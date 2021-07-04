«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль

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04 июля 2021, 23:40

«Спортинг» сделал приятный жест своему бывшему полузащитнику Венделу, ныне выступающему за «Зенит».

Бразильскому игроку прислали медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2020/21, хотя Вендел сыграл за «Спортинг» лишь в одном матче прошедшего сезона.

«Я был очень рад такому отношению со стороны „Спортинга“, я чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль. В „Спортинге“ у меня появилось много друзей, и я продолжаю болеть за клуб после ухода. Этот жест только усилит мою привязанность», – сказал Вендел.

На данный момент Вендел восстанавливается от травмы, полученной в конце сезона.