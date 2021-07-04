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«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль

04 июля 2021, 23:40

«Спортинг» сделал приятный жест своему бывшему полузащитнику Венделу, ныне выступающему за «Зенит».

Бразильскому игроку прислали медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2020/21, хотя Вендел сыграл за «Спортинг» лишь в одном матче прошедшего сезона.

«Я был очень рад такому отношению со стороны „Спортинга“, я чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль. В „Спортинге“ у меня появилось много друзей, и я продолжаю болеть за клуб после ухода. Этот жест только усилит мою привязанность», – сказал Вендел.

На данный момент Вендел восстанавливается от травмы, полученной в конце сезона.

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Все комментарии
galem72
galem72
05 июля в 12:12
Прям как Рами — чемпион мира 18-го года. Хотя тот даже и одного матча не сыграл на турнире. ))
Little Caprice
Little Caprice
05 июля в 08:34
"хотя Вендел сыграл за «Спортинг» лишь в одном матче прошедшего сезона"
"я чувствовал себя чемпионом"

Интересный фрукт...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 08:14
Нет, ну действительно отличный жест к тому же сюрприз.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 06:17
И какая цена этой медали?
beefs
beefs
05 июля в 05:22
Надо же, не забыли...
mihaluch
mihaluch
05 июля в 05:06
Спортинг рассылает липовые медали.
ДСА
ДСА
05 июля в 04:44
По честному надо вернуть обратно - не заслужил.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 01:12, ред.
Хоть настоящую медаль получит, липовых то у него теперь много будет
Может и Малкому олимпийская сборная какую нибудь медальку пришлет
Ironigor
Ironigor
05 июля в 00:57
Шикарный Чемпион одного сезона за два клуба !!!)))
sv_1969
sv_1969
05 июля в 00:15
Хорошо устроился
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
04 июля в 23:50
Как всё здорово!)))
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