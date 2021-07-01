Чехия – Дания: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:24

Букмекерская компания Pinnacle открыла выгодную линию на матч ¼ финала Евро-2020 Чехия – Дания, который состоится 3 июля 2021 года в Баку.

Чехия

Чехия стала автором одной из главных сенсаций в 1/8 финала Чемпионата Европы. Сборной удалось обыграть Нидерланды (2:0), которые заведомо считались очевидным фаворитом встречи.

На групповой стадии чешская сборная показала такие результаты: Шотландия (2:0), Хорватия (1:1), Англия (0:1). Отмечаем, что во всех матчах команды на турнире выигрывала ставка на тотал меньше 2,5 голов, а больше двух мячей чехи не пропускали в пяти играх подряд.

Дания

Дания в 1/8 финала встречалась с Уэльсом. В этом поединке «алые» легко разобрались с соперником, которому удалось забить четыре безответных гола (4:0) и подтвердить статус фаворита.

В своем квартете Дания проиграла два стартовых матча – Финляндия (0:1) и Бельгия (1:2). За счет крупной победы над Россией (4:1) датчанам удалось квалифицироваться в плей-офф по квоте команд, занявших третьи места в группах.

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 4.090

Ничья – 3.320

Победит Дания – 2.100

Статистика

В 5 из 6 прошлых встречах Чехии и Дании выигрывала ставка ТМ(2,5)

Дания не проигрывала Чехии в 6 предыдущих встречах – 5 ничьих и 1 победа

Чехия не забивала голы в 3 из 4 предыдущих встречах с Данией

Прогноз

Ставки на тотал меньше 2,5 голов букмекерская компания Pinnacle принимает с коэффициентом 1.595. Чехия надежно действует в защите, мало что позволяя соперникам у собственных ворот. Дания, в свою очередь, тоже надежно оборонялась в последних играх, но вряд ли фаворит этой встречи сможет разгромить мотивированного соперника.