, особенно в двух первых поединках группового этапа. Команда значительно омоложена на этом турнире, но играет в красивый комбинационный футбол, который предусматривает большой процент владения мячом. У коллектива очень большие шансы на проход дальше, если команда сможет использовать свои шансы.
23 июня испанцы разгромили Словакию (5:0), а 19 числа разошлись миром со сборной Польши (1:1). Оба матча прошли в рамках группового этапа Евро 2020.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 6.86
- Ничья – 3.76
- Победит Испания – 1.628
Статистика
- Испания не проигрывает уже 10 матчей подряд во всех турнирах и мало пропускает
- Четыре из пяти последних матчей Хорватии закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Хорватия выиграла два матча из пяти последних против испанцев и проиграла три встречи
Прогноз
Поставить на победу Испании, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.628. Сборная Хорватии не производит впечатление своей игрой, как на ЧМ 2018 в России, а поэтому мы предполагаем, что сборная Испании сможет пройти дальше в этом противостоянии.